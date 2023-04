Con la vista del paseo de Las Canteras y la montaña de Gáldar emborronada por la calima al fondo, algunos de los actores, actrices y directores más importantes del cine español se daban encuentro esta mañana en el Hotel Cristina de la capital grancanaria. Nombres como Alejandro Amenábar, Carla Simón, Alex de la Iglesia, Anna Castillo, Fernando León de Aranoa, Karra Elejalde, Macarena García, Paco León o Ángela Molina posaban junto al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ante la atenta mirada de medios y periodistas.

«¡Viva Canarias!», gritaba una emocionada Ángela Molina con su melena al viento delante del photocall mientras El Gran Wyoming, que también se encontraba entre los asistentes, pedía un aplauso para ella.

Además de inaugurar el festival, estos profesionales del cine llegan a Las Palmas de Gran Canaria para participar en las Jornadas del oficio cinematográfico que se van a desarrollar a lo largo del fin de semana, un espacio en el que poder estar cara a cara con el público para compartir experiencias, anécdotas y consejos. «Los consejos y advertencias me tocará mañana decirlos, no me los voy a gastar ahora que solo tengo tres», bromeaba Karra Elejalde.

Para el actor vasco, estar en acontecimientos como este festival es una «forma de militancia», de apoyo al cine y a las generaciones de actores y actrices que están por venir. «Hay que estar en estos sitios y estar cara a cara con el público. Venir a este festival para mí es muy cómodo porque no vengo defendiendo una película, de lo que se trata es de trasladar experiencias. Ahí es el momento de contarle a los chavales los pequeños truecos e historias», declaraba, además de destacar el importante valor de los festivales de cine. «Los festivales de cortos y los festivales de ciudades y de provincias son el caldo de cultivo del que se nutre nuestro cine», añadía.

Elejalde, con 62 años y una gran carrera profesional a sus espaldas, hacía alusión también a la relevancia de los cortometrajes como puntos de partida en las carreras de actores y directores. «Yo conocí a Bajo Ulloa cuando todavía no había rodado Alas de mariposa. Conocí a Álex de la Iglesia antes de que hiciera Acción Mutante. Empezaron haciendo cortos. Los festivales de cortos, los festivales en general y las escuelas de cine, imagen y nuevas tecnologías, son el caldo de cultivo del que depende nuestro cine. Si no tenemos esto, no tenemos cantera», sentenciaba.

Y para esa cantera en ebullición, Macarena García y Anna Castillo también tienen preparadas sus experiencias y consejos. Ambas actrices estarán mañana, junto a Elena Sánchez, charlando en el Edificio Miller sobre su profesión. «Mucha paciencia, mucho trabajo y confianza. Esta es una profesión compleja que se sostiene con mucho amor», adelantaba García. «No hay una manera de entenderlo, ni de llevarlo, ni de conseguirlo. Hay que dar los pasitos de acercarse al cine viendo muchas películas, buscando algún representante...», añadía la actriz.

«También hay que tener visión para relativizar. Al final esta es una profesión preciosa, en la que se tiene mucha visibilidad, pero también es un oficio y es muy de ir poco a poco, de mucho esfuerzo. No es todo tan bonito como parece. Hay que relativizar. Puede haber carreras de todo tipo», indicó Castillo complementando las palabras de su amiga.

La esperanza como clave

Ángela Molina, que también estará presente en las mencionadas jornadas en una mesa redonda junto a la periodista y presentadora Elena Sánchez, destacaba la importancia de intercambiar recuerdos con personas de todas las edades: «Es muy bonito que podamos compartir nuestra memoria con jóvenes y mayores, es lo más bonito en la vida, compartir memoria».

Ante la pregunta de si encuentra diferencias en la manera que tienen de aproximarse al trabajo cinematográfico las diferentes generaciones de actores, la actriz declaraba que para ella la edad no es más que un número. «Yo que trabajo con todo el mundo, no pienso nunca en la edad. Siento que siempre hay una especie de respeto y delicadeza muy potente en el trabajo y eso es muy inteligente. Yo misma lo necesito, yo creo que nos necesitamos en ese fluir en la vida. A todos nos tocan las diferentes edades, es importante contarnos y tendernos nuestras manos en esos momentos con la mayor libertad», explicaba.

¿Y cuál es el truco de Ángela Molina para conectar con todos y cada uno de sus personajes? «Creo que es una especie de esperanza que uno siente indagando en el alma de otra persona que no eres tú, que tiene otra sangre, otra historia y tú te sientes con la facultad de a través de esa otra persona crear una vida para los demás y para ti misma. Es todo una ficción, pero que nos llega de frente en nuestras vidas», indicó la actriz.

«El cine forma parte de mi crecimiento desde que soy niña, no desde ahora, desde antes de dedicarme a él. Y soy muy consciente de la importancia que tiene asumir proyectos que como profesionales y como público nos parezcan que sean sanadores, potentes a la hora de unirnos. Los personajes que he hecho siempre me han aportado, aunque haya sido personajes con los que yo haya tenido que dar un paso atrás. Una termina haciendo un poco de todo. Hay veces que he interpretado a personas que en el momento en el que estaba rodando estaban incluso en la cárcel. El ser humano se enfrenta a cosas desconocidas siempre pero son humanas y tenemos la obligación de aprender de ellas y de observarlas con honestidad», sentenciaba Molina.