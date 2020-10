"Los buenos momentos no se esperan; hay que ir a por ellos"

Libertad es positivo también pero está más enfocado a una reflexión. Ahora, después de esa reflexión, llega el chute de energía. Regalo es una inyección de buenas vibraciones para estos momentos tan complicados. Para algunos será más fácil de llevar pero para otras personas se convierte en una acrobacia poder salir de todo este tema.

Da la sensación, por la canción y por la letra, de que está ?viviendo un buen momento personal.

Creo que los buenos momentos los conseguimos nosotros. No es una cuestión de esperar a que lleguen, tenemos que ir a por ellos. Como mismo podemos estar negativos también podemos estar positivos. Es un trabajo nuestro. Con esta canción ayudo a la gente, o espero que así sea, a que les llegue esa buena vibración, esa buena energía.

En la letra lo dice: "yo que tengo casi todo en la vida". A veces solo nos centramos únicamente en lo que no tenemos.

Exacto. Tenemos lo básico: vivir cada día, levantarnos y respirar. Por normal general tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que no valoramos diariamente. Ese es el mensaje, hay muchas más cosas, incluida la hermosa naturaleza que nos rodea. Me echo las manos a la cabeza cuando veo las fotos de guantes y mascarillas en los fondos marinos, se me cae la cara al piso con esas cosas.

'Regalo' huele a verano.

Sí (risas), huele mucho a verano. La verdad es que todo el mundo me lo dice. Creo que era un buen momento para sacar esta canción. Es un tema que compuse con esa energía y justo ahora -entrando en el verano y en los momentos en los que estamos- considero que es un buen regalo para todos. Espero que así sea. Es complicado pero tengo fe. Todo lo que recibo desde que está en la calle es bastante positivo.

Háblenos un poco del vídeo que acompaña la canción.

Empieza en casa, reviviendo el momento en el que estoy componiendo la canción. Suelo buscar inspiración en cosas y en este caso quería plasmar que para esta canción llegó a través de la naturaleza y de estos paisajes que tenemos. Quería reflejar cómo puede ser un día sin casi gastar ni un euro, aunque en el vídeo aparece una imagen en la que me estoy comiendo unas papitas y unas garbanzas (risas). Puedes tener un día maravilloso con pequeñas cosas. Vivo entre Madrid y Canarias y cuando paso mucho tiempo fuera, regreso y paso por todas estas zonas, me entra un subidón impresionante. Me pasó mientras hacía el vídeo, de hecho. Era una de las primeras veces que salía después de todo lo que ha pasado y mientras lo estaba grabando las caras de alegría no son fingidas, son reales.

¿No le parece que tras dos meses en casa todo es ahora más bonito?

Sí, claro. De alguna manera ahora se agrandan todas las sensaciones y tenemos una tierra maravillosa.

Está lanzando muchos 'singles'Está lanzando muchos '. ¿Esto es una pista de que quizás llegue un disco en breve o simplemente va a optar por esta fórmula de publicar canciones que se ha vuelto tan ?popular?.

Es la mecánica que vamos a llevar. No te sé decir si vamos a hacer álbum o no pero obviamente en algún momento eso conformará un disco. No obstante, estas son canciones que me gustaría que tuvieran cada una su lugar. A veces en un álbum se quedan un poco perdidas y en esta ocasión hemos decidido hacerlo así. Quiero ir enseñando diferentes temas, distintas facetas. Estamos trabajando ya en futuros proyectos aunque ahora estamos centrados en Regalo y su promoción. Como dices, es una fórmula bastante común a día de hoy. No te sé decir si habrá álbum pero en algún momento seguro que algo haremos, claro.

¿Hay posibilidades de directos en breve o aún es muy pronto para plantearlo?

Normalmente, en verano trabajamos mucho y esto nos parte por la mitad las fechas y todos los proyectos. Todavía no tenemos noticias de nada pero mi equipo está trabajando en eso. No queremos avanzar noticias sin saber exactamente qué va a pasar. Esperamos organizar alguno aunque sea con aforo limitado. Queremos subirnos al escenario. Me apetece compartir esta canción con la gente, cantarla con todos mis fans y la gente que me apoya, que la disfrutemos juntos. Habrá que esperar.

¿Esta canción se merece un escenario?

Sí, la verdad es que sí. Cada vez que la escucho me entran más ?ganas.

¿Y habrá más sorpresas?

De momento arrancamos con Regalo pero al igual de cara a septiembre sale algo más. Empecé el año diciendo que entraba con fuerza y con muchas ganas de regalar nueva música, hacía tiempo que no sacaba ningún trabajo. Ahora, con estos problemas que hemos vivido y pese a que las circunstancias lo frenan todo, aún tengo más ganas. Lo bueno es que podemos compartirlas por internet. A ver si de aquí a un par de meses trabajamos ya en otra cosita y así vamos a ir, poco a poco. Sin duda va a haber más temas antes de que acabe el año.