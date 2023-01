La demanda histórica de los artistas y músicos que trabajan en el sector hotelero y turístico de Canarias prevé, por fin, sus primeros pasos después de varios años de estancamiento. Los sindicatos de UGT y CCOO Canarias indican que la próxima reunión del 19 de enero se realizará junto a la Asociación de Representantes Artísticos de Tenerife (ART), la cual funciona como patronal y cuenta tanto con el apoyo de la Confederación Provincial de Empresarios (CEOE) de Santa Cruz de Tenerife y la patronal hotelera Ashotel. Un paso para la redacción del acuerdo que recogerá los derechos y deberes de más de 3.000 profesionales que se dedican a ofrecer espectáculos para los visitantes del Archipiélago.

El motor económico de las Islas dejó atrás las consecuencias de la pandemia con un 6% menos que en 2019 que se tradujo en unos 14 millones de turistas en 2022 y más de 17.000 millones de euros facturados, adelantó este periódico en el encuentro El turismo que queremos organizado por Prensa Ibérica con las empresas del ámbito a finales del año pasado. Mientras, la cara b de los espectáculos que divierten y entretienen a los foráneos persiste en condiciones precarias para muchos de los profesionales que reclaman una contratación y retribución acordes a su trabajo.

Con el recién empezado 2023, se cumplen siete años desde que se iniciara el recorrido para conformar el Convenio colectivo regulador de las relaciones laborales entre artistas, músicos y las empresas del sector turístico y hostelero de Canarias, título bajo el que reza su borrador. Este responde al primer Convenio Estatal del Personal de Salas de Fiesta Baile y Discotecas que se firmó el 18 de mayo de 2012, pero los sindicatos entienden que la Comunidad Autónoma posee una serie de característica que hace conveniente el acuerdo regional, como que la temporada turística no sea estacionaria y prevalezca los 12 meses del año.

Vicente García Brito, responsable de Cultura de FeSMC-UGT Canarias, habla desde la experiencia. En el año 2003 era componente del dúo Green River, en el que concatenó un total de 19 contratos temporales de seis meses durante el tiempo que los músicos trabajaron para la empresa Romantic Espectacles S.L. Sin vacaciones ni días libres, el magistrado del Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria reconoció que pretendían encubrir "de por vida" esta irregularidad en el que las actuaciones en hoteles y locales designada por la empresa quedaba enmascarada. Después de nueve años, la condena les concedió sus vacaciones, tal y como recogía Canarias 7. Sin embargo, a pesar de los avances, la realidad sigue siendo la misma.

"En todos sitios hay un músico dispensándole entretenimiento a la avalancha de turistas que vienen después de la pandemia, cuando afloraron todos los vicios ocultos que a la vista estaban con gente sin protección ni ayuda del Estado porque no tenían relación laboral que les diera derecho a nada", explica García Brito. "No puedes permitir que Canarias se promocione en Europa y luego vean la paupérrima situación que existe. Además, en el momento que haya un convenio marco redundaría en la protección de todos los trabajadores y la eliminación de la competencia desleal", añade.

Desigualdad para las mujeres

La dinámica suele darse de la siguiente manera: el hotel contrata a una empresa de servicios que, a su vez, ofrece una cartera de artistas que ejercen a través de cooperativas. Por tanto, no pueden acogerse a contratos que les permita cotizar a la Seguridad Social de forma regular -provocando que la persona afectada se dé de alta como falsa autónoma-, ni acogerse al paro, a bajas médicas o vacaciones remuneradas, subvenciones estatales o a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que sustentaron a tantas familias alrededor de los dos años que estuvo activa la alerta sanitaria y dejó petrificada la oferta turística.

Un hecho al que afecta también la desigualdad por el género. Sali, cantante que prefiere mantener su anonimato, hace hincapié en que la mayoría de sus compañeras no pueden permitirse "el lujo de la maternidad". Ante la vista del público, "no te puedes permitir un embarazo con el que no eres estéticamente apta para presentarte en un escenario". La desfiguración de la figura femenina por el vientre, la posterior lactancia o la recuperación supone un año de pérdidas, así como la vejez que, en vez de demostrar experiencia como en el caso de los hombres, añade las arrugas por la edad que muchos desprecian, "aunque tus recursos vocales sean mejores y tu experiencia para dominar el escenario sea más rica, cada vez vales menos".

En su caso, fue despedida cuando estaba embarazada y estuvo tres años en la calle sin cobrar prestación por desempleo. Después, lograría que una sentencia la hiciera personal fijo, pero es una suerte con la que no cuentan muchas. En paralelo, el acoso que sufren las mujeres del sector hace cada vez más dura la experiencia, a la que hay que sumar la propia inversión que realizan en equipo técnico, vestuario y formación, sin apoyo de las empresas contratantes, con cobros que oscilan entre los 35 o 48 euros diarios donde quien cobra más barato tiene más oportunidades de salir a escena. "Somos lo que ve el turista y necesitamos dignificar la profesión", dice con todo el amor que le dedica día tras día.

Por su parte, José Pazo, responsable de Medios de Comunicación, Arte, Cultura, Deporte y Ocio de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, indica que "contemplamos que los contratos sean totalmente legales, sin las cláusulas añadidas de muchos de ellos, que haya un mínimo de remuneración mensual, que sean dados en la Seguridad Social y se eliminen los contratos de falsos autónomos, se contemplen las jornadas de ocho horas o, en su caso, que una actuación se dé como jornada completa, y se elimine en la medida de lo posible las cooperativas".

Dinámicas fraudulentas

Después del confinamiento y la paralización total del sector a raíz de la Covid-19, el Grupo Socialista Canario, a instancia de la diputada María del Pino González Vega, presentó una Proposición no de Ley el 13 de noviembre de 2020 sobre la mejora de las condiciones de los músicos y artistas en el sector servicios. La sugerencia a su propio Gobierno autonómico quedó en el aire hasta que se produjeron las primeras reuniones con la Dirección General de Trabajo y, en enero de 2022, la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural mostró su apoyo sufragando los costes jurídicos de la redacción del proyecto. En aquel entonces, las patronales hoteleras de ambas provincias no designaron ningún interlocutor hasta que se constituyó la asociación Art.

Juan Correa, presidente de Art, manifiesta que nacieron con voluntad regional y permanecen "abiertos" a la inclusión de la provincia vecina, ya que "el propósito de todas las partes es el mismo: que los derechos de los trabajadores artísticos estén definidos y haya un orden". Asimismo, prevé que en seis meses estará finalizada esta negociación que, a pesar de las llamadas, carece de apoyo en la provincia de Las Palmas. "De momento, no quieren intervenir porque consideran que están bien, aunque todos nosotros estemos trabajando para la Comunidad de Canarias. De forma lógica, con la firma de nuestra provincia, patronal, sindicatos y CEOE, al final, tendrán que adscribirse", indica.

Al respecto, José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, indica que estas acciones no competen al sector que representa y así lo transmitieron en la reunión a las que les convocó CCOO y UGT por primera y única vez.