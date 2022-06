José Vélez canta al corazón de su tierra. Después de una pandemia que lo ha enfrentando a sus miedos, retoma el directo que ha añorado tanto con un público que sigue coreando Vino griego, Amor con amor se paga o Si yo pudiera ser. Estará el 1 de julio, a las 20.30 horas, en Infecar, abriendo el cartel del Festival Gran Canaria Suena en compañía de otros míticos cantantes como Miguel Ríos o Pablo Milanés, disfrutando del presente.

Retoma el directo tras la pandemia, ¿cómo ha sido recibir de nuevo el calor sus seguidores?

El público nunca me abandona en mi tierra. A pesar de los años, me es absolutamente fiel, lo cual es curioso, porque sin tener campaña de promoción, sin un disco nuevo en la calle, me tienen el cariño de aquel Canarito, ya con sus años, y los llenos de los conciertos siempre son impresionantes. Estuve hace poco en La Oliva, luego en Arucas, ahora toca Infecar, ¡y me siento muy arropado! A causa de la pandemia, todos los artistas hemos estado sin trabajar, aun teniendo mis proyectos por América, así que espero hacer todo lo que tenía pendiente.

¿Cómo ha llevado la Covid?

Como todo el mundo, muy mal, además de que soy vulnerable, estábamos con mucho miedo. Pero, al final, vuelve la calma y hay que tener presente que no hay que tirar la toalla: no solo en mi profesión sino en todos los aspectos, la vida sigue.

Supongo que echó de menos la adrenalina del directo.

Es algo inexplicable. Esto es como aire, si me falta, me falta todo, porque es lo que he hecho siempre: crear, llegar a la gente, mover a las personas, con sentimientos de todo tipo donde hay tristeza, nostalgia, emociones de hace más de 50 años.

¿Qué momentos recuerda de esta larga trayectoria?

Son muchos. Por ejemplo, he llenado diez veces el Luna Park de Buenos Aires cuando hacía 15.000 personas, antes de que se achicara. Después, tengo recuerdos de la playa de Melenara cuando vinieron más de 35.000 personas a verme o la noche que canté en el Auditorio que lleva mi nombre en Telde, que reventó por todos los sitios. También, la plaza de toros de La Macarena, en Colombia… ¡O la playa de Las Teresitas, que me tuvieron que meter por una barca al mar para llegar al escenario! Llenar el Auditorio Alfredo Kraus, ha habido pocos artistas sin billetes puestos, y este año hemos pensado en hacerlo sí o sí. Hasta antes de la pandemia, la gira por Argentina estaba a reventar... Me dicen que cuándo me retiro, pues respondo que cuando dejen de venir a verme. Si el público me dice que no, diré adiós.

Desde la publicación de su primer disco, Este oficio de cantante, hasta el último, Siempre. ¿Qué tema le ha marcado especialmente en su repertorio?

Los éxitos fuertes míos fueron los primeros, Vino griego, Canarito, Es así la vida, Un año más, A cara o cruz, Procuro olvidarte, Bailemos un vals… ¡Podría estarlos cantando dos horas y la gente los estaría cantando conmigo de arriba a abajo! Pero, para no aburrirlos con lo mismo de siempre, aunque sea lo que me pidan, meto algunos temas de discos míos que no han tenido tanto éxito o algún clásico de otros artistas como A mi manera. Mi identidad son estos temas.

De la ingenuidad de aquel niño que empezó cantando en plazas y hoteles y luego viajó a Madrid para encarrilar su carrera, ¿qué le queda?

Ingenuo siempre fui. Toda la vida. De hecho, uno se va a morir así, pensando que todo el mundo es igual de bueno y con la misma ilusión que, al final, es la juventud. Ahora, que voy a empezar a viajar de nuevo, preparando, arreglándome, para gustar a la gente.

Los detalles del día a día son importantes, justamente para cuidar la autoestima, lo cual es importante a cualquier edad.

Te soy sincero, en la pandemia tenía mi autoestima por los suelos. Pensé que nunca más iba a trabajar, esto lo pensamos casi todos cuando nos vemos en la boca de algo tan fuerte. El subconsciente te traiciona. Estuve un poco depresivo, mi mujer tuvo problemas de salud y, también, se murió su mamá. Hemos tenido un año realmente feo. Pero hay que ser fuerte, ella es casi más que yo, y me ha dado lecciones de fortaleza.

