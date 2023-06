La Feria del Libro de Las Palmas quiere hacer borrón y cuenta nueva. La organización propone un renovado impulso a la cita con un lavado de cara que acalle las voces que denunciaban las desavenencias e incongruencias que han existido en ediciones anteriores, razones por las que se ha devaluado su prestigio, tanto, que ya había escritores o distribuidores que se negaban a participar. El cambio de rumbo está liderado por la Asociación de Libreros de Las Palmas con el fin de evitar la opacidad económica y la deriva literaria a falta de una semana en la que no hay programación oficial [que habría de publicarse mañana] de la 35º edición que se celebrará entre el 22 y 25 de junio.

"Hay un cambio bastante importante esta edición, donde se le ha dado prioridad a los autores y editoriales canarias, algo que veíamos que en años anteriores no estaba funcionando bien", resaltó Irene Pérez García, presidenta de la Asociación de Libreros, "los mismos libreros hemos tomado cartas en el asunto y hemos sacado por primera vez un Reglamento de Participación de la Feria". El documento, consultado con los servicios jurídicos de Cegal (Confederación de Gremios y Asociaciones de Libreros), limita la participación a las librerías y las editoriales, "no hay ningún otro tipo de carpa de venta porque la Ley del Libro establece que el descuento del 10% solo se puede aplicar en una feria exclusivamente del libro, así que otros sectores se han quedado fuera".

La presidenta hacía alusión durante la rueda de prensa en el CEIP Mesa y López a la presencia de puestos de venta de ilustradores, degustación con foods trucks, mercado de artesanía o un espacio solidario. Asimismo, han "evitado a toda costa" las autopublicaciones a razón de la dificultad que luego tiene el consumidor para adquirir el producto en librerías. "No tiene lugar que se vendan otra cosa que no sean libros", aseveró, "pretendemos respetar toda la cadena que pasa por autor, editoriales, distribuidoras y librerías, cada una con su papel, con las que queremos fomentar un cambio en el sector y trabajar conjuntamente para que el libro sea protagonista y, también, sea tomado en serio", añadió.

Una organización de la que era corresponsable la empresa productora Jab. El viraje de rumbo ha tenido como consecuencia la ruptura contractual con el ente, a la cual Pérez García prefirió no nombrar pero sí aludió cuando se habló del presupuesto con el que cuenta la Feria este año. "Hemos cambiado la gestión de la Feria porque no estaba claro el presupuesto total. En estos momentos, hay declarados casi 200.000 euros, pero hay una parte que no nos consta como Asociación de Libreros. De ahí, el cambio de gestión", subrayó. "La otra empresa organizadora siempre se ha escudado en que no tenían que declararnos esa parte del presupuesto por temas de privacidad. Estamos mirando cómo solucionarlo, y no puedo decir más".

Sin ir más lejos, el número de patrocinadores tanto privados como públicos ha decaído para la ejecución de este evento. En 2022, tal y como se puede observar en los carteles promocionales, contaban con The Hoteles, COPE, Geursa, Acoli, Kia, Casa África y lo público abarcaba tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Patronato de Turismo, el Gobierno de Canarias a través de la consejería de Turismo y la consejería de Derechos Sociales, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Biblioteca Pública de Las Palmas. Mientras que ahora solo han sido confirmados Coca-Cola, Kia, Acoli y de la administración Cabildo, Ayuntamiento, ICDC y la Dirección de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.

Autores y homenaje a Alexis Ravelo

El nuevo equipo programador está compuesto por la propia presidenta y María del Mar Bahamonde, además de Noemí Padilla Santana, a cargo de la carpa Alexis Ravelo, Ángeles Jurado, responsable de la carpa Dolores Campos-Herrero, Silvia Guerrero Montes, encargada de la carpa de infantil, y Tamara Guerra, con la carpa de juvenil. En total, hay previstas 23 carpas expositoras, 12 de la Asociación de Libreros y cuatro de instituciones públicas bajo la temática de La vuelta al mundo en 80 días, "expresa la multiculturalidad de todo el Archipiélago", en las que hay más novedades.

Como homenaje póstumo al escritor de novela negra, Padilla comentó que se había renombrado la carpa general como Alexis Ravelo, "tradicionalmente, las carpa grande era para autores peninsulares o extranjeros y la contigua para autores canarios, algo que no tenía justificación, así que en vez de ese criterio geográfico aplicamos la capacidad de convocatoria". En su honor, habrá una mesa redonda del género con Carlos Zanón, C. J. Nieto, Víctor del Árbol y Paco Gómez Escribano, quien lo presentó cuando publicó La estrategia del pequinés. Asimismo, estarán Carme Chaparro, la poeta Lana Corujo, el ilustrador Javirroyo, Juarma, Luis Alberto Henríquez y Pedro Conde Luque.

La carpa Dolores Campos-Herrero acogerá la visita de las escritoras africanas Lola Shoneyin y Hemley Boum, y la vertiente canaria será estrenada por la presentación de la última novela de Campos-Herrero, después, estarán las poetas Acerina Cruz, Macarena Nieves, Tayri Muñiz y Juli Mesa, microrrelato con Coralia Quintana, divulgación científica con la periodista Verónica Pavés, y los escritores Pedro M. García, Francisco Juan Quevedo, Luis Socorro y Rafael Álvarez, entre otros. Acerca de la polémica con la editorial Mercurio, que emitió en un comunicado su ausencia en la Feria, la presidenta solo comentó que "es una decisión empresarial".

La visita de escritores superventas como Megan Maxwell, Alonso Caparrós o Ana Punset atiende a que "es importante contar con estos libros potentes que venden y tienen capacidad de convocatoria", mencionó Irene Pérez, "buscamos el equilibrio y pensamos que la feria tiene que ser un 80% con autores de aquí y un 20% de fuera".

Con la vista puesta en la próxima edición, la presidenta de la Asociación adelantó que la ubicación en San Telmo era un tema a debatir en asamblea, "si tenemos la intención de crecer, el parque se nos queda corto", y también aseguró que la intención es volver a la fecha tradicional de celebración en el puente del Día de Canarias, "el año que viene no nos pilla el toro".