"Queremos ser un equipo del que el aficionado se sienta orgulloso"

Con muchísimas ganas. Estamos preparados para afrontar con garantías las dos competiciones; la Liga Endesa esta semana y la Eurocup, la que viene. No vale lo que hemos hecho en la pretemporada, estos partidos son los que cuentan de verdad. El primero es contra el Bilbao Basket y hay que empezar ganando y además transmitiendo buenas sensaciones en la pista.

Hablando de sensaciones, en esta pretemporada el conjunto claretiano, muy remozado, ha transmitido un buen aroma.aroma

Sí, creo que nos estamos entendiendo bien. Aunque todavía queda y tenemos que seguir trabajando cosas en los entrenamientos, estamos consiguiendo empezar a ser un equipo, que es lo importante. Nos queda todavía camino por recorrer, pero estamos entendiendo lo que el entrenador quiere y lo que cada jugador puede aportar dentro del equipo.

¿Cómo definiría el modelo de Porfi Fisac, el nuevo técnico?

Lo definiría como un juego vistoso y alegre, en el que ofensivamente se trata de tener mucha variedad, o sea, que muchos jugadores puedan anotar o ayudar a hacerlo. En defensa busca que seamos un bloque, y aunque tengamos distintos tipos de variantes, todos rememos en la misma línea y a partir de ahí correr y desplegar el juego que comentaba antes.

¿Ha calado ese mensaje del entrenador entre la plantilla?

Sí, está calando, aunque lógicamente debe irse moldeando. Pero se está consiguiendo, en unos partidos más y en otros menos. No existe una libertad total. No se trata de hacer lo que nos dé la gana pues somos un equipo y hay que decidir en qué momento, cómo y cuándo desarrollar ciertas situaciones del juego en ataque y defensa; pero sí que todos los jugadores estamos entendiendo lo que propone el entrenador y estamos aportando.

¿Y cómo se está encontrando Javier Beirán en ese nuevo rol con Porfi Fisac?

Creo que bien, viendo en qué situaciones se me puede necesitar más, ejerciendo de capitán e intentar ayudar a todos a adaptarse lo mejor posible y que consigamos hacer esa familia que buscamos, ese grupo sólido desde un principio. Lo importante llega a partir de ahora, con dos partidos por semana, con oportunidades de hacerlo bien y ganar lo máximo posible, que es lo que pretendemos este año.

¿Se ha conformado una plantilla competitiva para repartir minutos en dos competiciones bastante exigentes?

Tenemos una plantilla quizás algo más corta que las de otros años, pero con gente joven y con hambre, que nos pueden aportar mucho en esas rotaciones. Los fichajes han sido todos de nivel, con experiencia en Euroliga y con pasado en la ACB, como los casos de Albicy o Wiley, que ya había jugado aquí. Creo que somos un equipo con ganas de volver a recuperar la ilusión, de poder enganchar a todos esos aficionados que tienen ganas de vernos. Queremos ser un equipo del que el aficionado se sienta orgulloso al verlo.

¿Cómo se afronta una temporada con la pandemia del coronavirus al acecho?

Sobre todo con mucha responsabilidad individual. Nosotros tenemos la suerte de pasar pruebas prácticamente todas las semanas antes de los partidos. Vemos que la vida se va retomando poco a poco en todos los ámbitos; empiezan los trabajos, los colegios y podemos contagiarnos sin querer en nuestro día a día fuera de la cancha. Tenemos que ser conscientes de lo que hay y tener cuidado. Debemos centrarnos en jugar y hacerlo bien. Si luego surge alguna circunstancia negativa o algo excepcional, pues ya lo solucionaremos cuando llegue el momento. Como todos, debemos ser responsables porque un positivo te deja dos semanas fuera del equipo.

¿Este Granca está llamado a conseguir cosas importantes?

Después de dos años complicados, tenemos que intentar recuperar la ilusión y el juego alegre. Esto creo que nos ayudará a sumar más victorias; y a partir de sumar triunfos, ver qué nos depara la clasificación. Eso sí, sabiendo que la ACB se ha reforzado mucho, cuando pensábamos que esta iba a ser una temporada complicada por la crisis económica y por la pandemia. Será difícil estar arriba, pero queremos estar ahí. Y en Europa, más o menos lo mismo.

El núcleo duro del vestuario del Granca se ha ido desmembrando en estas últimas temporadas, y ahora a usted como capitán le toca liderar esa caseta.núcleo duro

Tengo una responsabilidad que asumo encantado. Yo también he vivido aquí dos cambios generacionales. Son ciclos que se van cumpliendo y para lo que hay que estar preparados. Ahora me toca ayudar a formar una familia, y los compañeros me están ayudando muchísimo en ello.

Y como capitán, tendrá que hacer especial énfasis en los jugadores jóvenes.

Tenemos cinco canteranos con nosotros, y si siguen trabajando les llegarán las oportunidades.