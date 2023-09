Con 30 años de historia a su espalda, la editorial Alba ha sabido renovar el panorama de los títulos clásicos del siglo XIX en cuidadas ediciones, pero no solamente eso, también en ensayos, novela negra, libro infantil e ilustrado, poesía y manuales de teatro y de cine, así como la recuperación de novelas populares hoy olvidadas conforman un carácter muy específico y particular que la hace destacar por su personalidad en lo que respecta a su aspecto material.

Alba, entre otras muchas iniciativas, también ha sido responsable del eterno retorno de la literatura de Jane Austen que parece no conocer fecha de caducidad. Era muy difícil seleccionar diez títulos característicos de su catálogo (voluntariamente hemos dejado fuera a Miss Austen) que bien podrían haber sido otros, con igual derecho de ser convocados. Sin embargo, aquí están.

'Guerra y paz' | Lev N. Tolstoi (Clásica Maior)

Es sabido que las traducciones envejecen, de ahí que la aparición en el 2021de la primera versión en castellano en 40 años de la madre de todas las novelas totales fue un gran noticia. A Joaquín Fernández Valdés le llevó cuatro años traducir una novela que fue escrita a lo largo de seis. 1.700 páginas cargadas de una ambición desmedida para recrear todo un mundo que ofrece al lector la posibilidad de comprender en profundidad la naturaleza humana, tanto en lo más pequeño -las vidas íntimas- como en lo más grande -los bailes y las batallas napoleónicas- con técnicas casi cinematográficas, a base de primeros planos, planos generales y panorámicas.

'Mi Ántonia' | Willa Cather (Alba Minor)

Truman Capote, que la estimaba sobremanera, colocó a Willa Cather en lo alto del podio de la literatura norteamericana y lo cierto es que quien no la haya leído comete un grave error. Nadie como ella ha sabido desarrollar con tanta delicadeza y precisión esa mezcla de nostalgia, sentimiento y dureza que componen sus novelas y relatos. ‘Mi Ántonia’ que recrea la vida de los pioneros europeos, como la familia de la propia Cather, en las agrestes tierras de Nebraska supone una experiencia lectora difícil de olvidar. La autora llegó a la universidad bajo una apariencia masculina, apenas se relacionó con hombres y eso ha servido para que se especule con su posible homosexualidad.

'Los embajadores' | Henry James (Clásica Maior)

Hasta que en 1922 Alba no decidió hacer una traducción en condiciones de esta obra maestra sin paliativos no existía la posibilidad de leerla decentemente en castellano. Con su prosa enrevesada y arborescente, las versiones que hasta el momento existían de ‘Los embajadores’ eran un absoluto galimatías. Miguel Temprano García enmienda todo eso. La obra, bajo el tema jamesiano de las diferencias entre norteamericanos y europeos, sigue la educación sentimental de un norteamericano cincuentón que hasta el momento se había limitado a dejarse llevar por las conveniencias y no a vivir realmente. Un viaje a París lo cambiará todo. Como curiosidad, el tema sirvió de base a Patricia Highsmith para ‘El talento de Mr. Ripley’.

'El enebro' | Barbara Comyns (Rara avis)

Es una gran injusticia que esta novela haya pasado casi desapercibida, quizá porque su autora, la británica Barbara Comyns, ocupó su vida mimetizándose con el paisaje. Es poco lo que sabemos de ella. Que vivió dos años en Ibiza y 16 más en Barcelona, en los 60, sin que haya dejado el menor rastro documental de su paso por la ciudad. Quizá ello se explique porque su marido fue amigo y colaborador de Kim Philby, el famoso agente doble, al servicio del MI6 y la KGB. Esta novela inquietante es una perversa reescritura del tremebundo cuento homónimo de los hermanos Grimm, según el cual una mujer mata a su hijastro, lo descuartiza y guisa y luego se lo da a comer al padre de la criatura.

