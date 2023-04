El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado el programa de su vigésima segunda edición en lpafilmfestival.com, que tendrá lugar entre el 14 y el 23 de abril en la capital grancanaria. Si bien ha ido subiendo las fichas de las obras a medida que se iba confirmando cada apartado, el público interesado en asistir ya puede consultar las fechas y horarios de los títulos seleccionados acudiendo al apartado 'Programa' de la web oficial.

Asimismo, se pueden adquirir las entradas a las diferentes sesiones por adelantado, a través de la web de Cinesa El Muelle que será el canal de venta de entradas para visionados. El pase individual por película podrá comprarse a un precio de cuatro euros y el bono para cinco títulos podrá adquirirse a doce euros. Con el bono, que solo estará disponible en taquilla, se accede a cinco obras diferentes, cinco códigos de un solo uso.

En lo que respecta al programa de Miller, el acceso a la programación de Camera Obscura tendrá el mismo precio que el resto de visionados: cuatro euros por entrada a las proyecciones que se muestran con la música en directo de prestigiosos compositores, músicos y formaciones. En estos casos las localidades se pueden conseguir a través de entrees.es con acceso directo desde la web del Festival.

En este portal, también se puede realizar la reserva de localidad para las Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico a las que se podrá acudir gratis pero con el código de acceso que el portal de venta de entradas envíe al usuario.

Como en ediciones anteriores, el Festival de Internacional de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado diseñar un programa de lo más atractivo, con títulos de diferente temática y logrando congregar a personalidades del celuloide como el director Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, Carla Simón o los actores Paco León y Karra Elejalde o las actrices Anna Castillo y Macarena García, entre otras. Además, el certamen también contiene varias actividades vinculadas como conciertos de música y conferencias profesionales.

Para este año, la selección de trabajos que entran a concurso en el certamen son los siguientes:

SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES

Adentro mío estoy bailando / The Klezmer Project de Leandro Koch y Paloma Schachmann (Austria, Argentina, 2023, 117 min.)

Arturo a los 30 / About Thirty de Martín Shanly (Argentina, 2023, 92 min.)

Kobenhavn findes ikke / Copenhagen Does Not Exist de Martin Skovbjerg (Dinamarca, 2023, 98 min.)

Mal Viver / Bad Living de João Canijo (Portugal, Francia, 2023, 127 min.)

Viver mal / Living Bad de João Canijo (Portugal, Francia, 2023, 125 min.)

Míng tian bi zuo tian chang jiu / Tomorrow Is a Long Time de Jow Zhi Wei (Singapur, Taiwán, Francia, Portugal, 2023, 106 min.)

Mudos testigos / Silent Witnesses de Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa Arteaga (Colombia, Francia, 2023, 78 min.)

The Adults de Dustin Guy Defa (EE.UU., 2023, 91 min.)

The Bride de Myriam U. Birara (Ruanda, 2023, 73 min.)

Voyages en Italie de Sophie Letourneur (Francia, 2023, 91 min.)

SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES

A Passing Cloud de Tang Peiyan (China, 2022, 14 min.)

AliEN0089 de Valeria Hofmann (Chile, 2023, 22 min.)

At Little Wheelie Three Days Ago de Andrew Stephen Lee (EEUU, 2022, 18 min.)

Azul / Blue Has No Dimensions de Ágata de Pinho (Portugal, 2022, 20 min.)

Buurman Abdi / Neighbour Abdi de Douwe Dijkstra (Países Bajos, 2022, 29 min.)

Fur de Zhen Li (EE.UU., 2022, 7 min.)

Garotos Ingleses / British Boys de Marcus Curvelo (Brasil, 2022, 15 min.)

Maria Schneider, 1983 de Élisabeth Subrin (Francia, 2022, 25 min.)

Paradiso, XXXI, 108 de Kamal Aljafari (Palestina, Alemania, 2022, 18 min.)

Prosinecki de Adrian Duncan (Irlanda, 2023, 21 min.)

Ruovesi de Andrea Zapata-Girau (España, 2023, 18 min.)

Wo de peng you / All Tomorrow’s Parties de Zhang Dalei (China, 2023, 24 min.)

Zarzal de Sebastián Valencia Mūnoz (Colombia, 2022, 18 min.)