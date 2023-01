La organización del Monopol Music Festival (MMF) reprograma el concierto de Zahara, una de las reinas del indie español, tras el aplazamiento de su actuación prevista el pasado 3 de diciembre de 2022 en la Plaza de Santa Ana como consecuencia de la mala situación metereológica. La nueva cita se emplazará en el espacio Miller, en el Parque Santa Catalina, este viernes 13 de enero, a las 22.00 horas y aún quedan algunas entradas disponibles en la web del MMF.

Entre los alicientes de esta nueva fecha, además de enmarcar la puesta de largo del nuevo disco de Zahara, Reputa, es que la artista tendrá la oportunidad de ofrecer esta vez su show completo, sin compartir escenario con otras bandas, tal como destacó ayer la organización del festival.

Por otra parte, el resto de bandas que sufrieron la misma suspensión que Zahara el pasado mes, que fueron los portugueses Moullinex, uno de los platos fuertes de la edición, The Crab Apples y The Conqueror Project, han sido reagendados para la próxima edición del MMF este 2023. Aquellas personas que conservan su entrada para la que fuera la jornada final de la pasada entrega, y que por tanto no pudieron disfrutar de las actuaciones previstas, podrán utilizarlas para estos conciertos.

'Reputa'

En cuanto al concierto de Zahara, Reputa (G.O.Z.Z. Records, 2022) es una reformulación visceral y versátil de Puta, el disco anterior de la cantante de Úbeda, en el que se desprende de metáforas y lirismos para abordar con crudeza las experiencias más oscuras de su vida.

Se trata de una revisión colectiva en que la artista embarcó a nombres y bandas coetáneas a las que admira a acompañarla en la reinterpretación de algunas canciones, con nuevas versiones inspiradas en las originales o miradas en solitario. El resultado es un álbum más ecléctico que el original, que entrecruza géneros diversos como el rock, el techno e incluso el reggaeton. Entre las colaboraciones destacan nombres como Delaporte, Carolina Durante, Alizzz o La Oreja de Van Gogh.