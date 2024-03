El sector de las artes escénicas y el Gobierno canario liman asperezas

Una reunión ha bastado para calmar las aguas, al menos, de momento. Después de las críticas del sector de las artes escénicas ante el recorte del 21% de los fondos destinados al área de Cultura en los presupuestos autonómicos de 2024 y de los retrasos en las convocatorias de ayudas correspondientes al segundo semestre del años pasado, asociaciones de música, teatro y danza se han mostrado satisfechas por las explicaciones y los anuncios que les trasladó el Gobierno de Canarias: las subvenciones se convocarán a finales de abril, en el ejercicio presupuestario de 2025 se intentará respetar la Ley Canaria de Cultura y se fomentará el diálogo entre los colectivos y la administración autonómica.

En el encuentro, celebrado el pasado 19 de marzo en la Sede de Presidencia del Gobierno de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, estuvieron la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, y los representantes del sector cultural canario: Jairo Núñez, presidente de la Asociación de la Industria Musical Canaria (Aimca); Miguel Manescau, del Clúster de la Música; Ricardo del Castillo, de la Asociación Réplica de Empresas de Teatro y Marliuz Borges, de la Asociación de Artistas del Movimiento Piedebase.

"Nos hemos quedado bastante contentos, por lo menos es un compromiso para el sector de la danza y todo el tejido cultural", expone Borges. La asociación PiedeBase había acusado públicamente al Gobierno de Canarias de "abandono, inacción y falta de transparencia" porque consideraba que no les había justificado de forma conveniente que no hubiese publicado las convocatorias de ayudas correspondientes al segundo semestre de 2023 y temía que no se les abonasen los fondos.

"Emitimos el comunicado porque tras intentar hablar con el Gobierno y no obtener una respuesta clara ni haber celebrado reuniones, estábamos a ciegas. Muchas personas del sector de la danza y las artes escénicas habían efectuado sus proyectos a lo largo de 2023, pero al no convocarse las ayudas, muchos profesionales o colectivos se ha quedado con una deuda tremenda", detalla la secretaria de PiedeBase, que recuerda que representa a 150 socios.

Durante la reunión, los representantes institucionales explicaron a los colectivos que Intervención General, dependiente de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ordenaba cambiar el procedimiento de financiación para ajustarlo a la legalidad. El problema era que quien se encargaba de realizar las convocatorias -el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, a través de contratos de patrocinio- no tenía potestad para ello y solo la Viceconsejería y la Dirección General cuenta con la capacidad jurídica para convocar y resolver las ayudas.

Esto conlleva una serie de cambios que pasan por dotar de mayor personal a la Viceconsejería, algo que se debe negociar con Función Pública, y elaborar unas nuevas bases. Además de publicar las convocatorias pendientes, la Viceconsejería de Cultura también ha anunciado que se podrá solicitar el abono anticipado de la cuantía con el que se subvencionarán los proyectos.

Otras subvenciones pendientes

En el transcurso del encuentro, también se trataron las ayudas a los desplazamientos de artistas canarios, dentro y fuera del archipiélago, pues las asociaciones mostraron su preocupación por las cuantías correspondientes a los viajes realizados en noviembre y diciembre, que aún no se han podido abonar. Esto es debido a que el año pasado -cuando el anterior equipo se vio obligado a cambiar el sistema- se establecieron dos plazos para solicitar las subvenciones y no es incluyeron los desplazamientos durante los dos últimos meses del año.

"El año pasado cambiaron las ayudas a movilidad: convocaron de enero a julio el plazo para solicitar las subvenciones de todas las salidas realizadas durante ese periodo y luego sacaron otra convocatoria de agosto a octubre. Pero se han quedado fuera quienes han tenido actividad durante noviembre y diciembre. El Gobierno nos ha dicho que están barajando las posibilidades para poder sacar adelante las ayudas", resume Borges.

Presupuesto en Cultura

Por su parte, Aimca ha destacado en una nota tras la reunión que la Consejería se haya comprometido a respetar la Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias a partir de los próximos presupuestos de 2025. En este sentido, recuerda que el Gobierno Canario aprobó unos presupuestos de 11.301 millones de euros con una subida del 11% respecto a 2023, mientras que los fondos de Cultura bajaron un 21%.

La Asociación critica que el recorte llegó nueve meses después de que se aprobara por unanimidad en el Parlamento de Canarias la citada ley que blindaba el presupuesto cultural autonómico y obligaba a que alcanzara un mínimo del 2% del total de los fondos antes del año 2030. De hecho, la preocupación que generó en el sector tal decisión llevó a poner la primera piedra para aglutinar a todos los profesionales de la industria y gestión cultural de las islas en una federación con el objetivo de tener más fuerza.

"Estamos trabajando para ver de qué manera se hace. Vamos despacio porque cada asociación va a su ritmo. Pero el compromiso es firme. Nos hemos marcado el plazo de que esté constituido lo antes posible, pero esto tiene unos procedimientos que no son fáciles, aunque estoy convencido de que llegaremos a buen puerto", explica Jairo Núñez, presidente de Aimca. Además, según el comunicado, la consejera Migdalia Machín negó que la norma se fuese a derogar o reformar y se comprometió a protegerla y ponerla en marcha.

34.000 trabajadores

En el mismo comunicado, Aimca recuerda que el sector cultural canario mueve un volumen de negocio de alrededor de 800 millones de euros y en las Islas existen casi 6.000 empresas culturales que dan empleo a unos 34.000 trabajadores, lo que supone el 3,5% del total de la población activa de la Comunidad Autónoma, según cifras recogidas del Anuario de estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura.

Además, añade que el consumo de cultura en Canarias se cifra en 500 millones de euros anuales y la recaudación de IGIC asciende a unos 38 millones de euros anuales. Esto supone, agrega Aimca, que el sector cultural canario aporta un 3% al Producto Interior Bruto, aproximadamente, y por cada euro invertido por las instituciones públicas, el sector revierte 10 euros. Aimca también reivindica que aproximadamente un 12% de los turistas que visitan las Islas lo hacen para asistir a eventos culturales, es decir, casi 1,5 millones de personas.