Acantha Lang: «Que me comparen con Aretha Franklin y Nina Simone es un gran honor»

La cantante afroamericana Acantha Lang, una de las voces emergentes del soul más aclamadas en la escena musical contemporánea, aterriza en Gran Canaria para presentar su álbum de debut, ‘Beautiful dreams’, en el marco del ciclo gastro-musical ‘Eat to the beat’, donde compartirá escenario con el cantante grancanario Nauci Gold, este sábado 21 de octubre, a las 20.30 horas, en el Espacio Miller.

El pasado verano publicó su álbum de debut, Beautiful Dreams, un viaje sonoro de raíz soulera y pinceladas de blues. ¿Qué sonidos buscaba?

Sí, Beautiful Dreams vio la luz el 30 de junio y desde el principio quise que representara los sonidos de mi ciudad natal, Nueva Orleans, que exactamente el soul y el blues. Por ejemplo, en el disco vas a escuchar el órgano en lugar de teclados modernos. Además, también quería que el sonido tuviera la fuerza del directo, así que nos juntamos con toda la banda para grabarlo en directo desde el estudio. Verdaderamente, disfruté mucho del proceso creativo y estoy emocionada por empezar a trabajar en mi segundo álbum.

Su canción homónima dice: «Livin’ ain’t easy / but freedom is always mine» (Vivir no es fácil / pero la libertad es siempre mía). ¿Encuentra la libertad cuando escribe música?

Siempre intento escribir siempre música positiva y edificante, incluso cuando hablo de temas que tratan sobre el dolor u otras emociones complejas. Y esa voluntad es lo más parecido a la libertad.

¿Diría que es un disco autobiográfico o confesional?

Sin duda. Quise que mi álbum de debut reflejase muchas historias de mis experiencias vitales, así que sin duda esto es lo más personal que he creado.

¿Le gusta escribir música que haga pensar y bailar al mismo tiempo?

No escribo canciones con ningún plan en mente, pero intento ser siempre honesta y hablar de cosas que sean lo suficientemente profundas y reales como para que resulten interesantes y conecten con el público. Y si mi música hace bailar a la gente, ¡eso también me hace feliz!

Su prodigiosa voz ha sido comparada con leyendas como Aretha Franklin o Nina Simone. ¿Cómo se siente al respecto?

Que me comparen con leyendas como Aretha Franklin y Nina Simone es un gran honor, aunque no creo que suene como ninguna de ellas. Pero sí que tengo el objetivo de que al público le llegue, al menos, la misma entrega y la misma fuerza que transmiten ellas cuando cantan. Creo que por eso la gente me compara con ellas, porque también trato de cantar desde el alma, pero sin duda comparar mi voz con la de ellas me hace sentir muy orgullosa.

Como cantante de soul afroamericana, ¿cuáles son sus referencias musicales?

Algunas de mis inspiraciones musicales son Gladys Knight, Mavis Staples, Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, Millie Jackson, Ann Peebles, Koko Taylor, Donny Hathaway y Bill Withers.

Se crio en Nueva Orleans, pero a menudo dice que no encontró su voz hasta que se mudó a Nueva York. ¿Cómo recuerda esa etapa neoyorquina?

Sí, así es: siento que no encontré mi voz propia hasta que me mudé a Nueva York. Siempre digo que mi carrera musical empezó cuando monté mi propio espectáculo de blues en Harlem, Nueva York. Recuerdo que esa época me cambió la vida, viví muchos altibajos, pero fueron los primeros pasos para consagrarme en la música.

¿Cuáles fueron los principales aprendizajes e influencias de su infancia en Nueva Orleans?

"Siento que no encontré mi voz propia hasta que me mudé a Nueva York"

Crecer en Nueva Orleans significaba que siempre había música a mi alrededor, ¡y comida!

¿En qué momento supo que podía vivir de la música?

Llevo muchos años trabajando en mi carrera musical y siempre he sabido que la música es lo que quería hacer. Soy una artista independiente sin el respaldo de un sello discográfico, así que es difícil ganarse la vida como artista, pero lo estoy consiguiendo.

¿Y qué le llevó finalmente a Londres?

Yo solía cantar en un club nocturno de Nueva York. Abrieron un club aquí en Londres y me pidieron que trabajara en el club londinense. Trabajé allí unos años y decidí vivir en Londres a tiempo completo.

Cuando hace retrospectiva de su carrera, ¿diría que ha sido más difícil hacerse un nombre por el hecho de ser mujer?

No lo siento así. Siempre he creído que si trabajas duro puedes conseguir cosas independientemente de tu sexo o de cualquier otra cosa.

¿Cómo se siente al actuar en Gran Canaria y compartir escenario con un joven talento canario como Nauci Gold?

Estoy deseando hacer mi primer espectáculo en Gran Canaria. Y me encanta compartir escenario con artistas con talento de todo el mundo, ¡así que estoy muy emocionada!