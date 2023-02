El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, recibió en la mañana de este jueves a los jóvenes atletas Andrea Monroy y Oliver Rodríguez, del CD Chikillos, tras conseguir las medallas de oro en el XX Campeonato de España de Atletismo Sub-16 y el Campeonato de España de Atletismo FEDDI 2021, en las modalidades de exatlón y lanzamiento de jabalina, respectivamente.

Francisco Castellano destacó la brillante trayectoria deportiva de estos jóvenes que con los 16 años de Andrea y Magno, y los 22 de Oliver, se han proclamado campeones de España en las categorías Sub-16 y FEDDI del pasado año. "Desde la Consejería de Deportes quiero felicitar a Andrea Monroy, Magno Llopis y a Oliver Rodríguez por el trabajo y el esfuerzo que están realizando, cuya recompensa son estas cuatro medallas de oro para sus palmares y para el deporte grancanario". Además, reconoció la labor del CD Chikillos de Vecindario, equipo que está haciendo una labor "ingente y maravillosa" en la Isla.

Andrea Monroy, Magno Llopis y Oliver Rodríguez agradecieron a la Consejería de Deportes este recibimiento. "Queremos agradecerle esta recepción al consejero de Deportes, porque es una muestra de reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacemos durante el año. Esperamos este año seguir cosechando éxitos y participar en los campeonatos tanto nacionales como europeos".

Andrea Monroy, de 16 años y estudiante de 4º de la ESO, se proclamó campeona de España Sub-16 de pruebas combinadas en la modalidad de exatlón con un total de 3.916 puntos, celebrado en Avilés en julio de 2022. Además, ha sido seleccionada para participar con la selección española en el Trofeo Ibérico entre España y Portugal.

Magno Llopis, también de 16 años y estudiante de 4º de la ESO, se proclamó campeón de España Sub 16 en lanzamiento de peso en dos ocasiones y campeón de España en la misma categoría en lanzamiento de martillo. Además, es recordman canario en lanzamiento de martillo tanto en Sub 16 como en Sub 18.

Por su parte, Oliver Rodríguez, de 22 años, estudiante de un Ciclo Superior de Animación y con una discapacidad motora e intelectual, comenzó en el atletismo hace siete años. En 2020, en su primer campeonato de España, se proclamó subcampeón y, en 2021 y 2022, ha conseguido alzarse con el título de campeón de España Feddi en lanzamiento de jabalina. Ha sido incluido en el programa de Tecnificación de la Federación Española Feddi, por lo que está a la puerta de ser seleccionado para participar en el Campeonato de Europa, que se celebrará en junio en Francia, y uno de sus retos es conseguir el récord de España en lanzamiento de jabalina.