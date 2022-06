Bienvenido, Míster 'Benito Pérez Buñuel'

Su amigo Max Aub le preguntó quien consideraba él que había influido en su obra cinematográfica y Luis Buñuel contestó «la de Galdós es la única influencia que yo reconocería en general, sobre mí». Este es el principal fundamento de la película, cuyo trailer se presentó este miércoles durante el XII Congreso Internacional sobre Benito Pérez Galdós que se está celebrando en la capital grancanaria.

Dos minutos y 30 segundos fue tiempo suficiente para la primicia de la primera película de Luis Roca Arencibia como director y guionista y Marta de Santa Ana, como productora.

«No podíamos aspirar a un lugar mejor, de donde saldrán miles de prescriptores de la película, porque estos investigadores sobre el escritor serán también los que ayuden a dar a conocer la obra del insigne cineasta».

Cinco años de trabajo, «con parón de un año por la pandemia», es el tiempo que este director canario ha empleado en sacar adelante este proyecto, «en un entorno que nunca ha sido el más propicio para poner en marcha proyectos como la creación de un largometraje a pesar de la ayuda institucional».

En este sentido, Roca quiere poner en valor «el trabajo que ha hecho Marta en la producción porque sin su entusiasmo, su dedicación y su amor por el proyecto, no hay duda que nunca hubiésemos llegado a terminar esta película».

Luis Roca recuerda que, desde adolescente, «descubrí mi amor por el cine a través de las películas y de la obra de Luis Buñuel, sobre el cual me encargaron un trabajo en el instituto y ya no me puede desenganchar».

De su relación con Benito Pérez Galdós, la explicación es bastante más sencilla y comprensible. «Galdós siempre fue un fantasma que se ha estado paseando por mi casa toda la vida», recuerda el hijo de la catedrática y especialista en el escritor grancanario, Yolanda Arencibia.

«Además», añade Luis Roca, «leí la obra de Don Benito de forma cronológica, lo que ayuda mucho a comprender la evolución de su obra».

Para este licenciado en Imagen y Sonido, «esta película es muy diferente a otras porque nunca fue un encargo de fuera , forma parte de mí vida, del personaje que me llevó a este mundo de la cinematografía porque nunca he encontrado a alguien como él».

La primicia de este trailer de Benito Pérez Buñuel levantó un gran interés entre el público asistente, mayoritariamente, los 115 expertos ponentes que han venido para seguir investigando la trayectoria y la obra de Benito Pérez Galdós.

Entre ese público destacaba también la presencia del exministro y profesor universitario, Jerónimo Saavedra, que ocupa un papel estelar en esta película porque pone la voz al personaje del escritor grancanaria, en una producción donde se mezcla animación con realidad.

En el debate posterior a esta primicia del trailer de la película de Luis Roca y Marta de Santa Ana, el líder socialista y profesor defendió y reivindicó el habla canaria, tal y como hizo él durante sus años como docente en la Universidad Complutense de Madrid.

Luis Roca calificó de» milagro» el hecho de haber conseguido que «esta película ya sea una realidad» y ahora asegura que «queda el último paso que es la promoción».

Sin querer adelantar nada se mostró más o menos optimista respecto a conseguir una empresa distribuidora que quiera hacerse cargo de Benito Pérez Buñuel «y después, ya se sabe, el circuito de cualquier largometraje, festivales primero donde se de a conocer, pasarlo en salas y llegar, si se puede, hasta las plataformas de televisión».

«Mi verdad», explica este director, «es que yo me dedico al cine por Luis Buñuel; cuando estudiaba en el Instituto Tomás Morales, un profesor, Santiago Luján, nos pidió que eligiéramos un personaje del siglo XX y como yo me había leído la biografía crítica de este cineasta en una edición que tenía mi abuelo en su biblioteca, donde se podían encontrar libros hasta de la antigua URSS, con una clara vocación comunista, pues hice este trabajo y a partir de ahí decidí que mi vocación nunca se alejaría de la influencia de Buñuel».

Luis Roca espera que las expectativas de muchos de los ponente entre el público del Congreso de una estupenda acogida en marcados como el de Estados Unidos «donde parece que hay mucho interés por las películas que mezclan cine y literatura» les de el espaldarazo definitivo para poder seguir «haciendo largometrajes y que recorran el mundo».