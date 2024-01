Rebecca Yarros, Colleen Hoover y Andrea Longarela son algunas de las escritoras que ahora suenan con fuerza entre los más jóvenes. Pero Federico García Lorca, Miguel de Cervantes y Gabriel García Márquez también pueden ser "mainstream" para ellos. Ahora TikTok manda en la generación Z y las últimas tendencias en la red social han decidido que la literatura esté de moda y vuelva el amor por los libros. Los jóvenes leen (a veces más que los adultos) y no solamente novelas juveniles. No importa su fecha de publicación o su temática. Si un libro ha conseguido hacerse viral en la red social de moda, en poco tiempo será un 'best-seller'.

Según el último Barómetro de Hábitos de Lectura, la franja que más lee es la de los jóvenes de entre 14 y 24 años, que alcanza el 74,2% de lectores. Esta tendencia ha crecido en los últimos años gracias al poder de las redes sociales. En concreto, TikTok (con una inmensa audiencia juvenil) ha creado su propia comunidad de amantes de la literatura donde los usuarios intercambian experiencias, opiniones y preferencias sobre libros. El hashtag #BookTok cuenta ya con más de 217 mil millones de visualizaciones y #BookTokEspañol, que impulsa la cultura española a través de la literatura, más de cinco mil millones.

Este fenómeno tiene incluso a sus propios 'influencers', los 'booktokers', que opinan sobre las últimas novelas que han leído, hacen recomendaciones y reflexionan sobre los personajes y las tramas de sus libros favoritos. "La prescripción pasa de ser una reseña a una emoción compartida", explican desde la División Editorial del Grupo Planeta. Editoriales, librerías y escritores se han reinventado, aumentando y reactivando las ventas de algunos títulos. Incluso hay algunas librerías que cuentan con secciones propias de libros recomendados en #BookTok y perfiles en la red social.

Club de lectura digital

#BookTok nació de forma natural y se ha convertido en "el mayor club de lectura digital del mundo", según Luisa Ramos, responsable de comunicación de la red social. "El fenómeno se ha convertido en un catalizador que impulsa la literatura y fomenta la lectura en millones de personas, siendo además un escenario global de la cultura local", apunta Ramos. Esto ha provocado también una revolución en la industria editorial, ayudando a autores a lanzar sus carreras y conectar con los lectores.

"El fenómeno #BookTok nos parece muy impresionante", confiesa Rosa Samper, directora literaria de Montena, Random Cómics, Molino & PenguinKids de Penguin Random House, ya que "una lectura requiere un espacio y un tiempo de tranquilidad y profundidad, pero TikTok como red social es todo lo contrario". La editora también considera que los más jóvenes utilizan TikTok como un escaparate de novedades de una librería.

"La lectura ha perdido la connotación de 'ser un friki' que tenía entre los jóvenes", valora la escritora y 'booktoker' Raquel Brune. "Eso hace que más personas sientan que leer también puede ser para ellas y elimina barreras", añade la autora de 'Oscura es la noche'. Brune considera que la industria editorial tiene prejuicios e intenta clasificar los libros según los géneros. "Estas clasificaciones pueden limitar el público al que se dirigen", apunta. "Resulta que un libro que narra la relación entre dos personajes de 'La Iliada', como 'La Canción de Aquiles', un título escrito por una académica de la antigua Grecia, encuentra su hogar entre los adolescentes y no entre otros académicos", ejemplifica. "¡Los adolescentes también disfrutan con la buena literatura!", reivindica la creadora.

Literatura juvenil

El interés de los jóvenes por la literatura ha evolucionado junto a lo que se escribe y publica. "Actualmente, el mundo literario tiene un inmenso abanico de propuestas para la gente joven que antes no tenía", apunta la también escritora y 'tiktoker' Tamara Molina. Las novelas no tienen que ser siempre densas, pensadas o reservadas para eruditos, también hay historias divertidas, amenas, adictivas y con un lenguaje afín con el que se pueden sentir identificados.

"Siempre se ha mirado la literatura juvenil y el fenómeno fan por encima del hombro", manifiesta la editora Samper, pero la realidad es que muchos de esos libros ahora logran ventas por encima de otros autores de renombre. Es el caso actual de 'Alas de sangre', de Rebecca Yarros. Desde Fnac aseguran que actualmente las ventas de este título no se alejan demasiado del de 'Las hijas de la criada' de Sonsoles Ónega, libro ganador del Premio Planeta 2023. La cadena inauguró hace unos años una sección de libros más vendidos de literatura juvenil, viendo el éxito entre los más jóvenes.

