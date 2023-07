El próximo 28 de julio, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan vuelve por todo lo alto en el entorno de Maspalomas Golf. María Ley, gerente de Maspalomas Golf y directora del evento, agradeció durante la presentación a todos los patrocinadores y colaboradores el esfuerzo y la confianza que año a año depositan para este día único y mágico. «Este año traeremos la ilusión, el color y la alegría de la India a Maspalomas Golf. Sin tener que viajar en avión, despertaremos los sentidos de todos los asistentes», aseguró Ley.

En esta nueva edición, Audi Canarias repite como patrocinador oficial y co-organizador del evento. «Para Audi y Domingo Alonso Group, esto es mucho más que una cita en el calendario. Ponemos toda nuestra pasión y dedicación en la organización de cada detalle de este evento y, junto a Maspalomas Golf, formamos un gran equipo con el que estamos orgullosos de dar forma a una velada incomparable. Nuestro objetivo es seguir sorprendiendo cada año, que los asistentes se dejen llevar y disfrutar de una noche inolvidable», aseguró Jocelyne Suárez, communication manager de Audi Canarias.

Como viene siendo habitual, Audi será el encargado de poner el toque sofisticado, elegante y, sobre todo, premium, gracias al despliegue de una gama de modelos sostenibles y de altas prestaciones que no dejará indiferente a nadie. Entre ellos, el Audi Q8 e-tron, el SUV 100% eléctrico recién llegado a Canarias, los superdeportivos Audi RSQ3 o el inconfundible RS e-tron GT.

Por su parte, Fernando Bustamante, director general de la Unidad de Negocio de Mahou San Miguel en Canarias, expresó: «En Mahou tenemos el propósito de impulsar los encuentros entre personas y, como cerveza orgullosamente elaborada en Canarias, no podríamos pensar en un mejor escenario que la nueva edición del Audi Golf Night by Mahou and Lopesan, donde los sabores de la alta gastronomía y la diversión se fusionan para brindar una noche inolvidable», aseguró.

Además, Fernando Bustamante también desveló algunas de las sorpresas que los asistentes de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan podrán disfrutar el próximo 28 de julio en Maspalomas Golf. «La presencia de Mahou se mantendrá fuerte y vibrante en esta edición, donde nuestros invitados tendrán la oportunidad de degustar una gama exquisita de platos gourmet, maridados a la perfección con nuestras propuestas, la gama española de cervezas más premiada del mundo. Precisamente, en este evento se podrá degustar la nueva Mahou Rosé, una cerveza de color rosado con un refrescante toque afrutado que salió al mercado el pasado mes de mayo. Con ella, ofrecemos a los paladares más inquietos una novedosa propuesta para el disfrute en todos los encuentros con amigos».

Al mismo tiempo, «Mahou traerá al evento al chef Rafael Centeno, del restaurante Maruja LImón de Vigo, premiado con una Estrella Michelín y dos Soles Repsol».

Lopesan Hotel Group también aporta su experiencia como proveedor de servicios y experiencias de máxima calidad, apoyando una iniciativa que permite consolidar Gran Canaria como un destino turístico de referencia a nivel internacional. «Cada vez es más común comprobar cómo los viajeros que eligen Gran Canaria para disfrutar de sus vacaciones reclaman la posibilidad de disfrutar de unos servicios de máxima calidad, en los que tanto el ocio como la gastronomía desempeñan un papel esencial», aseveró.

La India más canaria

Asimismo, añadió que «nos hemos marcado el objetivo de satisfacer estas necesidades y apostamos por la creación de una oferta complementaria que actúe como reclamo para atraer a un cliente Premium. Por este motivo, la celebración de un evento excepcional como Audi Golf Night by Mahou & Lopesan sirve para marcar un punto de inflexión en el calendario veraniego de Gran Canaria y contribuye a consolidarnos como un destino turístico de referencia internacional», destacó Francisco López, CEO de Lopesan Hotel Group.

En esta nueva edición de 2023, el evento recupera su fórmula original y esta vez lo hace habilitando el 100% del aforo, a diferencia de años anteriores. Además, Maspalomas Golf se transformará para hacer que todos los invitados viajen a la India, inspirándose en sus vibrantes y llamativos colores, que los envolverá en una atmósfera de elegancia, belleza y armonía entre el entorno y los elementos culturales más reconocidos de este país asiático.

Otra de las grandes apuestas de la noche será la exquisita oferta gastronómica del evento. Más de 30 reconocidos restaurantes de Gran Canaria se darán cita en el market gastronómico de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan para ofrecer sus mejores creaciones, haciendo que el sabor tenga un papel protagonista, acompañados por las barras y bebidas más premium de la Isla. Por si fuera poco el reconocido DJ Julio Torres, acompañado por el saxofonista Francis, pondrán el toque musical y harán bailar a todos los asistentes hasta el final de la noche. Numerosos espectáculos, sorpresas y activación completarán la oferta de ocio de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan y harán más especial y divertida la velada.

A tan solo unos días de la gran cita, la organización ya ha colgado el cartel de «aforo completo». Esto refleja las ganas del público de volver a disfrutar un año más de este divertido encuentro veraniego en Maspalomas Golf, que promete ser una experiencia inolvidable y envolvente para todos los sentidos con el apoyo de Audi, Mahou y Lopesan como patrocinadores oficiales y Audiovisuales Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Canaragua, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Guess, Iqos, Binter, Ikigai by Hospitales San Roque, Fund Grube, Mint, Turfgrass, Ahembo y Saphir como colaboradores.