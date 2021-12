Juan Carlos Socorro, entrenador del San Mateo: «Si ganamos, toca caminata a mi virgencita del Pino»

El entrenador del Panadería Pulido San Mateo, Juan Carlos Socorro, es consciente de la desigualdad existente entre el equipo que dirige y la Real Sociedad ante la eliminatoria copera que tendrá lugar esta noche (20.00 horas) en Siete Palmas aunque no renuncia a ninguna gesta heroica. «Si no tuviera la ilusión de pasar, no estaría aquí sentado ni podría mirar a los chicos a la cara», indicó el caraqueño en la rueda de prensa previa celebrada ayer en Barranco Seco.

Con esa ilusión se presentarán sus hombres en el césped del Gran Canaria, y a la ayuda divina apela Socorro para poder obrar lo que se consideraría un milagro deportivo cuando se le cuestionó sobre si haría alguna promesa para dejar en el camino al conjunto vasco. «Raparme no lo hago porque me encanta mi pelo, tatuarme tampoco porque no me gusta, pero si ganamos tocará una caminata a mi virgencita del Pino», resaltó el ex futbolista de la UD. Al técnico veguero, con experiencia en eliminatorias coperas y gestas memorables con la camiseta amarilla, protagonista de Las Palmas matagigantes en Copa frente al Tenerife en el 94; o Valencia y Espanyol en el 97, se le preguntó sobre si había tirado de su propia experiencia para motivar a sus jugadores, una idea que descartó pues diferenció el sistema de competición –a doble partido– al igual que lo incomparable de la UD con su San Mateo. Socorro también remarcó que aunque su equipo vaya «con una mochila de nervios al principio, su planteamiento para «pelear» el partido pasa porque pasen los minutos e ir aclimatándose al encuentro puesto que: «Si hacemos presión alta, nos matan seguro, pero tampoco vamos a meternos atrás porque hay un gran diferencial de calidad». En cuanto al mensaje que sí mantiene dentro de la caseta del Panadería, «después de rebajar la euforia» de lo que implica esta eliminatoria copera ante un equipo que hace escasas semanas era líder de Primera, es que «disfruten del momento», pues «no todos los días se juega con un equipo que compite en la Europa League» y en un recinto lujoso como el Gran Canaria. Que eso sí, «les beneficia por jugar en césped natural», una situación a la que sus jugadores no están nada «acostumbrados».