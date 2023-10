Sum Festival, la frescura de un pop otoñal

La segunda noche del Sum Festival se convirtió en el de las propuestas maduras que se mantienen dignamente tras tres o cuatro décadas en activo. Los ochenta estuvieron presentes en el líder de La Unión, Rafa Sánchez y a través de la cantante de Katrina & The Waves, Katrina. Los noventa regresaron con Amaral y Fangoria. Y entre medias, destacaron propuestas tan convincentes como Miss Caffeina y La La Love You.

La segunda jornada de la cuarta edición del Sum Festival tenía un componente mucho más pop y electrónico que la inaugural en la que predominaron propuestas algo más indies. Quizás por eso se produjo el fenómeno extraño de que muchos espectadores acudieron solamente a una de las sesiones a razón de sus gustos personales. Pero la noche del sábado era también el de las grandes glorias de los ochenta o noventa que, en el otoño de sus carreras, afrontan nuevas propuestas, algo más relajadas, pero igual de interesantes.

Y por eso se veía a un público mucho más variopinto, gente de diferentes generaciones acudieron en masa a la cita, a diferencia de la noche anterior en la que predominaban básicamente los veinteañeros. Por eso mismo en esta ocasión se llegó a la cifra de 7.000 espectadores, superior a la de la maratón de conciertos que le precedieron. Pero fue interesante comprobar cómo se puede permanecer durante treinta o cuarenta años en una carrera y no dar muestras de desfallecimiento en ningún momento. Y eso fue lo que ocurría en el caso del primer artista en salir al escenario. Rafa Sánchez sigue manteniendo el mismo carisma y seguridad que manifestó en los años ochenta.

Y para esta carrera, el cantante madrileño utiliza la misma estrategia de sus últimas giras consistente en mezclar los temas más emblemáticos de su anterior banda, La Unión, de la que es coautor en su totalidad, con los que su carrera en solitario. Así, canciones tan inolvidables como Lobo hombre en París o Maracaibo se fueron alternando con otras como Vístete princesa, Vampiros o Una vez y otra más que no desmerecían junto a las anteriores. Es más, se veía una coherencia entre todas ellas dignas de alabanza.

Cambiando completamente de registro, le siguió el turno a la joven Vicco y su muestra contundente de fusión contemporánea entre pop y funk con pinceladas de hip hop y reguetón que la ha convertido en otra joven realidad gracias a títulos con los que ha alcanzado a una amplia audiencia como Nochentera, Todo me da igual o Me muero por ti en un directo de tan solo duraría media hora.

Y llegó la sorpresa del cartel de este año con la figura de Katrina, una artista cuyo nombre completo es Katrina Elizabeth Leskanich y que pudo deleitarnos con la edad de plata de la música pop, la música de finales los setenta y principios de los ochenta en la que la new wave dominaba el panorama internacional con grupos contemporáneos suyos como Police, Pretender, Joe Jackson o Elvis Costello.

Katrina & The Waves eran una opción que combinaba temas algo más mainstreams con otros de pura tradición anglosajona, y así se pudo comprobar escuchando éxitos tan inolvidables como Walking on sunshine, Sun street, Do you want crying o Que te quiero. Y, por supuesto, habría que dedicar una mención especial para el tema con el que ganaron en Dublín el Festival de la Canción de Eurovisión en 1997, titulado Love shine a light y que ganó como representantes de Reino Unido.

Tras embriagarse el público con temas que recordaban al Londres post-punk, llegó la propuesta del pop más ortodoxo a través del trío madrileño Miss Caffeina con éxitos como Para toda la vida, Por si o Y de repente. Y a eso de las 21.30 horas saldrían al escenario Amaral. El grupo zaragozano hizo un repaso por los éxitos de sus ocho discos publicados, desde el recordado debut de 1998 hasta Salto al color de 2019 con títulos como Sin ti no soy nada, Cuando suba la marea, Si tu no vuelves, Días de verano o El universo sobre mí. La reacción entusiasta de los espectadores ante cada tema que interpretaban los situaban, sin duda, como el grupo estrella de la noche.

Y llegó la parte final de la segunda jornada con una sucesión de propuestas dentro del pop electrónico de baile. Primero con la propuesta revivalista ochentera de Varry Brava y a través de títulos del tipo Bambú, Raffaella o Bravo . Le siguieron Fangoria. Y el dúo formado por Alaska y Nacho Canut sigue sobreviviendo con discos tan interesantes como los que sacaron en los añorados 90 como demuestran títulos de la altura de Espectacular, Momentismo absoluto o Fiesta en el infierno. Finalmente, más pop para coronar la jornada a través de los sonidos contagiosos de La La Love You con temas de enganche del tipo En el fin del mundo o El principio de algo que invitaban al baile.