Multitud, alegría, saltos que mueven las gradas y miles de personas que llenan el césped, ¡cuándo fue la última vez que la música vibraba en el Estadio de Gran Canaria! Los vítores y aplausos dejaron atrás cualquier atisbo del coronavirus para devolver la fiesta bajo una incipiente ola de calor a más de 30.000 personas que celebraron con Marc Anthony, C Tangana, Myke Towers, Nil Moliner y tantos más el primer día del GranCa Live Fest. El lanzamiento en tirolina, los puestos de venta y foodtrucks diversificaron la oferta que, de por sí, ya ofrecía un cartel internacional con referentes de la escena para animar a un público de todas las edades y todos los gustos.

Ni 1 pelo de tonto y Pepe Bernabé recibieron a los más madrugadores, para luego tomar el revelo con Pan y Mantequilla de, por supuesto, Efecto Pasillo. Iván Torres le dedicó esa Carita de buena a todos los que coreaban con ellos los éxitos del grupo canario. Hay una pareja que sonríe a cámara espontáneamente y van tarareando los temas que se endulzan con los ritmos pegadizos, aunque confiesan que si están aquí es por Marc Anthony. Mery Alemán y Antonio Sánchez, Toni para los amigos, tenían la cuenta pendiente con el cantante latino después de que cancelara su última actuación. Sin pensarlo dos veces, ellos, que proceden de La Aldea e Ingenio, celebran el cumpleaños de él con este regalo que los va a llevar a, cómo no, celebrar la vida, "hacía falta esto después de la pandemia, que la gente sepa disfrutar", casi como una enseñanza que se adquiere bailando la salsa de una voz inconfundible.

Las ganas de bailar en un festival en el Estadio

De aniversario también estaban Lidia y Arrate, que con 14 años arrastraron a sus madres, Sandra y Desirée, a permanecer despiertas, mínimo, ¡hasta las dos! Lo que tiene ser menor de edad. "Nos encanta Myke Towers, espero que cante Almas gemelas, y nunca hemos ido de festival", ellas solo esperaban que las hicieran saltar de la silla con temas como Flor pálida o Vivir mi vida, por supuesto, y allí, al otro lado, Liliana Madero y Beatriz Alemán disfrutaban como ellas de su primera experiencia de festival. Horas en la cola para maquillarse y llenarse de purpurinas y lentejuelas en uno de los stands, pero valía la pena solo por brillar bajo los focos. "Aguantamos, aguantamos", esa es la actitud, y solo esperan a que llegue hoy para recibir a Camilo, su ídolo, aunque, por supuesto, "estamos a tope con C Tangana". Liliana hizo repaso de playlist antes de salir de Los Giles, pero su amiga prefiere venir a improvisar y dejarse llevar por la masa que se mueve de un lado a otro y levanta los brazos en busca de conectar ya no solo consigo misma, sino con una onda llena.

"¡¡No se oye!!", animó Nil Moliner a los que con él cantaban a la Libertad. Las trompetas de la orquesta, el juego de luces, la hiperactividad que destila el grupo catalán llegó a todos los rincones con Sale El Sol. Sin desfallecer, las trompetas bailaron al son del cantante sin perder el tino, mientras atrás, al fondo, estaban Isi Izquierdo, Inés Molina y Ainhoa Suárez dándose el salto desde Tenerife. "La escapadita de fin de semana para desestresarse", razón única e inequívoca, además de ver en directo a Dani Martín o perrear con el Mala Mujer de C Tangana. Les gusta que sea al aire libre, sin sentirse presionadas por las aglomeraciones, y hoy, eso sí, toca la tirolina que pende de un lado a otro del estadio.

El dj Toni Bob y el humorista Dani Calero, como presentadores encima del escenario, animaban a la muchedumbre porque, la clave, está en que el pulso no se ralentice mientras sonaban éxitos como Tusa, Píntame o Tú me dejaste caer, dando por comprobado que los clásicos nunca mueren aunque Bad Bunny siempre es bien recibido con un Tití me preguntó. Ese ánimo, sello de quien no deja que le tumben las ganas de concierto, es el de las personas con movilidad reducida, como Casandra Regalado, que a pesar de las dificultades en un primer momento con la organización, pudo disfrutar con su pareja y amigas en sillas de rueda del espectáculo, "no nos echan para atrás", resaltó, incluso cuando hay guiris que ocupan los asientos reservados para este colectivo con necesidades especiales.

Pucho y Marc Anthony, flamenco y salsa

El escenario, listo para recibir a El Madrileño, se transformó en una taberna de mesas en la que C Tangana, El Pucho, conquistó a un público cerrada la noche que ha escuchado una y otra vez el disco que ha remezclado la idiosincrasia española. Still rapping, autotune, Te olvidaste, un trago, Comerte entera, un acorde, Ateo, una bachata aunque cojeara, Demasiadas mujeres, carraspeo, Un veneno, traje holgado, y que salga El Niño de Elche con Tú me dejaste de querer. Una ovación cerrada a la única ocasión que se verá a Antón por latitudes sures, sin cantar ni afinar, como reza.

Prestos a besar el campo por el que ha pisado el equipo de sus sueños, Oliver y Javier estaban preparados para lo que viniera, a pesar de que no dejan de recordar "que la inflación también viene dura, así que los precios han de pensarse". Esperaron a que Anthony sorprendiera con una canción que conocen pocos, Lamento borincano. Pronto descubrirían el misterio tras la salida del cuasi corto y función teatral que había dejado desvelados al gentío.

Pero, en pie y con el contoneo de las caderas ya vibró el Estadio con la llegada del indiscutible rey de la salsa. Marc Anthony no dejó indiferente a nadie con el aclamo que invitaba a perseguir las líneas melódicas de Nada de nada, Mala, Palla que voy o tantos otras creaciones que son, en definitiva, un canto a la esperanza y el regusto por conectar con el alma. El puertorriqueño habló, dejó quererse, y avanzó hacia los seguidores que lo han consagrado como uno de los grandes artistas de su tiempo, no sin antes agradecer la espera al equipo con el que ha conformado su esencia. Despiertos y, al mismo tiempo, agotados por los quiebros del ritmo, Gran Canaria aguantó para recibir con fuerzas renovadas al rapero Myke Towers, que dejó un Cuenta cargado para despedir la gran noche de la primera edición del GranCa Live Fest.

La segunda y última jornada será mañana, sábado 9, entre las 15.30 y 00.45 horas, primero, con Uña y Carne, después seguirá Mel Ömana -única artista femenina del evento-, Rayden cuya popularidad asciende tras su paso por el Benidorm Fest, también, la sensación del momento Camilo, y, como traca final, el artista internacional Residente, quien le cederá el testico al cantante y excomponente de El Canto del Loco, Dani Martín, que vuelve a la isla con un repertorio cargado de himnos y nuevas composiciones con las que se entregará a sus seguidores. La despedida corre a cargo de God Save The Queen, quien clausurará los dos días llenos de actividad del GranCa Live Fest, que devuelve el sabor de los festivales sin restricciones y la música en vivo.