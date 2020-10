La concejala de Carnaval Inmaculada Medina señaló ayer que el presupuesto de Carnaval de 2021 que no se utilice en los actos que se diseñan, siempre y cuando lo permita el coronavirus, “ira destinado a otras áreas” municipales. Medina hizo estas declaraciones en la Ser, en el programa de Evaristo Quintana, tras anunciar esta semana que las carnestolendas del próximo año se posponían dada la incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus.

Este jueves el PP anunciaba que iba a solicitar en el pleno municipal del próximo 30 de octubre que el dinero de las fiestas de la ciudad de este año y del Carnaval de 2021 fuera destinado a asuntos sociales dada la situación por la que pasan algunas familias a causa de la crisis económica generada por el coronavirus.

La cuantía destinada al Carnaval para 2021 es de 2,3 millones de euros, dijo Medina, pese a que aún no se han dado a conocer los presupuestos generales para el próximo año. En la pasada edición, las fiestas contaron con 2, 4 millones.

La concejala indicó, no obstante, que el Ayuntamiento trabaja en el diseño de algunos actos, aunque no será como los conocemos; y siempre dentro de los limites impuestos por las recomendaciones sanitarias, ya que el Carnaval no es solo una fiesta, sino un motor económico importante para la ciudad y la Isla.

“Es una industria la que se mueve entorno a él, hay muchas familias que viven del Carnaval y con el Carnaval y tenemos que seguir creando actividad”, dijo Medina, quien subrayó que no habrá ningún concurso por la aglomeración de personas que suponen, aunque sí “pequeños actos de Carnaval como talleres y exposiciones” para volver a la calle.

La ciudad no cuenta actualmente con un estudio sobre el impacto que el Carnaval tiene en la economía del municipio. En 2018, la consejería de Turismo encargó al Instituto Universitario de Desarrollo Sostenible, dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un informe sobre los efectos de los festejos en la economía, pero también desde el punto de vista social e incluso medioambiental. Los resultados no han sido aún publicados.

“Todo aquel dinero que no se vaya a utilizar y que sea necesario en otra área se transferirá”, añadió la concejala, tras pagar al equipo que trabaja para ese Carnaval especial dada la pandemia y los actos que se diseñen. En este sentido, la concejala de Carnaval señaló que el Ayuntamiento ha tomado “más de cien medidas” para no dejar atrás a nadie por la crisis económica generada por el covid-19.