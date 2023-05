La del Granca, una afición campeona

La afición se reunió, este jueves, en el Centro Comercial Los Alisios para celebrar la victoria del CB Gran Canaria en la final de la Eurocup frente a los turcos Turk Telekom. Una marea amarilla llenó la planta baja de Los Alisios para saltar, cantar y saborear su primer título continental. "Si me preguntas quizás me vuelvo a emocionar", cuenta Maribel Blanca a pocos metros del escenario, donde se ubicaron los jugadores con la preciada copa. La emoción se respiraba en el ambiente, el sentimiento por el Granca inundó los corazones de todos sus seguidores.

El título tardó en llegar sesenta años, pero después de esto, Alejandro Cazorla cree que ya no puede pedirle nada más a un club que sigue desde hace 27 años después de que su vecino le introdujera. "Lo he visto todo, cuando tenía 14 años no pensaba que pudiéramos ganar a un Madrid o Barcelona y lo hicimos y ahora esto. Me lo han dado todo", añade. Cazorla viene desde Fataga hasta Tamaraceite para reunirse con los amigos con los que vivió, el pasado miércoles, un partido, que fue un "vaivén de sensaciones". Primero pensó que todo estaba ganado, pero cuando el equipo turco remontó a 64-62 fueron diez minutos muy largos hasta que, finalmente, vencieron los claretianos con 71-67, gracias a la mano de Shurna, ganador del MVP.

A Cazorla lo acompañó al partido Lilian, que seguía con la energía de la victoria y bailaba sin parar. "Yo soy la chica que está siempre loca en las gradas, no puedo estar quieta", se autodefine mientras enseña con orgullo un vídeo suyo dándolo todo en el pabellón.

Esta profesora holandesa afincada en Canarias se convirtió en una forofa del equipo cuando le invitaron a un partido hace dos décadas. La mujer se enamoró completamente del ambiente, el espíritu y la fortaleza. A Liliana no le gusta ningún otro deporte, ni sigue otros equipos de baloncesto, ni siquiera de su país natal, le debe fidelidad exclusiva al equipo amarillo. El día del partido fue a trabajar sin dormir, no podía contener los nervios y cuando el marcador otorgó sentencia final para los turcos no contuvo las lágrimas, los besos y los abrazos porque el sentimiento era y es "inexplicable".

Maribel Blanca tampoco podía contener sus emociones, estuvo tres días "súper nerviosa" y llegó temblando al Gran Canaria Arena. Siempre había seguido los pasos del Granca, pero se abonó hace cinco años porque su hijo es un apasionado del baloncesto. "Espero que en el futuro el año que viene ganemos la Euroleague, así de claro te lo digo, es más complicado, pero la esperanza hay que tenerla hasta el final y el año que viene vamos a por todas", presiente Blanca.

"Ahora con la Euroliga está más complicado ganar, pero hay que ir sin presiones para disfrutar", apuntan las hermanas Mónica y Cristina Válido. Las jóvenes son aficionadas desde que nacieron hace 20 años, para ellas ha sido una experiencia única y todavía están en una nube. "No me lo creo, no siento que hayamos ganado todavía", aseguran.

Cantos al chofer

Desde el escenario, con toda la plantilla presente, y la copa presidiendo el lugar, el presidente del club, Sitapha Savané dio unas palabras de agradecimiento a los jugadores que hicieron un "trabajo fantástico". Y por supuesto, un caluroso reconocimiento a la afición, que apoyó al equipo desde las gradas: "El Gran Canaria Arena cada vez más lleno, a rebosar para proclamarnos campeones de Europa".

Pedro, el speaker, presentó a todos los jugadores ante los aplausos y gritos de júbilo de los espectadores. "¿Hay alguien del equipo contrario?", advirtió. La marea amarilla empezó a cantar "el chofer, el chofer cojonudo, como el chofer no hay ninguno". El entrenador del Turk Telekom, Erdem Can fue trasladado al hospital tras sufrir un accidente contra el parabrisas del vehículo que llevaba a su equipo. El Comité de Entrenadores de la Euroliga acusó al conductor de la guagua de "poco profesional". La afición amarilla discrepaba en sus canticos.

El aficionado Alexander Díaz no sabe cuánto de cierto tienen las críticas vertidas por los seguidores turcos sobre la intencionalidad del accidente. "Cada uno dice lo que le viene a su favor", opina. "Mejor no opinar, hay que disfrutar", expresa sobre el tema Nieves Mayor junto a sus dos hijas pequeñas.

Mayor fue hasta Los Alisios para sacar una foto a las pequeñas con los jugadores y así inmortalizar el momento histórico. Andrea y Valentín, de ocho y seis años llevan el baloncesto en la sangre, no se pierden un partido y estuvieron muchos años jugando hasta que pararon en la pandemia. Ahora que ha ganado su equipo favorito, las niñas quieren volver a retomarlo.

Javier Oreja también estaba expectante por sacarse una foto con su jugador favorito, Fernan Bassas, ya se había retratado con varios integrantes del equipo, pero no podía marcharse sin una con su preferido. Oreja cuenta que estuvo en el pabellón viendo el partido y en el último cuarto no "podía hacer nada", se quedó petrificado hasta que los claretianos ganaron y no pudo estar más feliz. A las once se fue del estadio a su casa y aún desde ahí escuchaba los vítores de victoria.

Juan Daniel Brizuela destaca la importancia de una cantera para que la pasión por el deporte siga latiendo. No pudo ver el partido el pasado miércoles porque su hijo pequeño estaba enfermo y tocó complacerle y ver una película de dibujitos animados. Siguió las novedades de desenlace a través de las redes sociales y aunque estaba un poco decepcionado por perderse el momento, no quiso faltar a la celebración con el pequeño (ya más recuperado) y su mujer. Para que el niño continué con la tradición deportiva de la familia, antes del encuentro con los jugadores le compró un tablero y una pelota para que practique. "Sentí mucha emoción porque Europa es muy grande y la Isla es un sitio pequeño, así que es bueno hacerse notar", reflexiona sobre la victoria.

Alejandro Sánchez también heredó su pasión por el equipo gracias a su padre. El joven asegura que no empezó a respirar hasta que terminó el partido y pudo comprobar que el "sufrimiento" que había pasado valió la pena con el éxito de su equipo. "Me sentí eufórico y orgulloso fue como quitarse una espinita, ha sido volver a lo que éramos antes, pero por todo lo alto", comenta con ilusión.