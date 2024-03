Las comunidades rechazan el plan de Infancia para derivar a 470 menores por la vía rápida

Las comunidades autónomas rechazan la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para derivar a 470 menores migrantes de forma inmediata, a la espera de lograr una solución definitiva con el cambio de la ley de extranjería. La fórmula que se planteó en la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para aliviar la presión que soporta Canarias era llegar a acuerdos con diferentes entidades sociales que cuentan con plazas libres en centros de acogida de la Península. La tutela seguiría siendo del Gobierno de Canarias, pero la guarda y custodia pasaría a estas organizaciones. Según el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante el encuentro que tuvo lugar esta mañana en Madrid, algunas comunidades se mostraron a favor del plan, pero la mayoría alegó que esta vía rompería el modelo que se ha impulsado hasta ahora y que requiere la firma de un convenio entre Canarias y cada una de las regiones, en el que se fija el número y el perfil de los menores que son trasladados.

"Lamentamos que no se entienda la situación de emergencia que vivimos en el Archipiélago", afirma Candil, quien recuerda que hasta ahora, con el sistema de convenios solo han salido ocho menores de los 339 que se pactaron en octubre. Aragón es la única comunidad autónoma que ya ha acogido a los jóvenes migrantes llegados a Canarias y solo Galicia, Castilla - La Mancha, Castilla y León y Navarra han firmado los acuerdos para fijar las condiciones en las que se ejecutarán las derivaciones. El resto de regiones todavía no ha puesto en marcha la burocracia para aplacar la situación en los centros de acogida isleños. "La burocracia no está facilitando la adecuada atención de los menores", señala Candil.

Dado que uno de los problemas que más plantean las comunidades autónomas para acoger menores migrantes es la falta de financiación estable, la propuesta del Ministerio contemplaba asumir los costes de los traslados y de la manutención de los niños, evitando que las arcas públicas de Canarias tuvieran que seguir costeando los gastos de esos 470 menores. Así, esta medida no solo hubiera contribuido a mejorar la atención que reciben los jóvenes, sino que también supondría un alivio económico para las Islas.

Las derivaciones no serán inmediatas

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, se comprometió a trabajar en una solución intermedia que permitiera agilizar los traslados hasta que se materialice la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, en el que ya trabaja el Gobierno de España y que en una semana debe presentar al Ejecutivo canario. La adaptación del marco legal aliviará la presión de las comunidades autónomas que reciben a menores migrantes sin el apoyo de un adulto y que ahora asumen en solitario su atención. Actualmente, en Canarias hay más de 5.300 menores bajo la tutela del Gobierno regional. Si bien, Candil advierte que una vez esté aprobado el texto, las derivaciones no serán inmediatas.

Candil reconoce que lo que más le preocupa es que mientras llega una solución definitiva "seguimos recibiendo menores y, aunque ahora ha bajado el flujo, los que llegan están en muy mal estado, debido a las condiciones que soportan durante la travesía", explica Candil. La próxima reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se pondrá sobre la mesa la nueva propuesta del Ministerio, tendrá lugar dentro de uno o dos meses.

