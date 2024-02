J-Hope, de BTS, anuncia nuevo álbum en solitario y un documental con Amazon Prime

Jung Hoseok, más conocido como J-Hope, miembro de la banda coreana BTS, ha lanzado un doble anuncio que ha revolucionado a todas las ‘armys’: un nuevo álbum en solitario y un documental con Amazon Prime Video.

¿Qué mejor día para dar una gran notícia que el de su cumpleaños? J-Hope ha aprovechado la entrada en los 30 para contar sus dos nuevos proyectos. A pesar de hacerlo desde el servicio militar obligatorio, ha querido compartir el cambio de década con sus fans anunciándoles estos dos estrenos.

Detalles sobre el álbum

'Hope on the street Vol.1' será el tercer álbum del artista, después de ‘Hope World’ (2018) 'Jack in the Box' (2022) y el repackage del mismo (2023).

En una entrevista de hace un año con su compañero de banda Suga, mencionó que el próximo disco sería de carácter ‘bailable’, contrastando así con su anterior lanzamiento (‘Jack in the Box’).

Big Hit Music, su compañía musical, ya ha puesto fecha de estreno: el viernes 24 de marzo a la una de la tarde, lo quiere decir que en España estará disponible el jueves 23 de marzo a las nueve de la noche.

Sobre el documental

El documental llevará el mismo nombre que el álbum ‘Hope on the street’ y se lanzará a su misma vez. Tampoco es la primera experiencia del artista con este formato, ya que en 2023 estrenó ‘J-Hope in the Box’, documental de la mano de Disney +.

La agencia de BTS ha dado la noticia a través de un ‘teaser’ oficial que da unas primeras pistas de qué se mostrará. El avance muestra algunas prácticas de baile de J-Hope y distintas escenas a lo largo de su carrera en solitario.

¿Cuándo vuelve J-Hope del servicio militar?

Este gran anuncio ha llegado desde las instalaciones del servicio militar, donde ha celebrado su cumpleaños con sus compañeros, tal como ha mostrado en sus redes sociales:

La fecha estimada final de su estancia obligatoria allí es el 17 de octubre de 2024, cuando se cumplirán los 18 meses establecidos. Al parecer, J-Hope vivirá el lanzamiento de ambos proyectos desde el cuartel, a tan solo medio año de su vuelta a casa.