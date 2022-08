Dos años después de agregar capas sobre capas de pintura en los murales y paneles que anunciaban el FiestoRon por toda Gran Canaria, el festival aruquense salió de su paréntesis y por fin se hizo realidad. El esperado regreso del mayor festival de pop-rock de Canarias, que pone en primera línea a las formaciones nacionales más veteranas en las coordenadas del género, puso de relieve la condición de clásico entre los clásicos del verano que ostenta esta cita, que convoca y conserva un aluvión de fieles de toda la geografía española.

Al igual que en ediciones anteriores, la del sexto despegue del FiestoRon obturaba ayer los accesos al casco de la ciudad de Arucas, cuyo parking municipal, coronado por la suntuosa Iglesia de San Juan Bautista, vuelve a albergar el corazón del Festival. Legiones de fiestorroneros, que, en muchos casos, soportaron hasta más de dos horas de caravana, acudieron a la llamada de la primera jornada musical del fin de semana.

El pistoletazo de salida a tres días de música en directo inauguró una primera noche dedicada a las almas rockeras, con una alineación integrada por las bandas The Hits, El Drogas, Loquillo y Mojinos Escozíos.

The Hits, banda femenina de versiones de rock nacida en 2019 en Gran Canaria, descargó un repertorio de reinterpretaciones de grandes éxitos de todos los tiempos. En cierta manera, un primer plato que sintetizaba la esencia del propio festival con su revisión de temas como Highway to hell, Come together o Los rockeros van al infierno, si bien, al mismo tiempo, la presencia de The Hits se distingue en las filas de un cartel casi íntegramente masculino.

Les siguió El Drogas, personificación del proyecto musical de Enrique Villareal, ex vocalista de Barricada, asiduo de esta cita aruquense tras su participación el pasado 2018. Su entrada se produce tras un mensaje en altavoz que reza: «Después de largas horas de negociación y debido a la imposición de cumplir con la normativa sanitaria vigente, nos vemos obligados a anunciar, no sin gran pesar, que el concierto de El Drogas previsto para hoy, finalmente sí que va a tener lugar».

Caída la noche en el recinto aruquense, su tema En la silla eléctrica abrió el fuego a una hora y media de hard rock en directo ante un aforo desbordado y entregado, que confirma la inmortalidad del de Valencia en su segunda cita en el FiestoRon.

Entre tanto, cabe recordar que uno de los rasgos distintivos del encuentro reside en la posibilidad de salir y entrar sin límite al recinto festivalero, lo cual se tradujo en una fiesta continua a lo largo de toda la noche en todo el casco de Arucas al ritmo del rock.

Pasadas las 23.00 horas, tomó el testigo otro nombre propio del rock patrio en el que fuera su debut en el FiestoRon: Loquillo se erigía en uno de los platos fuertes de esta edición con la primera aparición en Arucas del «rock and roll star». Y puso el broche a este primer asalto del festival la invitación al baile, al golferío y la irreverencia de los Mojinos Escozíos, ya entrada la madrugada, con su cóctel molotov de rock duro que descargaron en dos horas de singles coreados por el público, como Chow Chow, Las burbujitas o Qué güeno que estoy. Los Mojinos brindaron «chow» para sus seguidores de siempre, con una puesta en escena que revela que el tiempo no pasa por su poderío, o en cualquier caso, lo acrecienta.

Sobre las 3.00 de la madrugada, el público se dispersa, agotado y exultante, bifurcándose en el filo de la noche hacia dos caminos: continuar la fiesta por las arterias de Arucas o recargar pilas para la jornada de hoy, que presenta a Estopa como plato fuerte.

Con todo, se recuerda a los rezagados que ya se han agotado en www.entrees.es las entradas para la jornada de hoy y que las últimas entradas físicas disponibles solo se podrán adquirir en la tienda Rocasa de Arucas. Además, la fiesta continúa mañana, en la que se consolidará como la edición más larga del FiestoRon, con las bandas Última llave, Ron Voodoo, M-Clan y Los Coquillos en la jornada de cierre. Aún queda más de la mitad del FiestoRon. Y el cuerpo festivalero lo sabe.