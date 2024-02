40 años de Murga en Agüimes

Los Papachos y Ni Niquito Ni Pongo La murga Los Papachos, arriba a la izquierda, cerró la primera fase de la 40 edición del Concurso de Murgas el martes. Jóvenes, «muy graciosos e impetuosos» dejaron muy buena impresión, lo mismo que los clásicos Ni Quito ni Pongo, con temática crítica a la política y carga contra los problemas sociales.

La 40 edición del Concurso de Murgas de Agüimes comenzó el pasado martes en la plaza del Rosario del casco histórico con la primera fase y anoche, con la segunda, de donde salen los elegidos para la gran final. El certamen prácticamente paraliza el municipio. Todas las familias tienen como mínimo un miembro involucrado en alguna de las 18 murgas , de las que 14 se disputan los premios. No faltaron el buen humor, las letras pícaras, los pitos sincronizados y los originales disfraces, la mayoría inspirados en las historias de Las mil y una noches, la alegoría elegida para las fiestas de este año. Al escenario se subieron el martes 7 de las 14 murgas: Los Sombreritos, Las Charanguillas, Vete por Ahí, Lady’s Lagartos, Ni Quito ni Pongo, Flokis and The Mokis y Los Pachachos. Como invitada especial, fuera de concurso, actuó la murga infantil Los Lagartitos.

Sombreritos y Charanguillas. El concurso arrancó con los más veteranos del municipio, Los Sombreritos, que no dudaron en hacer una divertida referencia al reciente culebrón mediático protagonizado por la prensa del corazón, vinculando erróneamente a su director con la mismísima cantante Isabel Pantoja. Hicieron referencias a la cultura y sentimiento de pertenencia con Agüimes.

Las Charanguillas. La locución latina Carpe Diem, que hace referencia a aprovechar el momento presente, fue el concepto en torno al cual giró la actuación de Las Charanguillas, segunda en concursar. Fue la excusa perfecta para salir del bucle de un día a día en el que el coste de la luz y los precios de los alimentos son cada vez más elevados. No faltó el empoderamiento femenino, haciendo referencia a hitos históricos de la lucha feminista.

Vete por Ahí y Lady’s Lagartos. Como ya es costumbre, las letras de las murgas estuvieron plagadas de críticas, como las de los Vete por Ahí, tercera en actuar, que sin tapujos incidieron en el retraso de obras públicas del municipio. Por su parte, las Lady’s Lagartos, dedicaron sus estrofas más ácidas a cuestionar a la organización del propio concurso de murgas. Participan como aspirantes oficiales por primera vez.

Las Lady’s Lagartos. / LP/DLP

Ni Quito Ni Pongo y Flokis and the Mokis. Los Ni Quito Ni Pongo, quintos en actuar, evidenciaron problemas sociales como el acoso escolar e ironizaron sobre la vida social y política del municipio. Dedicaron recados a la organización del carnaval, al alcalde, Óscar Hernández, y a los concejales del Ayuntamiento, que también fueron diana de los dardos de los Flokis and The Mokis, penúltima murga. Dolidos por ser descalificados el año pasado, ironizaron con el doble rasero en la aplicación de las normas.

Pachachos. La primera noche del concurso de murgas la cerraron Los Pachachos, que se presentaron ante el público como jóvenes afectados por un acceso de locura carnavalera. Enajenados por la fiesta, se lanzaron con gracia y energía a criticar a diestro y siniestro. Se ganaron los aplausos.

Ni Niquito Ni Pongo. / LP/DLP

El pasado martes actuaron Las Salamandras, Los Lagartos, Los Lengüetudos, Las Inkietas, Las Miruflinas, Los Hijos de Chano el Negro y Los Guanchones y al cierre de esta edición el jurado seguía deliberando.