'Diarios completos' | Sylvia Plath (Trayectos)

Hasta su publicación en el 2016, existían dos recopilaciones de los impresionantes diarios de la poeta norteamericana, una cubría los años 1950-1957 y otra, aparecida en el 2000, incluía los trabajos diarísticos , entre el 59 y el 62. La edición de Alba, 800 páginas, todo un acontecimiento editorial, a cargo de Juan Antonio Montiel, supone una ampliación en dos terceras partes de los textos ya conocidos. Es por lo tanto la versión más completa hasta la fecha, en la que faltará, inevitablemente, el último cuaderno, destruido por su exmarido Ted Hughes, para evitar a los hijos los negros pensamientos que llevaron al suicidio a la poeta.

'1983' | de David Peace (Novela negra)

Aunque no sea una vocación mayoritaria, la novela negra ha sido una de las puntas del catálogo del sello. No hay que olvidar que en él se dio a conocer a uno de los grandes del género, el británico radicado en Japón David Peace, quien quiso emular a su querido James Ellroy y su cuarteto de Los Ángeles con uno propio, el 'Red Riding Quartet'. Esa tetralogía, marcada por la crueldad y la furia, está inspirada en un caso real, el del destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe que operó entre los años 70 y principios de los 80, en esa zona en la que la crisis económica golpeó con fuerza.

'La semilla y el corazón' | VV. AA. (Poesía)

Una de las colecciones estrella de Alba es la dedicada a la poesía. Esta antología es un buen ejemplo. Recoge en 180 poemas y en edición bilingüe un paseo por el hecho poético en Japón, que se inicia por los primeros conocidos datados en el siglo VIII, pasando los haikus escritos por Mashuo Basho en el siglo XVII (cumbre de esa expresión) y se cierra en 1945. Particular interés tiene en la poesía japonesa el papel de las mujeres puesto que ellas no recibían educación en chino, que históricamente fue la lengua de las élites.

'Frida Kahlo' | Gee Fan Eng / María Isabel Sánchez Vegara (Pequeña & Grande)

Pequeña & Grande es uno de las colecciones de Alba con mayor proyección internacional: más de dos millones de ejemplares vendidos con traducciones a más de 25 países. Con un plantel de grandes y diferentes artistas encargados de la ilustración, la concepción surge de Sánchez Vegara que quiso destacar un extenso panorama de grandes mujeres que brillaron en los distintos campos de la ciencia, el arte o la escritura, convertidas aquí en heroínas de cuento. Más tarde la colección se abrió también a figuras masculinas como Picasso o Stephen Hawkings.

'Los tres usos del cuchillo' | David Mamet (Artes escénicas)

Este título del gran dramaturgo cabe encuadrarlo en la colección que Alba dedica al teatro y que cuenta con títulos tan fundamentales como La puerta abierta de Peter Brook o algunos de los mejores trabajos de Stanislavski, Tadeusz Kantor, Yoshi Oida o Michael Chéjov. Pese a que Mamet se ha convertido en los últimos tiempos en un fiel seguidor de Trump, sus obras teatrales y también sus reflexiones sobre el oficio siguen siendo certeras. Aquí, entre otros muchos detalles -algunos autobiográficos- se centra en cómo los pequeños detalles pueden acabar revelando la excelencia de una obra.

'Maternidad y creación' | VV. AA. Moira Davey editora (Trayectos)

Un libro fundamental recopilado originariamente en el 2001 que recoge 32 textos -entre ensayos, memorias y relatos- que exploran la experiencia y la enorme dificultad de congeniar la creación artística con el hecho de ser madre. El volumen sigue un arco temporal desde la tercera ola feminista de los años 70 hasta llegar al cambio del presente milenio. Autoras como Sylvia Plath, Lydia Davis, Toni Morrison, Margaret Atwood, Jane Lazarre o Ursula K. Le Guin son algunas de las antologadas por la fotógrafa Moyra Davey. “Me encanta y detesto ser madre” es una de las frases (de Elke Solomon) que podría figurar como lema de este libro imprescindible.