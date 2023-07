Dinamita en estado puro y experiencia en la élite es lo que suma a su plantel el campeón de la Liga Iberdrola, el CV Hidramar Gran Canaria, con la incorporación de la brasileña de 32 años y 1,88 metros, Heloiza Pereira, en la posición de opuesta en la que releva a su compatriota Sara Dias.

Formada en la base del Olympico Club de su Brasil natal, militó en el Cia do Terno, Pinheiros, Sao Bernardo y Osasco, antes de dar el salto al Viejo Continente de la mano del VfB Suhl Lotto Türingen alemán en el curso 2012-13.

Tras su primer coqueteo con el voleibol europeo, regresaría a Brasil, donde las temporadas siguientes defendería las elásticas del Sesi Vólei Bauru, Afav y Rio do Sul, antes de regresar a Europa, esta vez para jugar en la potente liga polaca, de la mano del Gresik Petrokimia en la temporada 2015-16. Por segunda vez en su carrera regresaría a su país al término del curso para militar primero en el Flamengo y posteriormente vivir su segunda etapa en el Sesi.

En la temporada 2017-18 retornaría por tercera vez a Europa, esta vez de manera definitiva, donde desde entonces ha jugado en cinco países diferentes: Kazajistán (Altay VC), Francia (Pays d’Aix Venelles y Municipal Olympique Mougins), Alemania (USC Münster), Grecia (AO Lamia 2013) y finalmente Turquía, donde el pasado curso defendió la elástica del Edremit Belediyesi Altinoluk, con el que logró una meritoria cuarta plaza en la potente liga otomana.

En su dilatado palmarés destacan la presencia de tres Campeonatos de Sudamérica de clubes, dos Ligas brasileñas, una Copa brasileña, un Campeonato Paulista, una Liga kazaja, una Copa kazaja, una Supercopa brasileña, un Campeonato Mineiro, una Supercopa kazaja y un Campeonato Cartarinense.

'Helo', está llamada a ser uno de los referentes ofensivos de las grancanarias esta temporada en la que el CV Hidramar Gran Canaria peleará por conquistar cuatro títulos -Liga Iberdrola, Supercopa de España, Copa de la Reina y Copa Ibérica-, además de intentar clasificarse por primera vez en su historia para la fase de grupos de la Champions League, para lo que deberán de imponerse en una liguilla disputada a un partido ante tres adversarios en una sede única, todavía por definir: Kravole Polo (República Checa), CS Volei Alba (Rumanía) y Hapoel Kraf Saba (Israel).

Una oportunidad profesional

La nueva opuesta del CV Hidramar Gran Canaria ve su fichaje por el vigente campeón de la Superliga como “una oportunidad profesional que me permitirá pelear por todos los títulos nacionales en un equipo europeo”, algo que ya consiguió en su brillante trayectoria en Brasil. Para la flamante nueva incorporación del Olímpico fue un factor determinante para decantarse por la oferta grancanaria “las buenas referencias que recibí de las brasileñas que han jugado en el equipo durante los últimos años”.

'Helo' reconoce que “no sabía prácticamente nada del club ni de la Isla hasta que me contactaron, pero busqué información y sólo recibí comentarios positivos tanto del propio club como de la Isla, que me han dicho que es maravillosa”. En cuanto a su objetivo de cara a su estreno en la Liga Iberdrola, espera que pueda “aportar mi granito de arena para que el club pueda seguir creciendo en victorias y en títulos esta temporada”.

Por su parte, Danny López, Director Técnico del CV Hidramar Gran Canaria destaca de la nueva incorporación que es “una jugadora de gran experiencia que viene a aumentar la calidad de la plantilla”. “Se ha formado en el mejor voleibol de Brasil y ha jugado en ligas de nivel top europeo como puedan ser Francia, Alemania, Polonia o más recientemente en Turquía”, apunta el directivo grancanario.

En cuanto a las condiciones de la jugadora, López destaca su “gran fortaleza física, tiene un gran salto y un gran bloqueo”, al tiempo que se muestra esperanzado de que la brasileña sea “una de las referentes de la Liga Iberdrola esta temporada y nos ayude a ganar títulos”.