Bienvenido Mister Jackson

La película ‘Matar cangrejos’ de Omar Al Abdul Razzak, que compite en el apartado de largometrajes de la sección Canarias Cinema, muestra la llegada de Michael Jackson a Tenerife en 1993 al modo de ‘Bienvenido Mister Marshall’ de Luis García Berlanga: como un gran acontecimiento que lo iba a cambiar todo y que no cambió nada. El cineasta tinerfeño y las dos actrices protagonistas hablaron de los detalles del filme.

La llegada de Michael Jackson a Tenerife en 1993 se convirtió en el acontecimiento de la década para la capital tinerfeña como lo fue la Expo para Sevilla o las olimpiada para Barcelona. Así lo refleja la película Matar cangrejos del cineasta tinerfeño Omar Al Abdul Razzak que compite en el apartado de largometrajes Canarias Cimena, dentro del 22 Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. «Quise retratarlo como Berlanga en Bienvenido Mr Marshall», señala el director Omar Al Abdul Razzak. «Como que todos se preparan para algo grande que va cambiarlo todo y realmente no cambia nada».

Razzak aclara que «lo que me inspiró fueron dos fotos». La primera era muy graciosa «de dos niños con trajes de mago recibiendo a Michael Jackson como representativo de lo canario, pero una era superrubia y parecía extranjera». Y la otra es que «se lo llevaron a al Loro Parque creando la identidad canaria de los loros, cuando en Canarias no hay loros». A esto hay que añadir que se recibe con grandes honores a Michael Jackson, un negro que quiere ser blanco al mismo tiempo que se abre la vía atlántica y llegan las pateras «pero los verdaderos negros no queríamos que llegaran». Todo en una isla que registraba un 28% de paro.

«Es una película muy colorida, muy chillona y la idea principal es que tuviese mucho ruido, una película hasta casi molesta, que te haga daño los ojos. Y cambia a la mitad gira hacia algo mucho más real», aclara. Para el director la primera parte de la película «es muy ruidosa y muy dialogada» y en la segunda casi no se habla. Los diálogos son en apariencia intrascendentes y los actores se pisan de forma parecido a lo que también hacía Berlanga, que era capaz de mantener a seis peronajes hablando a la vez. «Mi cineasta de cabecera es Rohmer, y la película que más me ha marcado Whisky de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll».

Un filme que fue su principal referencia para su trabajo de 2013 Paradiso, un documental sobre el trabajo del proyeccionista del cine Duque de Alba, la última sala X que queda a día de hoy en Madrid. Whisky le marcó sobre todo, «por su sentido de humor sutil, que no llega a ser drama ni comedia». Su segundo trabajo, La tempestad calmada, también utiliza el documental para abordar la historia de un pesquero en una antigua isla-cárcel. El tercero es el corto de naimación La prima cosa, sobre la guerra de Siria y que fue nominada a los últimos Goya.

«La diferencia es que ahora trabajo con un guión más estricto y con muchos más medios», subraya. Su próximo trabajo también se centrará en la animación. Matar cangrejos ganó el premio a la mejor película española en el Festival de Málaga y el Biznaga de plata a la mejor actriz española para Paula Campos.

Precisamente, la joven actriz señala que para ella fue «un bombazo» este premio ya que la película representa «algo muy canario que no está muy visto» ya que no solo habla del paisaje, sino de la gente, el vocabulario y la forma de expresarse. La actriz tinerfeña recomienda además a los jóvenes que «que miren en todas las redes sociales para casting porque hay muchas oportunidades». Por su parte, Sigrid Ojel reconoció que acudir al Festival de Cine de Las Palmas es «como estar en casa porque somos de Tenerife» y de los personajes destaca la emoción quwe muestra la madre de los niños que van a recibir a Jackson».