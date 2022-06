El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife llega a su fin y el próximo fin de semana tendrán lugar las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria. Un evento festivo que preocupa a los profesionales sanitarios, entre los que se encuentra el portavoz de Sanidad del PP y neumólogo de profesión, Miguel Ángel Ponce, que destaca que "la batalla contra el coronavirus no se ha acabado, y su capacidad de infectar es muy alta”.

Preocupado por el incremento de los últimos datos de nuevos positivos, y de ocupación hospitalaria, ha querido lanzar un mensaje muy claro: “Si vas a los carnavales, y tienes tos y mocos, pues no vayas, y si vas, que sea con mascarilla”. Un consejo que viene añadido de un último ruego, y es que “si después del Carnaval tienes tos y mocos, no visites a tus abuelos”, cuenta a los micrófonos de COPE Canarias.

“Esto no es cuestión de ser negativos, ni de estar fastidiando a la gente, es cuestión de que la pandemia no está resuelta”, a la par que denuncia que se ha creado “una falsa situación de que todo esto es una gripe, y está todo resuelto”. En su opinión, “es lamentable que nos insulten por decir esto”, ya que “de ser aplaudidos, hemos pasado a que se nos diga que somos unos negativos”, y apostilló, “yo trabajo en un hospital día a día, y estamos luchando con los peores datos de incidencia y eso que solo sabemos los datos de los mayores de 60 años”.

“Entiendo que no podemos estar eternamente con restricciones y confinamientos, esto no se le pasa a nadie por la cabeza, pero la batalla no esta acabada. La mascarilla en interiores, es una protección muy útil, y ante la más mínima duda hay que usarla”, explica.

“No nos sirven las cuartas y las quintas dosis como dijo la ministra, porque es como si nos pusiéramos la vacuna de la gripe de hace dos años”, concluye.