¿Piensa volver al estudio?

Hay una cosa que está clara: sacar un disco por sacarlo, no merece la pena. Las compañías de disco ya no existen y la música que yo hago no es la que se consume, y lo sabes. En cualquier radio lo que se escucha es el reguetón y es su época en todo el mundo entero, lo que está bien. Lo único es que, desgraciadamente, aquí no existe una plataforma como en Estados Unidos, Colombia o Argentina donde los artistas de mi estilo tienen cabida con música de toda la vida. Por tanto, para hacer un disco que no va a ser escuchado en la radio y no va a estar bien posicionado en internet, no merece la pena. Me quedo con toda mi discografía con más de 25 trabajos, estas canciones han pasado de generación en generación.

¿Escucha los nuevos estilos?

Hay mucha gente valiosa. Particularmente, por mi edad, escucho reguetón durante media hora y me puedes llevar a una habitación a donde me relaje debido a esa base tan presente. Quedará en el recuerdo como tantísima música. Sin embargo, mi música es de toda la vida, como el bolero, Frank Sinatra, el amor. Ahora, las canciones de reguetón son baladas todas en plan sexual, demasiado machistas para mí, cuando antes, si había una palabra más alta que otra, lo prohibían, mientras que ahora puedes decir lo que quieras. Pero, bueno, soy una persona que estoy con los tiempos y respeto a todo el mundo.

Dado al toque artesano en sus trabajos discográficos, ¿cómo ha vivido la transformación de la industria?

Hay mucha creatividad e inteligencia, ya que no es fácil hacer un disco «con aparatos», como digo yo, con tan buenas producciones por el mundo entero. No necesariamente tiene que haber una orquesta, pero sí es cierto que en mis actuaciones son todos músicos profesionales, no hay pregrabado de ningún tipo. Para mí, es un engaño, es más, mi show tiene que ser libre: hago cantar a la gente y participa, pero con un playback tendría que estar supeditado y no me parece serio. Además, estos músicos llevan toda la vida estudiando y resulta que están en sus casas sin trabajar porque hay una maquinita, ¡los CD no comen!

¿Qué consejo ha llevado siempre a seguir adelante?

Todos los de mi padre y mi madre, los tengo muy presentes, y Dorita, mi suegra, que era una mujer sabia e inteligente con unas enseñanzas preciosas que siempre llevo en mí.

¿Y a alguien que empieza?

Cuando era pequeño nadie me decía nada. Decían que era feo y que tenía muchos dientes, así y todo, quitándome la autoestima, yo seguía adelante. El mundo artístico es muy complicado, y es muy difícil saber cuándo te dicen la verdad. Prefiero un halago de cualquier persona que no esté en este mundo porque me suena a que no hay tanta verdad de por medio. No he sido envidioso ni trepador, nunca, pero sí reconozco que en los últimos veinte años hay gente que cela a las personas y hacen daño gratuito. Primero, son admiradores, luego, te envidian. A mí, me halagaban muchísimo y me di cuenta de que personas que jamás pensé que me iban a fallar, me criticaron. No he sido un tío ni muy alto ni muy guapo, pero he dado sinceridad en el escenario, he tenido una buena voz, he sabido emplearla con canciones de los mejores compositores de España. Al final, he tenido algo especial, que el público te dice si lo tienes o no porque siempre he cantado con el alma: a mí siempre me ha acompañado un ángel.

¿Qué le queda pendiente?

Si Dios quiere, en agosto me iré a Colombia, seguiré cantando con galas por Canarias a pleno pulmón, creo que voy a ir a Miami, y ojalá se cumpla todo. Pero no quiero cantidad, no quiero trabajar como cuando tenía 25 o 30 años que me iba a matar y hacía carretera por todos sitios, ¡mira cómo tengo las hernias de mal por tantos kilómetros! He trabajado durante más de 50 años de mi vida y quiero ser una persona feliz, tranquila, no quiero competir con nadie. Me gusta vivir este momento, me gusta estar con la persona que quiero estar, y eso me parece fantástico.

Si pudiera hablar de nuevo con ese niño al que afeaban, ¿qué le diría?

Le diría a ese niño que hay cosas que ha hecho muy bien, otras no tan bien, y que había de ser un poco más espabilado.