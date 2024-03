Vicky Luengo: «Prima Facie’ es lo más difícil que he hecho en mi carrera»

La actriz mallorquina Vicky Luengo regresa este fin de semana al Teatro Cuyás con Prima Facie, un monólogo autoría de la escritora australiana Suzie Miller, que en su versión española, con adaptación y dirección del peruano Juan Carlos Fisher y con Luengo cómo única protagonista, se ha convertido en el acontecimiento teatral de la temporada que ha cautivado al público y la crítica.

Prima Facie es un monólogo con nombre de mujer, por autoría, protagonista y argumento. Se trata de la tercera vez que Luengo actúa en el Cuyás y regresa ahora con esta pieza bastante rodada en gira, con unas 60 funciones desde su estreno a finales de agosto pasado en Avilés. Reconoció la actriz que «este monólogo solo me trae alegrías», en relación a los premios y el impacto de crítica y público, a la vez que enfatizó que es «es lo más difícil que he hecho en mi carrera, nunca había hecho un monólogo, y las normas y los códigos del juego son distintos».

Según avanzó Luengo, «cada día que subo a un escenario no lo hago por mí, sino por ellas [las víctimas de agresión sexual], y es algo que me ha ayudado a saber para qué lo hago, y cada día paso por unas emociones diferentes desde la honestidad». En su opinión, «es un texto que deber pasar de mí como actriz y poner mi ego por delante no sería justo ni para las víctimas ni para los espectadores en general».

Un monólogo arriesgado

Con la violencia sexual, las agresiones a la mujer y los mecanismos de la justicia como hilo argumental, Prima Facie es una propuesta que no deja indiferente al espectador, y que hace cuestionar el mundo en el que vivimos y cómo deberían funcionar las cosas en lo que respecta a la libertad, los derechos y las posibilidades de la persona.

Un monólogo arriesgado que remueve conciencias, y que llega al Cuyás en las dos únicas fechas en Canarias de una gira por teatros de la geografía española que recorre una veintena de ciudades.

En Prima Facie, Vicky Luengo interpreta de manera magistral, según la crítica, a la joven y brillante abogada Tessa Ensler, una abogada penalista defensora de encausados por violación. Tessa ha conseguido labrarse un camino desde sus orígenes, en la clase trabajadora, hasta llegar a lo más alto de su profesión, defendiendo, interrogando e iluminando las sombras de la duda en cualquier caso. Pero, un acontecimiento inesperado la obliga a enfrentarse a las líneas que separan el poder patriarcal de la ley, la carga de la prueba y la moral.