La cantaora Rocío Luna: "El duende es algo indescriptible que te visita cuando él quiere"

Empezó a expresar lo mas jondo de su alma con la voz a los siete años. La cantaora cordobesa Rocío Luna (Fuente Palmera, 1998) ha llevado su trayectoria con tanta pasión como con disciplina y demostrado que ambos son compatibles en una joven de 25 años para despuntar en una carrera en el flamenco, que este domingo recibió un buen impulso tras conquistar el Festival de Cante de las Minas, con el primer puesto. En el momento en que se realizaba esta entrevista, la artista se preparaba para actuar junto a José del Tomate, Ezequiel Benítez y Sonia Miranda en el Festival Los Hornos de Calcinación de Lucainena de las Torres.

¿Cómo ha recibido este reconocimiento?

Estoy muy contenta porque llevo desde muy pequeña dedicándome a esto, así que ha sido como cumplir un sueño. Necesitaba este empujón.

Miguel Poveda le entregó la ‘Lámpara Minera’

No me lo esperaba. Él es un referente para mí desde mis inicios. Además de ser un artista increíble, es una persona excepcional. Así que haber recibido el premio de sus manos es como un doble sueño cumplido.

¿Se ha planteado alcanzar esos niveles de popularidad?

No hay cosa que me guste más que el cante y mi camino es dedicarme a eso. Tener la Lámpara da visibilidad y más posibilidades para vivir de esto.

Quedó finalista del certamen con 16 años, ¿por qué volvió a presentarse este año?

Sí, entonces me llevé el premio a la granaina. Luego no me volví a presentar porque he estado estudiando y no encontraba el tiempo necesario para prepararme, porque yo tenía claro que necesitaba ir bien segura al escenario de La Unión. Hasta que encontré un año en el que estaba más libre.

¿Quería redimirse por quedarse a punto de ganar el Nacional de Arte Flamenco?

Bueno, pero el ser finalista del Nacional también me dio un buen empujón. Supuso un avance a nivel personal. No tiene nada que ver el uno con el otro, estoy contenta con mi paso por ambos.

¿Plantea sacar un disco?

Me haría mucha ilusión. Todavía estoy asimilando lo de ayer y necesitaría un tiempo para reposar la idea y trabajarlo para que quedase algo de lo que sentirme satisfecha.

Las Peñas flamencas son una parte importante de su escuela

Me gustan muchísimo, por su ambiente íntimo y la cercanía del público. También son un gran apoyo para los artitas, sobre todo cuando estamos empezando. Son una institución muy importante y siempre me he sentido agradecida de que cuenten conmigo.

Ese respeto disciplinado a la tradición, ¿no lleva a perder algo la frescura?

Respeto mucho el arte flamenco y he tenido claro que quería establecerme en las raíces más ortodoxas. Si vienen renovaciones, ya se verá. De momento estoy a gusto con lo que hago. Lo siento así.

¿Dónde encuentra el duende?

Es algo indescriptible que te visita cuando él quiere. Una magia. Lo siento cuando estoy muy a gusto y entonces también lo veo en las caras del público. Un cúmulo de sensaciones.