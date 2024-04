Sydney Sweeney, actriz imparable y mecánica de coches antiguos en sus ratos libres

La actriz Sydney Sweeney (Spokane, 1997) no sabía qué era Hollywood y ahora es una de sus grandes estrellas. La serie 'Euphoria', un drama adolescente que retrata sin filtros temas como el consumo de drogas, el sexo y el acoso escolar, ha traido al panorama nuevas referentes para los jóvenes. Una de ellas es Sweeney, protagonista en el papel de Cassie Howard -por el que recibió la nominación en los Primetime Emmy Awards como mejor actriz de reparto en una serie dramática-, que se ha convertido en una de las intérpretes del momento. La joven aparece en la ficción de HBO junto a otras actrices que también han obtenido gran reconocimiento en los últimos años, como Zendaya, Barbie Ferreira y Hunter Schafer.

El interés de Sweeney por el mundo de la interpretación empezó en su niñez, en su pequeño pueblo americano, mientras jugaba en el equipo de fútbol y a la vez inventaba historias, personajes y jugaba a ser otras personas. En ese momento, ni siquiera había escuchado hablar de Hollywood. "De pequeña no teníamos Internet en casa ni ordenador. No tuve teléfono hasta los 14, así que no era algo que hubiese visto o con lo que soñara. Simplemente sabía que me gustaba interpretar, pero no entendí lo que era la industria hasta que llegué a ella", explica en una entrevista con 'Harper's Bazaar'.

Grandes oportunidades

Empezó a hacer castings con solamente 12 años, principalmente para películas 'indies' de bajo presupuesto, hasta que llegó primer papel protagónico en una serie de televisión de la mano de Netflix, donde interpretó a Emaline Addario en 'Everything Sucks!', y poco después entró en la serie 'Sharp Objects'. "Eso me curtió, me enseñó cómo funcionan las cosas, y me ayudó a conseguir confianza en mí misma", detalla.

A partir de ese momento, pudo acceder a papeles en grandes producciones, como 'El cuento de la criada', hasta que llegó su gran oportunidad en 'Euphoria', que le hizo saltar a la fama definitivamente. Como explica en el citado medio, en un primer momento, el director de casting la vio y le dijo que no encajaría con el personaje, pero ella decidió arriesgar y mandar una cinta igualmente. El éxito fue rápido. "Ha sido un camino difícil, la verdad. Requiere mucho empeño, determinación y trabajo, y el recorrido es largo", confiesa.

Hasta el momento, ya ha trabajado de la mano del gran Quentin Tarantino, en la película 'Once Upon a Time in Hollywood', donde interpretó a Snake, y ha protagonizado la miniserie de HBO 'The White Lotus', como Olivia Mossbacher, papel por el que obtuvo otra nominación para los Primetime Emmy Awards en la categoría mejor actriz de reparto en una miniserie.

También ha ganado relevancia en las redes sociales, donde se muestra natural y enseña su día a día. En los últimos días, la actriz ha compartido con sus seguidores su pasión por restaurar coches 'vintage', pillando por sorpresa a todos. “Tengo un coche y estoy a punto de empezar a trabajar en él. No quiero revelar de qué se trata todavía, porque lo publicaré en mi TikTok. Pero lo he tenido por un tiempo”, ha compartido junto a un vídeo en el que muestra el proceso. Un hobby que la aterriza.

Éxito imparable

Su éxito ahora ya es innegable y ella está imparable. En lo que llevamos de 2024, ya ha estrenado el personaje de Julia Carpenter en la película del Universo Spider-Man de Sony, 'Madame Web', y ha protagonizado el thriller psicológico 'Immaculate', de la que también es productora. Sweeney interpreta a Cecilia, una americana devota que decide formarse como monja en un ilustre convento italiano, hasta que se da cuenta de que su nuevo hogar esconde oscuros y horripilantes secretos. Uno de los intérpretes del filme es el español Álvaro Morte (El Profesor en 'La casa de papel'), que se pone en la piel de uno de los curas. "Lo conocí en un evento en Madrid en plena preproducción de la película y al instante tuve claro que tenía que ser él", comparte en 'Harper's Bazaar'.

La joven intérprete es reservada con su vida privada, pero sí que ha confirmado que está comprometida con el productor y empresario Jonathan Davino, de 40 años, desde 2022. Con él habría mantenido una discreta relación desde 2018.

Aunque Sweeney asegura que su vida no ha cambiado tanto desde que saltó a la fama, ella sí que echa de menos poder equivocarse "como una persona normal". Ahora es un referente para los más jóvenes. "Soy consciente de que tengo responsabilidad, pero también tienen que entender que yo también soy joven, que también estoy aprendiendo, intentando saber cómo se hacen las cosas. Porque si no cometes errores, no aprendes, y entonces no creces", expone en la entrevista.