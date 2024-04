Sergio Bernal, versátil bailarín: "Me gustaría ser como Beyoncé, tener su seguridad"

El ballet clásico y el baile flamenco suman en 'Ser', el primer espectáculo que Sergio Bernal (Madrid, 1990) que ha creado como estrella de su propia compañía. El ex primer bailarín del Ballet Nacional de España lo diseñó en 2020 con Ricardo Cué, representante y director artístico que ha trabajado con grandes figuras que ha trabajado con Tamara Rojo, Igor Yebra, Joaquín Cortés, Lola Greco, Ángel Corella, Trinidad Sevillano y Arantxa Argüelles, entre otros.

Bernal presentará 'Ser' en el Teatre Victòria de Barcelona los días 2 y 3 de mayo. Lo estrenó en Teatros del Canal de Madrid a finales del 2020. Antes había hecho 'Una noche con Sergio Bernal', una propuesta más íntima con tres bailarines y tres músicos de flamenco con los que ha viajado por todo el mundo que se estrenó en Rusia en 2018. Y en 2022 estrenó 'Rodin' en el Festival de Peralada, una pieza exquisita que ha bailado también en el Museo Villa Borghese de Roma y en el Thyssen de Madrid.

"Es mucho más fácil trabajar en Italia, Francia y EEUU que en España. Dedicarte a a danza en este país cuesta"

Bernal se ha inspirado en Beyoncé para crear 'Ser', que incluye temas de la diva norteamericana como la energética 'The Bzzzz Drumline' pero también 'Jealous', bella melodía de Labrinth y 'Alors on danse', de Stromae, o pasajes de 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi reinterpretadas por Max Richter o una soleá por bulerías.

Un momento de 'Ser'. / María Alperi

La parte femenina de Bernal se identifica con Beyoncé. "Ella simboliza lo que me gustaría ser, lo que me gustaría conseguir. Realmente estar seguro de mí mismo para que cuando suba al escenario lo pueda dar todo. A veces me siento muy cínico, mis inseguridades me impiden ser quien quiero ser, poder mostrarme como soy y no estar pensando en todo lo que puede salir mal durante una actuación sino bailar y disfrutar". Bernal se fijó en la diva del pop hace años gracias a una expareja. "Cuando lo conocí me encanto todo lo que me descubrió de ella. Beyoncé ha conseguido lo que quería porque tiene una seguridad y una fuerza mental enorme. No solo ha triunfado por su talento sino por su manera de ser, su actitud declarando: aquí estoy yo y así soy. Me gusta su música pero lo que más admiro de ella es que con su personalidad haya llegado al corazón de los demás."

Todoterreno

'Ser', un espectáculo donde baila junto a Cristina Cazorla, José Manuel Benítez y Ana Sophia Sheller, es un reflejo de lo que es. Por eso incluye sus dos caras, la más flamenca de este 'crack' de danza española y la más clásica, bailando el solo de 'El cisne', una exigente pieza de ballet que Cué creó para el aclamado bailarín Igor Yebra en el 2000.

En 'El cisne' Bernal se metamorfosea y se despoja de casi todo en un número espectacular donde demuestra su capacidad para bailar tanto con las botas flamencas como con las zapatillas de ballet. Bernal es un todoterreno con un magnetismo especial. "No me siento capaz de sentirme un bailarín clásico porque no me han formado para eso. Pero si te das el tiempo y te preparas mentalmente, puedes afrontar cualquier reto. Ese desnudo que ofrezco 'El cisne' es mi manera de decirle al público quien soy".

En 'Ser' hay hasta 18 intérpretes en escena en algunos momentos, entre músicos y bailarines. El espectáculo se inicia con cinco hombres que tocan una pieza de Coetus muy potente y rítmica que conecta con la pieza de Beyoncé, muy percutiva también. "Esa percusión simboliza mis sentimientos, esas inseguridades que gracias a mi psicóloga voy calmando. Simboliza ese rugido que siento en mi corazón y esas inquietudes que siempre he tenido". Después el montaje se adentra en el flamenco.

Bernal empezó bailando sevillanas y flamenco cuando era niño y acabó estudiando en el Real Conservatorio de Danza de Madrid. Se matriculó con las mejores notas y no le faltó trabajo. Primero estuvo en la compañía de Rafael Aguilar como bailarín principal y después formó parte de la compañía de Carlos Saura.

Alma flamenca

"El flamenco es para mí la visceralidad, mi manera de comunicarme con los míos. El flamenco es mi fuerza". Frente a ella, "la parte clásica me permite desnudarme y mostrarme como soy, sin más". Ese desnudo final de 'El cisne' le gusta porque le humaniza. 'Ser' le ha permitido madurar, crecer como artista. "Ahora ya no busco hacer más piruetas, sino conectar mejor con el público, darle más emoción, tener esa reciprocidad entre lo que quieren ver y lo que doy".

¿Su conexión con el flamenco le convierte en otro tipo de bailarín? "Evidentemente. El flamenco te hace arañarte, rebuscar dentro de tí. La danza clásica necesita mucho rigor porque estás sobre una punta y has de concentrarte en eso y además darle emoción. Es muy difícil. El ballet requiere gran exigencia técnica. El flamenco, que es exigent, peroo menos, permite interiorizar y buscar dentro detií. Todo mi discurso interior y mi fuerza viene del flamenco".

Es un lujo tener a Sergio Bernal en el Victòria porque su agenda saca humo. En octubre les espera una gira en EEUU de un mes con una semana en Nueva York y en febrero de 2025, otro mes de gira en Francia. Habrá estrenos en ambos lugaresAdemás,ás tiene dos meses bloqueados en Madrid para algo "muy especial" que está preparando para diciembre y enero. "Es mucho más fácil trabajar en Italia, Francia y EEUU que en España. Dedicarte a la danza en este país cuesta", confiesa Bernal.