El festival Boombastic dio ayer comienzo a su primera edición en Las Palmas de Gran Canaria. El pop urbano y el reguetón se mezclaban en los diferentes escenarios del Anexo del Estadio de Gran Canaria en un ambiente en el que predominaban los jóvenes y adolescentes. Hoy continúa la programación con conciertos de artistas como Bad Gyal, Saiko, Tokischa o Maikel Delacalle.

Los preparativos del Boombastic se cocían horas antes de que comenzara el festival. Con unas rebajas recién empezadas, entre las tiendas de Las Arenas, grupos de niñas adolescentes cuchicheaban entre ellas mientras elegían sus looks para el festival de moda. La expectación se respiraba en el ambiente de compras y miradas cómplices en la tarde del jueves mientras que, a pocos kilómetros, el reciento del Anexo del Estadio de Gran Canaria se preparaba para recibir a más 40.000 personas.

Banderas de Canarias, transparencias y rosas y verdes intensos dominaban la mayor parte de las vestimentas en la tarde del viernes. También las botas de cowboy, los tops plateados y las camisetas estampadas. Un pequeño chispeo empezó a caer en 7 Palmas mientras la canaria Nia despedía su actuación con una salsa, Viernes 13, en uno de los escenarios del festival. En ese momento, sustituyendo a Daviles de Novelda, la trapera argentina Taichu y sus largas trenzas rosas se subían al segundo escenario principal y volvía el sol.

«Bitch on board», se leía en su camiseta mientras movía su cuerpo al ritmo del beat. Entre bailes y ritmos, las colas de gente comenzaban a formarse en los distintos puestos de comida y bebida. Una de ellas destacaba en el recinto por lo inusual de su condición: la cola de la capilla hinchable que presidía el lugar. «Con esa cola, mejor quedarse soltera», comentaba una chica con gorra amarilla entre su grupo de amigas.

Andrés y Amanda esperaban de la mano, dispuestos a casarse frente a un cura de pega que sujetaba entre sus manos un frasco de perfume Cacharel. Entre la publicidad, el amor de una pareja que lleva un año y medio bromeaba entre ellos: «Mientras la boda no sea de verdad...», decía ella. «¿Cómo que mientras no sea de verdad?», le respondió él entre risas. Delante de ellos, Juanky y Pablo, dos amigos que aseguraban ser pareja desde hacía siete años, se confesaron entre miradas risueñas: no estaban juntos y a lo que habían ido al Boombastic no era a casarse, sino a ver a Eladio Carrión, que actuó ayer a las nueve de la noche. Por su parte, Miranda, Adriana y Carlos, un grupo de amigos de Tenerife que habían venido a pasar el fin de semana a Gran Canaria por el Boombastic también mostraron su preferencia por Carrión: «Estamos aquí para ver a Bad Gyal y a Eladio».

El ambiente festivo imperante aumentó en el momento en que la rapera grancanaria Ptazeta se subió al escenario. Los gritos y el humo llenaban el aire mientras se elevaban las manos de la multitud. «¡Llegó el momento de presentar a Ptazeta en la casa!». La artista canaria salió con la bandera de su tierra en la mano y escoltada por sus bailarines vestidos de boxeadores. Los gritos de sus fans en primera fila taponaban los oídos. «Y ahora, lo que más ilusión me ha hecho de este año: ¡Pío, pío», gritó la artista sobre el reciente ascenso de la UD Las Palmas a primera.

En un festival en el que se espera la colaboración sorpresa de más de 20 artistas, fue la canaria la primera de la noche en dejar al público con la boca abierta. Lo hizo subiendo al escenario en mitad de su concierto a la artista puertorriqueña Villano Antillano, conocida, entre otros temas, por su sesión con Bizarrap. «Sean como quieren ser, porque no hay nada más duro que vivir toda la vida siendo lo que no eres», concluía la rapera canaria.

Con sus letras y su energía, Ptazeta dejó la atmósfera lista para lo que quedaba de noche: los conciertos de Mora, Duki, Eladio Carrión o Chema Rivas.

Al cierre de esta edición, todavía se mantenía la expectación ante la incógnita de si Quevedo aparecería o no para cantar su famoso Quédate junto a Bizarrap. Pero la convicción de los asistentes casi que lo confirmaba: «Quevedo va a venir seguro».