Formar parte de una comunidad

Dentro de esta tendencia también tiene un papel importante el FOMO ('fear of missing out'). "Este fenómeno se describe por el miedo de estar fuera de la conversación o de un evento social. Al final, si todo el mundo de tu alrededor está comentando sobre un libro, a ti te gusta poder ser partícipe de esa conversación y dar tu propia opinión", explica Cristina Jiménez, 'product manager' de Juvenil, Crossover y Cómic de Penguin Random House.

La revolución llegó a partir de la pandemia del covid. Muchos jóvenes se reencontraron con la lectura o bien descubrieron un nuevo hobby. Justo en esa época es cuando empezó a crecer y hacerse grande TikTok. Sin embargo, desde el sector editorial continúan con el gran reto de enfrentarse "al enorme volumen de entretenimiento audiovisual que existe hoy en día", comenta Jiménez. "Por suerte, los jóvenes siguen encontrando un hueco para su momento de lectura", confirma.

Maryam Assakat, 'booktoker' y librera catalana, asegura que a partir de este fenómeno los jóvenes empezaron a acudir a la librería en la que trabaja para preguntarle por algunos libros que habían visto por TikTok. Un hecho que también confirman desde Fnac, donde aseguran que cada vez más jóvenes quedan para comprar las últimas novedades literarias, acuden en masa el día que se lanza el libro que llevan tanto tiempo esperando y hacen colas durante horas para las firmas de libros.

Reactivación de los clásicos

"TikTok es una herramienta de marketing muy potente. La plataforma tiene la capacidad de dar a conocer nuevos títulos, pero también de dar una nueva vida a grandes clásicos", asegura la responsable de Comunicación de TikTok. Libros que se publicaron hace años han regresado a las listas de ventas, como 'Tan poca vida' o 'El jilguero'. "Me he dado cuenta de que Lorca es 'mainstream'", asegura Patricia Fernández, divulgadora de cultura en redes sociales. "La lectura que se ha hecho siempre de los clásicos no es atractiva, no hay una visión aterrizada al gran público", argumenta.

Esto también ocurre con novelas publicadas hace tiempo. "¿Cómo un libro de hace un montón de años no llegó a vender en su día y está triunfando ahora?", se pregunta Maryam Assakat. Un ejemplo es Colleen Hoover, una autora que cuando se publicó en España "pasó tan desapercibida que la editorial que tenía los derechos dejó de publicarla porque no vendía", explica la librera. De repente, se empezó a hablar de 'Romper el círculo' y fue un 'boom'. "No es que esos libros fueran malos en su día, sino que ahora hay una herramienta más abierta para compartir reseñas", apunta.

Antes era mucho más difícil que un libro llegase tan lejos de una forma tan rápida y sencilla. "Ahora las novelas están tan solo a un vídeo de convertirse en un libro viral", comenta, por su parte, Tamara Molina. "La velocidad de transmisión en las redes sociales da la sensación de que hay libros nacidos prácticamente en ellas, pero ese es el canal en el que la gente joven comparte lo que lee y, según la intensidad del 'contagio', llega a convertirse en fenómeno y el libro a entra en los más vendidos", explican desde la División Editorial del Grupo Planeta. Sin embargo, Assakat alerta de que los libros "cada vez son más caros" y se ha encontrado jóvenes que "no se pueden permitir gastarse 25 euros".

Los jóvenes leen. Y lo hacen después de acudir a las librerías en comunidad, como un momento de encuentro para ellos, y comprar los libros en papel. A pesar de vivir digitalizados, el libro físico es la opción preferida también entre las nuevas generaciones. "Tenemos añoranza del pasado y me parece mágico", expresa Fernández, que considera que el libro en papel es un viaje en sí: "Cogerlo, abrirlo, tocarlo, olerlo y ser consciente de cuánto has leído". "Le están dando mucha vida a las librerías", celebra Assakat. Hoy la generación Z podría haber elegido mil maneras de leer. Pero han preferido la más tradicional y bonita.