Trabas socialistas a la continuidad de Yanes como Diputado del Común

Los grupos parlamentarios negocian la renovación de los cuatro órganos dependientes de la Cámara autonómica y que tienen el mandato caducado desde hace varios meses. El actual reparto de los miembros de la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, la Diputación del Común y el Comisionado de Transparencia fue pactado en 2018 y ya los grupos que respaldan al Gobierno han trasladado una propuesta al PSOE para alcanzar un consenso, con el fin de no dilatar en el tiempo la renovación de estos órganos. Una de las propuestas es que los socialistas sean los que propongan de nuevo al candidato para Diputado del Común, lo que abre un debate interno en el seno de la formación ya que hay sectores de la misma que ponen reparos a la continuidad en el puesto de Rafael Yanes, que está en funciones desde el pasado mes de junio.

El Diputado del Común se elige, como el resto de las instituciones del Parlamento, por una mayoría cualificada de 3/5 (tres quintos) del pleno, si bien la tradición parlamentaria es que los grupos llegan a un acuerdo en el que se reparten los puestos y pactan un nombre para encabezar cada órgano por consenso. Rafael Yanes fue elegido a propuesta del PSOE en 2018 y sustituyó al frente de la Diputación del Común al recientemente fallecido Jerónimo Saavedra, que vio extendido su mandato durante dos años por falta de acuerdo de los grupos políticos. Hay sectores del PSOE a los que no han gustado algunas de las actuaciones de Yanes en este periodo, sobre todo durante la legislatura del pacto de las flores, y advierten que si finalmente el partido tiene que designar un candidato no sea Yanes.

Uno de los dilemas que se debaten entre los socialistas es negociar la opción de presidir el Consejo Consultivo, un órgano con más peso y trascendencia que la Diputación del Común, sobre todo ahora que el PSOE ha vuelto a la oposición parlamentaria. El reciente pacto alcanzado entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez ha posibilitado que haya un acuerdo político en el Ayuntamiento de La Laguna para dar estabilidad al gobierno municipal que encabeza Luis Yeray Gutiérrez, por lo que esta nueva etapa de las relaciones entre ambas formaciones podría allanar el objetivo del PSOE de hacerse con el control del Consultivo.

Sectores del partido prefieren optar por el Consejo Consultivo al ser mayoría en el Parlamento

La propuesta lanzada por CC y PP para la renovación de los órganos parlamentarios deja la situación igual que hace cinco años a excepción del Comisionado de Transparencia, que en principio podría pasar a manos de un candidato que proponga el PP, por lo que es muy probable que no continúe Daniel Cerdán, en el puesto desde 2015. Por lo tanto, las presidencias de la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo seguirían en manos de candidatos propuestos por CC y PP, respectivamente.

Al margen de las presidencias, el reparto auspiciado por los grupos del Gobierno es lo que no termina de convencer a los socialistas porque, en su opinión, mantener igual el reparto de hace cinco años es no reflejar el actual mapa electoral de Canarias. En 2018 el grupo mayoritario de la Cámara era CC, que era respaldado por los populares en el Parlamento, mientras que el PSOE contaba con 15 diputados. Ahora el PSOE cuenta con 23 diputados, por lo que no se ve lógico que la distribución de los miembros de los órganos se mantenga igual que en 2018.

Composiciones

La Audiencia de Cuentas está formada por cinco consejeros que son elegidos por el pleno del Parlamento previo acuerdo de los grupos y está presidida desde 2018 por Pedro Pacheco, a propuesta de Coalición Canaria. El Consejo Consultivo lo componen siete consejeros y es el órgano más problemático ya que cuatro de sus miembros son elegidos por el pleno de la Cámara pero los otros tres son designados por el Gobierno, lo que supone una negociación más complicada para poner de acuerdo a los grupos mayoritarios. En 2018 fue elegido Pablo Matos como presidente, a propuesta del PP previo acuerdo con Coalición.

Audiencia de Cuentas, Consultivo y Transparencia están caducados desde hace meses

En el caso de la Diputación del Común la propuesta es que el titular de la institución lo vuelva a designar el PSOE, pero de forma paralela también los grupos tienen que negociar las tres Adjuntías del órgano, donde también entran en juego los candidatos que formulen otros partidos, incluidos los minoritarios, que pueden entrar con la cesión del puesto de un grupo mayoritario. Fue el caso, por ejemplo, de lo sucedido hace cinco años en el Consejo Consultivo, órgano en el que el PSOE le cedió uno de sus dos puestos en la institución a Estella Marrero, candidata que fue propuesta por Unidas Podemos.