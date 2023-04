La partida que está librando Omar García con su objetivo de convertirse en el undécimo Maestro Internacional de Canarias va de momento con pieza de más. El actual Maestro FIDE obtuvo su primera norma de MI tras un papel brillante en el XV Open Memorial Pedro Lezcano Montalvo, al concluir en la segunda posición con siete puntos de nueve disponibles. Ahora restan dos actuaciones a la altura y habrá hecho jaque mate a su siguiente meta.

«Fui con la intención de entrenar, porque sabía que era muy difícil obtener la norma. Tenía que jugar contra cinco titulados y la media de ELO tenía que ser por encima de 2230 puntos. La única forma de hacerla era que me tocaran los siete primeros cabeza de serie y la casualidad o el destino quiso que fuese así y pudiera hacer algo casi imposible», destaca el espadachín del tablero con una sonrisa propia del que se ve capaz de seguir la senda de los José García Padrón o del propio hijo que honra el torneo, que además fue su profesor en sus inicios.

Omar, que sumó siete puntos sin ceder ninguna partida, con cuatro tablas, admite que el torneo empezó a ponérsele «duro» a partir de la tercera ronda contra Agustín Marrero, al que ganó por un error del joven de Maspalomas en un final de torres.

En la cuarta ronda, ante el que García consideraba el favorito para ganar el torneo, el ucraniano Alexander Kovchan, hizo tablas tras una batalla de improvisaciones previas, muestra de los recovecos mentales que atañe este deporte. «Estudié una siciliana, yo con blancas, y él cambio a una Caro-Kann y me jugaba muy rápido, pensé que era una variante que tenía estudiada y me pidió tablas. Entonces dudé si era porque yo estaba mejor, pero no vi nada interesante y acepté. Después me reconoció que pensaba que yo me sabía esa apertura mejor», explica entre risas Omar.

Acto seguido García venció a Alejandro Uzcategui, que se dejó un caballo en quince jugadas; en la sexta ronda firmó tablas con Aleksa Strikovic, que finalizó tercero en el torneo; y en la séptima partida Omar ganó su última partida, frente a Ismael Amador al emprender una Taimanov y en la que no se le caen los anillos al confirmar que pudo «perder perfectamente» por varios errores cometidos, incluso «cuando estaba ya ganado al final».

Entonces, en la recta final del torneo a García solo le faltaba por enfrentarse con el bosnio Bojan Kurajica, que terminó ganando el torneo con los mismos siete puntos que Omar; además de medirse a otro Gran Maestro, el ucraniano Oleg Romanishin. Con ambos pactó tablas y finalmente el mago de las 64 casillas se adueño de la primera base hacia el título de MI.