Beyoncé, la reina abeja hace lo que quiere con el country en 'Cowboy Carter'

'Cowboy Carter' Beyoncé Parkwood-Sony Music Pop-country ★★★★

La Beyoncé más innovadora y superlativa sigue siendo la de ‘Lemonade’ (2016), si bien su posterior ciclo de álbumes la está mostrando como una creadora que no atiende a límites y que incluso genera debates culturales en torno a la música (y más allá). Y si ‘Renaissance’ (2022, presentado como el ‘Act I’ de una trilogía) puso el foco sobre la negritud originaria de la música de baile moderna (vía house y disco), ahora en ‘Cowboy Carter’ (el ‘Act II’) se mete en el jardín de reivindicar la sintonía bautismal del country con el ascendiente afroamericano. Con su natural chulería y dejando un rastro de canciones con miga y pistas para el rincón de pensar.

A ver, ‘Cowboy Carter’ no es, ella lo ha advertido, un disco de country, sino un disco de Beyoncé, un álbum donde los banjos y guitarras acústicas con deje sureño van y vienen, y se mezclan con otras muchas fuentes de sonido. Prevalece la misión de transmitir una idea de deuda histórica. Beyoncé, como voz de la conciencia nacional: ahí está la apertura, ‘Ameriican requiem’, donde pregunta si ese pueblo está dispuesto a alzarse y “defender algo”, porque “este es el momento de ponerse contra el viento”. La enlaza con ‘Blackbird’, de los Beatles, tema que Paul McCartney escribió en reconocimiento de los Little Rock Nine, grupo de estudiantes negros a los que se había impedido el acceso a una escuela secundaria. Y la comparte con las jóvenes cantantes de country afroamericanas Brittney Spencer, Reyna Roberts y Tanner Adell.

Palabras para 'Jolene'

Todo el álbum está lleno de guiños y sondas de profundidad, con vistas tanto al futuro como a la historia: las palabras de Willie Nelson y Dolly Parton, autora esta de quien Beyoncé revive el clásico ‘Jolene’ (conectando al personaje con la Becky de su tema ‘Sorry’, de 2016). Y el dueto de justicia con la octogenaria Linda Martell, la primera mujer negra que destacó en el country. Se citan, llamativamente, en ‘Spaghetti’, un artefacto escorado hacia el hip-hop.

Más allá de los dos (excelentes) temas ya conocidos, ‘Texas hold ‘em’ y ’16 Carriages’, el álbum entrega piezas sustanciosas en la frontera con la música vaquera, como esa especie de ‘murder ballad’ llamada ‘Daughter’ o la orquestada ‘Just for fun’. Y otros ‘featurings’ que transmiten complicidad, es especial ‘II most wanted’, con Miley Cyrus. Pero ‘Cowboy Carter’ se aleja también del género y transmite, sobre todo en el tramo final, cierta dispersión, caso de ese arrollador número soul llamado ‘Ya ya’, que centrifuga citas a Nancy Sinatra y a los Beach Boys. Son, en fin, 27 pistas y 79 minutos. Sí, el álbum sigue marcando territorio en 2024. Un disco cargado de relato y cuyo mayor éxito, números al margen, deberá ser contribuir, como ha apuntado Beyoncé, a algo tan idealista como la unión de la gente a través de la música. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'What's for breakfast' Dent May Carpark Records Pop ★★★★

Siempre interesado en recuperar sonidos añejos y pasarlos por el filtro de una sensibilidad contemporánea, el cantautor asentado en California mezcla en este sexto elepé su característica orfebrería pop rica en teclados analógicos y voces en falsete (como un Brian Wilson ‘nerd’) con el nervio guitarrero de The Strokes (influencia exhibida con orgullo en ‘One call, that’s all’) y el romanticismo soul de los 80 (‘Kiss me in the rain’, ‘Let’s take it from the top’). Rafael Tapounet

'Family' Steven Munar Discos Belamarh Pop-folk ★★★★

Este mallorquín barcelonés entrega otra obra de altos vuelos con modos elegantes y hondos, alejándose del desenfreno de su banda de juventud, The Tea Servants. Sus artes como cancionista suben aquí un peldaño si cabe cruzando el don melódico con el roce soul y la orquestación tenue, el tacto del sintetizador y el trote country. Y el eco nocturno de los coros femeninos, dando un plus de profundidad a estas composiciones dotadas de un magnetismo atemporal. J. B.

'The sky will still be there tomorrow' Charles Lloyd Blue Note Jazz ★★★★★

Todo lo bueno de Charles Lloyd, todo lo que le hace único, está en este disco doble. La hondura, la ternura, su bufido quebradizo y lírico, la paz que trae. Y con Jason Moran, Larry Grenadier y Brian Blade a su lado, la potencia de su música se amplifica. Lo bonito es más bello, lo trágico es más hiriente, las turbulencias son más oscuras. Desde que reapareció hace casi 30 años, el legendario saxofonista está en permanente estado de gracia. ¿Hasta cuándo? Ha cumplido 86 años y parece eterno, pero si este fuera su último disco, qué gran despedida sería. Roger Roca