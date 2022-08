Este jueves, 1 de septiembre, reabre la taquilla del Teatro Cuyás, en la calle Viera y Clavijo de la capital grancanaria, en su horario habitual: de lunes a viernes, de 17.00 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 13.30, y sábados tarde, domingos y festivos con función, dos horas antes de la misma.

Además, y como había ocurrido durante todo el verano, las localidades para la nueva programación de este recinto del Cabildo, que arranca los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre con el espectáculo 'Decadencia', podrán seguir comprándose también a través de la web www.teatrocuyas.com.

Tal y como anunció en su día la consejera de Cultura del Cabildo de gran Canaria, Guacimara Medina, dicha programación incluirá hasta el próximo enero 13 espectáculos, de los que seis serán de teatro; cuatro, de danza; dos, de música, y uno, de humor.

Entre los artistas y compañías que subirán a las tablas del Cuyás en los próximos meses figuran Javier Gutiérrez y Javier Cámara, Lili Quintana, el ganador del último Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino, Iván Melón Lewis, Aracaladanza, Piedra Pómez, la Gran Canaria Big Band o Noviembre Teatro, entre otros.

30 de septiembre y 1 de octubre. La temporada arranca con el montaje 'Decadencia', obra de Steven Berkhoff adaptada por Benjamín Prado y dirigida y protagonizada, junto a Maru Valdivielso, por uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país: Pedro Casablanc.

Se trata de "una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar", según sus responsables.

Sus protagonistas son dos parejas formadas por tres aristócratas y un vividor que aspira a sacar provecho de sus debilidades. "Son clasistas y racistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, banales y egoístas; actúan como depredadores; no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a quienes desprecian se junten y los ataquen; su humor es sarcasmo, su ironía es rabia; son grotescos pero peligrosos y, antes que nada, son infelices, están vacíos aunque no les falte de nada, y ni sus lujos ni su lujuria los llenan: a nadie le amarga un dulce, excepto a ellos", añaden.

"No creen en el amor y cuando forman parejas no lo hacen porque se quieran, sino porque se necesitan en el mal sentido de la palabra; no se seducen, se cazan; no se dan, se ponen precio; no se entregan, se venden, transforman sus cuerpos en una mercancía y sólo llegan al placer a través del dolor, el abuso y la humillación. Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan ni desplumar al traidor ni cometer un crimen".

22 de octubre. Turno de la 27ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias (Masdanza), dirigido por Natalia Medina. En concreto, cinco propuestas coreanas podrán verse sobre las tablas del Cuyás en el marco de esta prestigiosa cita.

28 y 29 de noviembre. Se exhibirá en el Cuyás la primera versión teatral de 'Los santos inocentes', un clásico de Miguel Delibes dirigido por Javier Hernández-Simón, adaptado por Fernando Marías y con un elenco encabezado por el ganador de dos Goyas Javier Gutiérrez ('La isla mínima', 'El autor', 'Los Serrano', 'Águila Roja', 'Estoy vivo', 'Campeones').

4 y 5 de noviembre. 'Madre', obra de Bertolt Brecht dirigida por Nacho Cabrera (La República) y protagonizada por Lili Quintana, Toni Báez y Saulo Valerón, llega al fin al recinto del Cabildo tras suspenderse en su día su estreno en el Cuyás debido a la covid-19. En 'Madre', La República ahonda de manera especial en la situación de la mujer en los procesos de guerra, y en esta obra quiere dar visibilidad al pueblo saharaui para que su lucha no quede en el olvido. "A pesar de que situamos en primera línea de combate a una mujer, su historia es el símbolo de la inutilidad de la guerra, la metáfora de la víctima perfecta, ya que mayoritariamente son las asesinadas, violadas, enviudadas, desplazadas, refugiadas y empobrecidas. En la estructura social saharaui, la mujer tiene un importante papel. Han sido ellas las que han sacado adelante a su pueblo mientras los hombres luchan. Esta es sin duda, otra forma de combate, la resistencia, una inagotable fuente de vida", explican desde la compañía que dirige Nacho Cabrera.

12 de noviembre. Enrique Cabrera dirige a Aracaladanza y su espectáculo 'Loop', Premio Fetén 2020 al Mejor Espectáculo de Danza y que constituye una carta de amor a la maquinaria escénica creada por esta afamada compañía. Llegará al Cuyás tras una serie de funciones escolares enmarcadas en el proyecto pedagógico del recinto, Teatrae, patrocinado por la Fundación Mapfre Guanarteme.

25 y 26 de noviembre. Lo mismo ocurrirá con 'La Umbría', una propuesta de la coreógrafa Vanesa Medina con música de Laura Vega a partir del famoso texto de Alonso Quesada versionado por Quino Falero, director también de este espectáculo de danza contemporánea producido por Cyrano y que, a través del movimiento y la música, retrata la enfermedad, el miedo y la muerte de un drama de la segunda década del siglo XX en la vieja mansión de la familia Linares y en una isla atlántica.

3 de diciembre. Vuelve al Cuyás Jazz Otoño, esta vez con uno de los pianistas cubanos más influyentes de su generación, Iván Melón Lewis, ganador del Latin Grammy 2021 al Mejor Álbum de Jazz Latino con el disco 'Voyager'.

10 de diciembre. Para celebrar su 35º aniversario, también regresará al teatro del Cabildo el dúo cómico Piedra Pómez, en esta ocasión, con el espectáculo 'Tres tragedias y un velatorio'.

16 y 17 de diciembre. Recalará en el Cuyás 'Los farsantes', obra de Pablo Remón considerada uno de los grandes fenómenos de la nueva cartelera. Producida por el Centro Dramático Nacional (CDN), está protagonizada por Javier Cámara, Francesco Carril, Marina Salas y Nuria Mencía y cuenta la historia (las historias, en realidad) de dos personajes, la actriz Ana Velasco, cuya carrera está estancada, y el director de éxito Diego Fontana, conectados por el padre de Ana, director de cine de culto de los años 80, que ahora vive apartado del mundo.

29 y 30 de diciembre. Dirigida por Chano Gil, la Gran Canaria Big Band volverá a protagonizar sus ya tradicionales conciertos navideños. En esta ocasión, con un espectáculo titulado 'Hits', en el que, junto a un grande del panorama musical internacional, el británico Anthony Strong, interpretará éxitos de artistas como Michael Jackson o Stevie Wonder para celebrar sus 25 años sobre los escenarios.

13 y 14 de enero. 'Somnus', cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Teatro Cuyás, plantea la escena como un lugar de transformación social, transportando al espectador a través de un viaje para distinguir lo que es real y lo que no. Es "un ejercicio de imaginación y conciencia entre un mundo ideal y un mundo real, con sus fisuras, sus límites y sus encuentros", según el coreógrafo grancanario, para quien su nuevo proyecto "se abre a las posibilidades que el cuerpo y el movimiento ofrecen en el espacio escénico".

20 y 21 de enero. En 'Abre el ojo', el que fuera director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Eduardo Vasco, invita al espectador a abrir el ojo y estar atento a cualquier engaño porque, aunque en esta obra de Rojas Zorrilla todo pasa sobre el escenario, nunca se sabe cuándo le puede afectar la burla...

27 y 28 de enero. Finalmente, La Calòrica llegará al Cuyás con una de sus propuestas más atrevidas. Estrenada en el Teatre Lliure en 2020, 'Feísima Enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I' es una nueva versión de la que, diez años atrás, fue su primera obra, "una tragicomedia grotesca sobre el hambre de poder y la ridícula brevedad de la vida".