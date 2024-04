Ale Acosta: «Quise mostrar el costumbrismo de Canarias en el disco»

Ale Acosta (Lanzarote, 1980) presenta a principios de mayo su primer trabajo en solitario del que ya han visto la luz cuatro adelantos. Este fin de semana actúa en el Monopol Music Festival 2024 donde pinchará sus temas propios, muchos de ellos inéditos.

¿Es la primera vez que viene al Monopol Music Festival?

Sí, es la primera vez que voy. Conozco el festival desde hace años pero es la primera vez que voy a actuar. Y es la primera vez que voy a tocar con las canciones nuevas. Lo que voy a hacer es un Dj set, una sesión. Sí que van a sonar muchos temas del disco que todavía no han salido y remezclas que he hecho. Casi todo lo que pincho es material propio y mucho es inédito.

Claro, porque del disco han salido por ahora cuatro adelantos. ¿Hay fecha de salida?

Digamos que para principios de mayo. Todavía no hay una fecha concreta, estamos a punto de cerrarla, pero sí que está planteado para los primeros días de mayo.

¿Qué es lo que más disfruta de estar solo con su música en el escenario?

Como Dj sí que llevo muchos años pinchando solo, pero es la primera vez que voy con un repertorio propio. Hay nervios de ver cómo la gente recibe los temas en la pista. Sí que me apetecía mucho hacer este proyecto en solitario por investigar nuevos caminos, investigar un nuevo lenguaje con la electrónica. Tenía ganas de hacerlo. Verme ahí solo ante el peligro es un reto que me apetecía también.

¿Por qué después de tantos años de carrera le surge la necesidad de hacer este disco en solitario?

Se han dado muchos factores que me han hecho decir: ahora es el momento. Ahora es el momento en el que tengo tiempo. Porque con Fuel Fandango, por ejemplo, llevamos muchos años y ahora estamos más tranquilos. Y, sobre todo, que el cuerpo me lo pedía: este es el momento de hacerlo. En otros momentos, a lo mejor lo había empezado pero no me veía con fuerzas ni energía de plantear un proyecto desde cero. Y ahora sí. Desde el año pasado ya tengo ganas, de contar cosas nuevas. Y ahora se ha dado la ocasión. Un proyecto nuevo se fragua con bastante tiempo. A mí me gusta ir pensándolo poco a poco y luego enseñarlo cuando ya lo tengo madurado. Ese proceso ha tardado un año y pico hasta que lo he empezado a lanzar.

Este trabajo es un disco conceptual. En la primera canción que vio la luz, ¿A dónde vas niño? mira hacia la infancia y la juventud. ¿Por qué esta mirada hacia atrás?

Es una declaración de intenciones de lo que voy a hacer. Es un homenaje a mi infancia y a mi isla, a Lanzarote. Llevo más de 20 años fuera de la isla dedicándome a la música, pero cada año que pasa más la echo de menos, más me conecta con la isla. Tenía ganas de hacer un disco que fuese un homenaje a la isla que tanto me inspira, que siempre me ha inspirado y a día de hoy más todavía. Y por eso hay una parte de nostalgia, de esos años, de la infancia, del tiempo que viví ahí. Pero, a la vez, es una mirada al futuro, un plantearme a dónde voy. El cordón umbilical con Lanzarote y Canarias cada vez está más fuerte. Quería jugar con esa dualidad: miro el pasado pero también pensando en el presente y en el futuro.

Como ha dicho, la isla de Lanzarote es el eje que vertebra el disco entero y, en concreto, ofrece su visión particular de la Isla, alejada de la que se vende al resto del mundo. ¿Cuál es y cómo se ve reflejada en las canciones?

Todos los vídeos que llevamos publicados, los cuatro, son en partes de la isla y de recuerdos que tengo yo. No lo que es el escaparate de Lanzarote y de Canarias, sino lo que realmente conocemos y hemos vivido los de allí. Por eso, el vídeo de Valeria son cuatro señoras de mi pueblo jugando al bingo o el último que he hecho con Juancho es sobre lucha canaria, que yo iba con mi padre de pequeño a las luchadas. Es todo parte del costumbrismo canario que yo tengo dentro y me apetecía mucho mostrar esa parte de Canarias que no se conoce más allá de allí, de las Islas.

Sobre su proceso creativo, ha comentado que cuando trabaja con un artista, primero hacen la canción a guitarra o piano y luego coge el ordenador. ¿Cómo ha sido este proceso en su proyecto en solitario?

Todo empezó porque yo tenía ganas de dar rienda suelta a la parte más electrónica que siempre he llevado, potenciarla más, hacer más música de baile. Iban pasando por el estudio amigos, colegas que de repente quedaba con ellos para jugar y componer sin ningún tipo de pretensión. Cuando quedé con Valeria Castro fue así, con la guitarra y voz, cuando hicimos La Ceniza. Con el tiempo terminó siendo un tema de electrónica, pero empezó así, a guitarra y voz. Con Juancho, vino un día y tenía una base hecha en el ordenador, empezamos a improvisar. Todo empezó sin buscar hacer un disco, solo por jugar. Pero luego, ellos mismos me dijeron: ‘oye, Ale, aquí tienes un disco’. Y vi que tenían razón. Ahí fue cuando me lo tomé más en serio.

Ahora que su primer proyecto en solitario está a punto de ver la luz, ¿hay algo que tenga pendiente, algo en mente que quiera hacer?

Hombre, claro. Cuanto más vas conociendo música e investigando, más te das cuenta que hay muchas cosas que aprender y que contar. Y claro, yo con este proyecto en solitario estoy dando rienda suelta a eso, a una parte de mí de electrónica y de club que he ido desarrollando pinchando durante todos estos años en discotecas y nunca lo había plasmado de manera discográfica, componiendo y haciendo canciones. Sí que tengo esa ilusión de empezar este proyecto y mostrar cosas nuevas, sorprenderme a mí mismo el primero. Estoy muy emocionado en ese sentido de poder mostrar cosas nuevas e investigar. Esa ha sido siempre mi filosofía: investigar y mostrar cosas nuevas. Y, en este proyecto, más todavía, porque estoy yo solo (risas) y doy más rienda suelta a la imaginación y a la intuición.