Miguel Ángel de Amo y Manu Furtado impulsan el espíritu deportivo en el Campus del CV Guaguas

Esta mañana, el Centro Insular de Deportes ha recibido a los deportistas Miguel Ángel de Amo y Manu Furtado, quienes han hecho acto de presencia en el campus del CV Guaguas en una visita muy esperada. Cerca de un centenar de niños y jóvenes han tenido la oportunidad de interactuar con los jugadores, en un evento que refuerza la creciente popularidad de estas jornadas didácticas.

Con la entrega de los abonos infantiles por parte de José Luis Sánchez, secretario de la entidad amarilla, los niños y jóvenes podrán disfrutar de una temporada que promete ser emocionante. En un gesto de fomento de la pasión por el deporte, los abonos pretenden acercar a los más jóvenes al voleibol y a los valores que este promueve.

"Es una temporada bastante ilusionante, sobre todo el tema Champions, que es el que se nos ha metido en la cabeza desde que yo fiché aquí el año pasado", ha declarado Miguel Ángel de Amo, aportando al entusiasmo general y alimentando la expectativa sobre el sorteo que se celebrará hoy.

El campus, que se extenderá hasta el 26 de julio, consta de dos grupos femeninos y dos masculinos. Desde el club, se insiste en la importancia de "seguir con la misma filosofía", que no es otra que aportar educación y valores a través del deporte y del voleibol.

En relación con la celebración del campus, De Amo compartió su admiración y entusiasmo: "Bueno, para mí es una envidia poder tener esto. Yo cuando era pequeño no tenía mis referentes conmigo en el campo, no tenía un campus de un equipo grande y quieras que no, los formadores son de calidad, el grupo es chavales de calidad. Entonces, yo digo que lo disfruten, que lo aprovechen, sobre todo, que quién sabe si alguno me está quitando el puesto en poco tiempo".

Esta iniciativa está alineada con la visión del club de fomentar la participación y el amor por el deporte en las generaciones más jóvenes, y la presencia de Miguel Ángel de Amo y Manu Furtado en el campus demuestra el compromiso del club y de sus jugadores para alcanzar esta meta.