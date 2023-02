El Rocasa saltó a la cancha muy centrado e intenso en defensa, con una Lulu Guerra inconmensurable. Dos circunstancias que permitían contrarrestar las prisas en ataque y la irregular puntería de las grancanarias. Un lastre que ha venido penalizando al Rocasa en los últimos tiempos y que hoy, por fortuna, no tuvo incidencia directa en el marcador.

El partido estuvo muy igualado durante todo el primer tiempo, con alternativas en el marcador que no superaron los dos goles. Cada vez que el Rocasa parecía tomar cierta ventaja, el Balonmano Elche ofrecía la réplica para volver a igualar el partido y, hasta en dos ocasiones, liderar la contienda.

La primera ventaja de dos goles para las visitantes llegó a cuatro minutos para el descanso. Las dudas y los nervios volvían a hacer acto de presencia en el Antonio Moreno. Pero lo peor estaba a punto de llegar. Almudena Rodríguez, en una desafortunada acción en ataque, caía lesionada con ostensibles gestos de dolor en su rodilla. La internacional amarilla, que no pudo abandonar la pista por su propio pie, no volvería más al terreno de juego. En las próximas horas se conocerá el alcance de una lesión que no pinta bien.

Un jarro de agua fría para las locales, que se veían sin uno de sus baluartes ofensivos, con dos goles abajo, a tres minutos para el descanso. Pero el Rocasa tiró de galones y se repuso con entereza. Alba Spugnini y Arinegua Pérez devolvían la igualada al electrónico para llegar al descanso con un nuevo empate (12-12).

Fue el impulso que necesitaban las de Juan Moreno. Un segundo tiempo notable, con un conjunto muy regular, permitió a las teldenses consolidar su victoria. A quince minutos para el final, las amarillas firmaban su primera ventaja de tres goles, tras un gol de Alba Spugnini. Una distancia que se ampliaría hasta los cinco tantos en los últimos minutos de partido (23-18) y, aunque estaba lejos de ser definitiva, tranquilizaba las aguas en el bando local.

De hecho, el Elche apuró sus opciones en superioridad tras dos exclusiones en el Rocasa para recortar distancias (26-24) y hacer saltar las alarmas, pero las de Juan Moreno mostraron la entereza para conservar la victoria y regresar por la tan ansiada senda del triunfo, seis jornadas después, en el segundo partido de Juan Moreno como nuevo técnico del conjunto teldense.

FICHA TÉCNICA:

28-ROCASA GRAN CANARIA:

7 inicial: Almudena Rodríguez (1), Arinegua Pérez (2), Vasiliki Gkatziou (2), Alba Spugnini (4), María Gomes (6), Jhennifer Lopes (2), Lourdes Guerra (Pt)

También jugaron: Andrea Suárez (Pt), Mela Falcón, Manuela Pizzo (3), Seynabou Mbengue (4), Ana Palomino (Pt), Marta Siñol, María González (2), Nerea Guerra, María Zaldua (2)

FICHA TÉCNICA:

26-ATTICGO BM. ELCHE:

7 inicial Pamela Rodrigues (Pt), Ekaterina Zhukova, Tessa Cornelia (3), Celia Guilabert (2), Clara Gasco (3), Pipy Wolfs, Paola Bernabé (2).

También jugaron: Lisa Oppedal (3), Patricia Méndez (6), Nuria Andreu (1), Nicole Morales (Pt), María Flores, Zaira Benítez (3), Alexandra do Nascimiento (2) Raquel More (1).

Resultado cada cinco minutos: 1-2, 5-3, 6-6, 9-7, 10-10, 12-12, 15-14, 17-16, 20-18, 24-19, 26-24, 28-26

Árbitros: Víctor Navarro Baquero, Fernanda Espino Guerra.

Partido correspondiente a la 15º Jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, celebrado en el Pabellón Insular Antonio Moreno