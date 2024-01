Con Cochino Negro de entrada hay una corrección al periodista que les quiero destacar. Le comento al artista la causa de sus referencias ochenteras en estos tiempos tan dados a lo urbano y latino, y me lanza: «Es curioso que digas que los 80 y 90 no tienen impacto hoy en día cuando no paran de salir hits con bases noventeras y ochenteras, jajaja. Mira Aitana, David Gueta o The Wee-kend». Esto lo dice Oliver Soto, responsable total del proyecto Cochino Negro. Parece joven en las fotos pero es del 86, por tanto ya luce 37 años. Tuvo su rodaje con la banda Zeason, de intenso impacto en la escena canaria. La pandemia y el cansancio de la propuesta se los llevó por delante, y en ese contexto nace Cochino Negro.

Justo acaba de lanzar el EP Lo siento de antemano, un compendio de electrónica con letras crudas. En su Bandcamp describe el proyecto con esta frase: «El aborto no deseado de Mecano y Ministry», algo que merece una explicación: «Imagínate a Mecano y Ministry como dos entes propios. Mecano es todo lo popero, suave, inocente, limpio y correcto del mundo y Ministry es lo más agresivo, políticamente incorrecto y sucio que te puedes echar a la cara. Normalmente no se fijarían el uno en el otro. Ahora imagínate que los dos se emborrachan a tope y pasan una noche de sexo salvaje y desenfrenado y uno de ellos se queda preñado... ¡Eso no puede ser! Entonces deciden abortarlo para evitar un crimen contra la humanidad y es lo que hubiese sido Cochino Negro», describe. El resultado tiene su miga: bases muy poperas electrónicas con algún detalle más industrial y potente, letras enfadadas, ácratas y duras. «La rabia que escuchas en mis canciones es porque soy un heavy y un punky que te cagas jajaja. Puede que no sea exactamente la música que hago pero la actitud sí que la tengo. Crecí siendo el típico marginado que no sabía qué hacer con su vida». La actitud punk con el corazón de un tecno pop ochentero. Les reconozco que conocí de la existencia de Cochino Negro gracias a la publicidad de Instagram, o sea, que funciona. Que se lo digan a él. «Pagué una semana de publicidad y para qué fue aquello. Llevo tres días que me salen seguidores y me ofrecen publicidad y hasta bolos en la Península... ¡Y ni siquiera tengo un grupo! Creo que he abierto la caja de Pandora sin querer y ahora tengo que empezar a pensar en el siguiente paso». ¿Cuál es ese paso? «Estoy yo sólo y meditandolo. Lo lógico sería montar un show o algo supongo ¿no? Jajaja. Pero de montarlo tengo claro que sería con uno o dos colaboradores. Los grupos muy numerosos me dan pereza». Con Baldosa hay desde su primer acorde esa sensación de que tienen talento y capacidad para hacer grandes cosas. Su nuevo single, lanzado a finales del pasado 2023, sigue esa sabor. Es la canción más directa y pegadiza de su por ahora corto repertorio, con una letra de ruptura amorosa con la que cualquier nos identificamos, un pedazo de estribillo que de nuevo rompe la estructura y no repite cuando lo pides, y toda la potencia de Baldosa en su versión más power trío. Tiene además un señor videoclip y, como es habitual en estos tiempos, sirve como avance de un próximo EP que anuncian para el arranque de este año. El colectivo de rap grancanario Abora Blood, integrado por Magek, Hades, Nitram y DJ Raudo, iniciaba el diciembre pasado el proyecto remixes. Tienen los vocales de sus temas en Bandcamp e invitan a productores a hacer su particular revisión. La idea es sacar una nueva pieza cada dos semanas. La última es este oscuro No te preocupes a cargo de Res-Co. Ya pasaron por el proyecto Jim B, Sudakillah y Magek. Todo el material está en las plataformas de Abora Blood, una muestra del increíble momento que vive el rap canario, con jóvenes aportando frescura y proyectos asentados demostrando talentazo. ‘Hazte diyei’

DJ y salud mental Mezclando Emociones trabaja en la parte menos comentada de la fiesta Sergio Le Canarien es conocido en el mundo DJ dentro de la onda del house y el deep. Unos pocos sabíamos que, como tantos en este sector, la «otra» profesión de Sergio es la de psicólogo. Un día tuvo la idea de juntar sus dos pasiones y de ahí nace Mezclando Emociones. Nos resume el origen: «Durante muchos años fueron dos facetas que me parecían contradictorias. Quizás fue cuando logré integrarlas personalmente que sentí que podía aportar desde este punto de vista tan singular». Tras darle vueltas a cómo podía juntar DJ y psicología, lanza este proyecto. «Es evidente que existe una necesidad sin cubrir en la vida del DJ y no se hablaba de ello. Parece que el DJ es alguien que siempre está alegre y dispuesto a divertir a los demás y nada más lejos de la realidad. Los DJ son personas a todos los efectos, con sus vidas, sueños, temores y problemas». Sergio nos define Mezclando Emociones. «Se trata, ante todo, de un recurso de salud mental y bienestar al alcance de los DJ, tanto del principiante como del experimentado. Y a este recurso se puede acudir tanto por vía online, en redes sociales, como físicamente en encuentros, jornadas, etc». Mezclando Emociones se presenta el próximo jueves, 25 de enero, en el Bulán de la calle de la Noria en SC de Tenerife. Habrá puesta de largo a cargo del propio Sergio, mesa redonda sobre salud mental y DJ con Mascareño, David Manso, Carlos Kinn y Juana La Cubana, quien les escribe, fase de encuentro y sesión musical a cargo de José Hdez y Jul Deejay. La salud mental era de esos asuntos que pasó de ser tabú al centro de la conversación. ¿Cómo afecta en el mundo DJ? Sergio lo sintetiza: «Hay múltiples características propias de la actividad que aumentan ciertos riesgos para la salud mental: los horarios nocturnos, el trabajar mientras los otros se divierten, la exposición al público, la tensión del directo, la competitividad del sector, etc». Todos los DJ asentimos ante esta afirmación, que se sintetiza en otra que hasta es obvia: «De todas estas condiciones, hay una que destaca: la soledad del DJ. Es una profesión en la que estás rodeado de personas, pero te enfrentas tú solo ante la masa. Además, muchas veces te bajas de la cabina y puede que te encuentres muy solo, cuando hace minutos estabas frente a decenas, cientos o miles de personas. Esto es algo que acusan mucho los DJs de gran éxito, pero también se experimenta en ámbitos más pequeños». Más en el instagram de Mezclando Emociones y el jueves en el Bulán.