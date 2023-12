Las fiestas navideñas son una oportunidad para tener un detalle con nuestros seres queridos. A veces, el deseo de regalar no viene acompañado de la inspiración y eso hace que las mentes menos imaginativas lo pasen mal. Si ese es tu caso, te proponemos a continuación once regalos esenciales que no pueden faltar entre tus compras navideñas, sea quien sea el destinatario del presente.

DISCO INVIERNO Bota alta de piel sintética, con cremallera lateral y tacón de aguja, revestida con discos de metal en color fucsia. Azalea Wang www.shopakira.com/ 129,90 euros. ARTE Y PLUMA Las Montblanc Masters of Art no son solo instrumentos de escritura sino una extensión del estilo único y la pasión de Van Gogh. Montblanc Tiendas especializadas. C. P. V. PARA SIEMPRE El modelo Oris Big Crown Calibre 473 es ya un clásico de la joyería masculina con su correa en piel y su elegante esfera azul. Breitling Boutique Boulevard Meloneras (Gran Canaria ) 4.271,00 euros. STANLEY ÑOÑO La naranja mecánica, El Resplandor, 2001: Odisea en el espacio... Jimmy Lion se rinde a los pies del cineasta Stanley Kubrick. Jimmy Lion www.jimmylion.com 10,95 euros. MONÍSIMA RESACA El modelo Leonardo de la firma estadounidense de gafas y complementos Off-White destaca por el cálido azul petróleo de los cristales y en especial en la pasta de su limpia y sencilla estructura. Off-White The Mint Company Luxe Meloneras CC Boulevard del Faro 419,00 euros. UN CUADRO La mega evolución del mítico cubo de Rubrick cuenta con 144 posiciones en cada cara. Speed Cube & Shop www.speedcube&shop.es 65,00 euros. UNICORNIA... ...o dragón, eso lo eligen los enanos cuando descubren el sencillo convertible de cartón que se colorea. Tiger Franquicias Tiger 12,00 euros. ADIDAS DE SERIE Otra colaboración de Los Simpson y Adidas con modelos inspirados en sus nubes, el salón de la casa de Hommer y él mismo. Adidas Tiendas Adidas De 95,00 a 177,00 euros. CLASE DE ESPALDA Mochila Texeda en vaqueta, en negro, de 31 cm de alto por 27 de largo y 5,7 de ancho. Existen cinco modelos más. Santi Carballo C. Canalejas, 50 (LPGC) 215,00 euros. BURBUJA Icónico bubble de Roche Bobois modelo Sensei, tan cómodo como práctico, que se comercializa en tres colores. Roche Bobois C. Pilarillo Seco, 8 Las Palmas de G.C. 2.190,00 euros. ALIADA PERFECTA Para zonas urbanas es ideal esta e-bike de Giant con motor, perfecta para subir cualquier cuesta y hacer recorridos más largos. Giant El Corte Inglés 2.700,00 euros.