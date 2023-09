El Gran Canaria rinde pleitesía a la Virgen del Pino

Un hermoso ramo de flores, portado por Andrew Albicy y Miquel Salvó y una camiseta del equipo claretiano con todas las firmas de los jugadores del primer equipo, eran entregados al párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, Jorge Martín de la Coba, en señal de tributo y pleitesía hacia la Virgen del Pino que como cada año iluminará el camino de los insulares en una nueva y exigente temporada.

Los numerosos turistas contemplaban la llegada de los jugadores hasta el Santuario Mariano, en una de las citas ineludibles cada temporada para el conjunto claretiano.

Como es costumbre, el párroco le dirigió unas palabras a los jugadores, al tiempo que les deseó que la salud les acompañase durante toda la temporada, deseando que el equipo no se vea mermado por unas lesiones que hasta el momento ha dejado a los insulares con tres posibles titulares en el dique seco durante casi toda la pretemporada –Andrew Albicy, John Shurna y Sylven Landesberg–.

Los únicos jugadores ausentes a la cita fueron Jovan Kljajic y Sylven Landesberg, este último debido a unas pruebas médicas que estaban fijadas desde hace unos días, pero sin que exista ninguna recaída en sus molestias en la rodilla, según confirmaba el presidente claretiano, Sitapha Savané.

El ala-pívot del Granca, John Shurna confirmaba los buenos presagios que apuntan a su posible regreso ante el Baxi Manresa este domingo: «Espero poder estar disponible, es para lo que estoy trabajando cada día, para poder ayudar al equipo ante el Manresa. Estoy deseando que empiece una nueva temporada».

En cuanto a su condición de único superviviente del juego interior del equipo con respecto a la pasada campaña, el 14 reconoce que están «en un proceso de adaptación desde que empezó la pretemporada, porque conlleva un trabajo complejo de aprendizaje por parte de los jugadores nuevos de todos los sistemas y también para que ellos se conozcan entre sí, poco a poco están adquiriendo confianza en la pista y poco a poco la cosa va mejorando».

En lo referente al principal cambio en el equipo del curso pasado al actual, Shurna considera que «el entrenador hace un gran trabajo sacando partido a las fortalezas de los jugadores, el año pasado quizás teníamos otro tipo de jugadores con más presencia física y que taponaban muchos tiros, además de hacer un gran trabajo en el rebote, pero Ethan Happ y Ben Lammers tienen mucha inteligencia en el juego».

El interior amarillo puso en valor el apoyo de la afición, porque «queremos brindarles muchas alegrías y ante el Manresa va a ser un partido duro, porque todos sabemos como juegan los equipos de Pedro Martínez».

El 14 elogió a su compañero Dylan Bordón, del que afirmó que «tiene mucha confianza en todo lo que hace, es un salto muy grande para él desde la LEB Plata hasta la ACB, pero nos ha dado muchas alegrías en pretemporada».

Por su parte, Sitapha Savané confirmó la inexistencia de novedades en el caso Jean Montero, además alertó de los peligros de un Manresa del que recordó que «es uno de los tres mejores equipos de la pretemporada de la Liga Endesa, han ganado seis de siete partidos y sólo perdieron ante el Barça de dos puntos en la final de liga catalana».

5.145 euros solidarios para ‘Mamás en Acción’

Un total de 5.145 euros irán destinados a la ONG Mamás en Acción. Ha sido la cifra total de lo recaudado por el club amarillo gracias a la celebración del encuentro de Copa Isola ante Lenovo Tenerife. La entidad claretiana quiso darle un carácter benéfico a la cita y destinó íntegramente lo recaudado en taquilla a Mamás en Acción. Además, animó a través de sus canales de comunicación a donar a través de Bizum, o transferencia bancaria, a aquellos abonados y aficionados que quisieran sumarse a una buena causa. En total, 5.145 euros que ayudarán a esta comunidad de personas (no sólo madres, ni mujeres) que acompañan a los niños hospitalizados que no tienen papás o no pueden vivir con ellos. Su objetivo es llegar a los más de 49.000 niños en España que son tutelados por las administraciones y requieren del apoyo, impulso y cariño que todo niño necesita. Ya están presentes desde hace tiempo en Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia y Sevilla y recientemente han empezado a trabajar también en Las Palmas de Gran Canaria. | V. P.