Cierran y abren las ventanas y puertas que, como el batir de las alas, provocan huracanes en los rincones de la ciudad y las olas atraen otros navíos a tierra con un sonido encerrado en un lugar especial: La Caracola - Espacio Creativo. Hay un pulso en el exterior de la esfera de lo institucional que propugna por hacerse paso y toma el relevo de otras tantas iniciativas que han hecho mella en el tejido de la capital, como ocurrió con la galería Zulo, cuyo año de peregrinaje terminó, la transición del Festival Tara, la acción de Asociación Atlas, la mudanza de Fábrica La Isleta o el cierre momentáneo de Plataforma 3. Ahora, Ana Rubio Moreno y Michela Giuggiolini, dos foráneas que ya son de la tierra, son quienes apuestan por dar la bienvenida al arte en el 21 de la calle Ángel Guerra.

Gran Canaria las encontró hace cinco años cuando trabajaban en una empresa fotográfica y la amistad hizo que crecieran juntas. Entonces, madrileña e italiana de origen, decidieron planificar un futuro en la isla mientras avanzaban en sus respectivas carreras dentro del tatuaje y la imagen, pero siempre albergando una ilusión: abrir un espacio que diera oportunidad a quienes, como ellas, habían empezado sin nada. «Queríamos un lugar en el que trabajáramos juntas y, también, nos dimos cuenta de que faltaban sitios donde hacer talleres, expos, eventos, es decir, estamos abiertas a ayudar a otros artistas que han estado en nuestra situación y no tengan herramientas o no sepan qué hacer. Apostamos por toda esa gente que quiere seguir creciendo», coinciden al dar el paso para alquilar el local.

La inauguración del jueves ha dado pie al evento Divine Illustration, en el marco del Orgullo Crítico de Las Palmas de Gran Canaria, con el primer Mercado de Ilustración LGTBIQ+ del local que viene precedida mañana de una serie de ponencias con Zari Moth, hablando de Cómo conectar con tu creatividad, a las 18.00 horas, también, la JAGA, bajo el título Crónica de la desventura de un artista canario: La parte oscura del arte, a las 19.00 horas, y finalmente, Fede R. Wenk y la charla Madeja Mental a las 20.00 horas. Asimismo, el 2 y el 3 de julio se mostrará al público entre las 11.30 y las 21.00 horas el trabajo de Jaga, Andyn, Neiro, Burgundy, Fede R. Wenk, Maze, Copo Meraki, Zari Moth, Volcana Serigrafía y Dadbugs.

La sucesión de Fibonacci arrastra un compromiso: «Queremos hacer comunidad y que las cosas que sucedieran este finde se movieran tanto aquí como por toda la isla, y así lográramos conocernos y aprendamos entre todos y de todos», añaden. Ellas, que conocen el atractivo turístico del sur, ven malogrado el potencial cultural de la ciudad, «en otras ciudades, los planes que surgen no son que me voy a un centro comercial sino a una nueva exposición, es algo súper natural, y queremos fomentarlo aquí». Ana y Michela ya han recibido a través de las redes la bienvenida y, aunque saben que este proyecto no las va a enriquecer, contemplan esta iniciativa con ilusión y comprensión hacia los artistas que intentan vivir de su labor, pero deben enfrentarse a los porcentajes abusivos de los locales en los que distribuyen su trabajo o los alquileres tensionados de la parte baja de la urbe.

«Menos mal que somos dos, con ahorros y trabajo. Es una salvajada la inversión tal y como están los alquileres, vivir aquí es imposible, y tuvimos mucha suerte con esto». La mayor parte del mobiliario es reciclado, ¡hasta les han ofrecido un piano que pintar!, pero saben que no todos gozan de su situación, «nos gusta ofrecer un sitio para compartir y, si ya nos cuesta a nosotras, nos imaginos a la gente que sale de la carrera sin experiencia y no puede exprimir el talento que tiene». Luchan por continuar y esperan crear fortaleza en comunión con los demás. Son unos «culos inquietos», así que pronto habrá noticias de La Caracola.