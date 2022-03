El Granca mete la directa hacia el ‘Playoff’

El Granca suma su tercer triunfo consecutivo desde el regreso del equipo a la actividad tras el parón de las ventanas FIBA, en un gran partido de los claretianos, que dinamitaron el choque en su tercer acto, para terminar imponiéndose en el Arena por un claro 76-59 que les acerca al objetivo irrenunciable del Playoff.

Olek Balcerowski era el jugador descartado por el entrenador del Granca, Porfi Fisac, en el segundo partido consecutivo de Liga que se perdía el interior polaco, que redebutaba el pasado miércoles en Eurocup, en el triunfo claretiano sobre el Bursaspor.

Artem Pustovyi recogía el afecto del trío arbitral antes de guardarse un solemne minuto de silencio en el que los jugadores volvieron a portar unos carteles con el lema “Stop War”, condenando la invasión rusa de Ucrania.

El pívot ucraniano precisamente era el encargado de inaugurar el marcador con un palmeo para colocar a los claretianos en el camino correcto para poder imponer un ritmo alto de partido, que les permitía abrir una brecha de siete puntos, liderados por Andrew Albicy, colocando un parcial de salida de 10-3, en el que solo la Mamba Brizuela era capaz de anotar los primeros puntos cajistas.

Alberto Díaz con un triple esquinado y Cameron Oliver permitían a los andaluces acercar posturas. Los hombres de verde ajustaban su defensa y lograban cortar la hemorragia de puntos en su casillero, entrando el primer asalto en una sequía anotadora por malas decisiones en ataque de los claretianos, que veían como Abromaitis desde la esquina volvía a perforar desde el triple el aro de un Granca, que perdía por primera vez la ventaja en el marcador del Arena (12-13).

La alegría le duraba poco a Unicaja. Porfi Fisac movía sus piezas sobre el tablero, dando entrada a Miquel Salvó y AJ Slaughter, que hacían causa común con Dylan Ennis para dar un golpe en la mesa, que permitía a los insulares recuperar el mando en la recta final de la primera manga.

El Granca se apoyaba en su buena intensidad defensiva, con Oliver Stevic y Khalifa Diop exhibiendo músculo, secando a los malagueños, que caían por 19-13 al final del primer acto y que pagaban muy caras sus ocho pérdidas hasta ese momento.

Los claretianos volvían a golpear a Unicaja en el arranque del segundo asalto con una canasta de Chris Kramer, que no tardaba en ser respondido por los malagueños, que encontraban en la muñeca de Matt Mooney y en un mate totalmente liberado de marca, de Rubén Guerrero, aprovechando un error imperdonable de marcaje en la pintura de los hombres de Fisac, que se contagiaban del mal de los verdes en el primer asalto, sufriendo pérdidas tontas que amenazaban nuevamente la ventaja de los grancanarios en el choque.

El ritmo de anotación volvía a ralentizarse y el público intentaba empujar desde las gradas a su equipo, que sufría un nuevo mazazo de manos de Francis Alonso, totalmente liberado en la esquina, para clavar un certero triple que llevaba a los andaluces a volver a tocar la puerta de los claretianos, reduciendo la diferencia a tan solo dos puntos (22-20), a falta de poco menos de cinco minutos para enfilar ambos equipos el túnel de vestuarios.

Fisac lo paraba ante la inercia negativa de su equipo, que con sus pérdidas estaba facilitándole la tarea a un Unicaja que intentaba rentabilizar al máximo los regalos claretianos, que se aferraban al acierto del jugón AJ Slaughter desde la línea de castigo.

Kravic y Pustovyi intercambiaban golpes en la pintura, en un duelo que no terminaba de ser dominado por ninguno de los contendientes, pero en el que la mejoría de los malagueños les bastaba para llegar al ecuador del choque a una sola canasta de distancia de culminar su remontada (30-28).

El tercer asalto, clave

El encuentro se reanudaba en su tercer acto con un parcial de 0-4 para los claretianos, con John Shurna y Dylan Ennis como ejecutores. Unicaja frenaba la racha de los insulares con Alberto Díaz, que solo convertía uno de sus dos tiros libres, penalizando el Granca el error de su invitado, con un Nico Brussino que enchufaba seis puntos consecutivos que daban alas a los claretianos.

El Granca recuperaba sensaciones. John Shurna desde fuera del arco y Artem Pustovyi dominando la pintura verde, obligaban a Ibon Navarro a pararlo a falta de menos de siete minutos para el final del tercer acto, con 45-33 en el electrónico.

La pizarra del técnico vitoriano del Unicaja no parecía surtir su efecto, con la maquinaria claretiana a pleno rendimiento, echando más carbón a su caldera para dinamitar el partido. Dylan Ennis se sumaba a la fiesta con dos triples desde Canadá, que ponían de pie a la hinchada de un Granca que vibraba con el gran juego de su equipo.

Los malagueños no veían la manera de parar el juego de los insulares, con un Artem Pustovyi imperial y que contrastaba con las bajas prestaciones de los andaluces, para desesperación de un Ibon Navarro que no daba crédito a lo que veían sus ojos, con su equipo metido en una espiral negativa que no hacía presagiar nada bueno para ellos.

Dejan Kravic y Matt Mooney maquillaban el resultado, pero Fisac lo paraba para intentar evitar que el Unicaja se volviese a meter en el partido. Chris Kramer daba algo de aire a los amarillos desde la línea de tiros libres y AJ Slaughter estiraba la renta hasta los 15 puntos, para afrontar con cierta tranquilidad el último asalto (58-43).

Con el viento a favor la nave amarilla seguía en la cresta de la ola. Nico Brussino veía el aro de Unicaja como una piscina desde fuera del perímetro para volver a recuperar su mayor renta a favor en el partido (+18 puntos).

Los verdes no daban con la fórmula de la Coca-Cola, ni en ataque ni en defensa, con el Granca gustándose y el público disfrutando con el juego de su equipo, con Khalifa Diop profanando el aro malagueño con un mate descomunal para marcar territorio en la pintura rival.

La undécima ya llegó

La puntuación volvía a bajar, entrando el partido en sus últimos cinco minutos con el Unicaja anclado en su casillero, exhibiendo su peor cara, con un juego anárquico, sin brotes verdes a los que se aferrarse, ante un Granca que jugaba con la tranquilidad del marcador a su favor, a pesar de los intentos desesperados de la Mamba Brizuela de maquillar por su cuenta el desastre cajista, que llegaba a crecer en su desventaja hasta los 20 puntos.

Porfi Fisac daba entrada a Javi López en la recta final, pero era otro canterano amarillo el que ponía en pie nuevamente a la Marea Amarilla con otro mate espectacular de la factoría de Khalifa Diop, con adicional convertido de regalo, en una recta final de partido que sacaba los colores a un Unicaja que caía en el Arena con un apabullante 76-59 a su favor, que daba el 11º triunfo de la temporada a los grancanarios.