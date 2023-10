La organización del Frontón King -la última prueba del IBC Bodyboarding World Tour que se celebra en Gáldar desde este jueves hasta el 27 de octubre- ha decidido arrancar su undécima edición con una iniciativa pionera, un taller práctico y obligatorio para todos los riders participantes de reanimación cardiorrespiratoria y salvamento, impartido por la asociación de Socorristas de Canarias, ASOCAN, ya que su intervención en caso de accidente los primeros dos minutos “puede ser vital”.

“La seguridad es lo más importante para nosotros, especialmente con los junior, y aunque tenemos todos los medios profesionales necesarios -ambulancia, dos motos de agua siempre dentro y dos socorristas listos fuera- hemos querido reforzar la seguridad con este taller que implica a los propios atletas”, explica Máximo Torres, responsable deportivo del evento.

Y es que, como añade uno de los instructores, el socorrista Álvaro Domínguez, “los riders son los que están en el agua, los más próximos al accidente en caso de que se produzca, y en los primeros minutos hasta que llegan los profesiones, su intervención puede ser vital”.

Amaury Lavernhe, uno de los participantes más experimentados -dos veces campeón del mundo y tres del Frontón King- ha destacado la importancia de esta iniciativa. “En mis 17 años compitiendo alrededor del mundo no lo he visto nunca, es algo que la mayoría no sabe hacer y efectivamente, es muy importante, puedes salvarle la vida a un compañero con estos conocimientos”, asegura. “El Frontón empuja siempre tus límites, es una ola peligrosa no solo por su fuerza, sino por el entorno”, ha explicado el rider francés sobre este poderoso tubo que muchos proclaman como la mejor ola para la práctica de este deporte, pero también la más exigente.

Además del taller, en la jornada de este jueves se ha completado el proceso de inscripción y se ha impartido el briefing a los atletas -por parte tanto de la organización como de los jueces- para que conozcan exactamente el funcionamiento de la prueba, y en el que se ha anunciado otra de las novedades en materia de seguridad, como es la obligatoriedad para los participantes de la categoría junior de utilizar casco -que la organización puede facilitar si no tienen uno propio- y la recomendación de usarlo en el caso de la categoría absoluta.

A partir de aquí, queda esperar las mejores condiciones para la competición, que según Torres, se prevén para el sábado o el domingo. Entre tanto, el responsable deportivo anima al público a acudir y disfrutar de una ubicación privilegiada con una oferta lúdica en la que disfrutar de la terraza y los conciertos, que correrán este viernes a cargo de los grupos Extrarradio y Kilombo Improvisado, mientras que el sábado Jaima Limón y Aseres serán los encargados de poner ritmo a una edición que promete mucho espectáculo dentro y fuera del agua.

Y es que el Frontón King llega de nuevo con la máxima emoción, ya que volverá a coronar a los campeones mundiales en las categorías de Men y Pro Junior Men. En la primera, Tanner McDaniels, de Hawaii, y el francés Pierre Louis Costes, son los únicos candidatos a la corona. Para el estadounidense se trataría de su primer título, mientras que el francés lo ha ganado ya en dos ocasiones. En Pro Junior, el canario Jorge Hernández, actual campeón mundial, deberá defender su título ante el peruano Maycol Yancce.

A la participación foránea se unirán los riders locales más consagrados en la ola de El Frontón, como Jonathan Vega, Dailos Rodríguez y Aitor Ojeda, entre otros, y leyendas como el hawaiiano Mike Stewart, 10 veces campeón del mundo y que, con 59 años, sigue muy activo.

Nuevo premio para la categoría junior

Además, en esta edición se vuelve a premiar a la maniobra aérea más espectacular del campeonato con la disputa del Red Bull Banana Challenge, y se suma un nuevo premio, patrocinado por Provitel, al mejor junior canario “con el ánimo de apoyar y facilitar su participación en más eventos internacionales, ayudarles a salir de la Isla y profesionalizarse, que ha sido siempre una de nuestras prioridades”, explica Torres.

En esta edición, el Gran Canaria Frontón King mantendrá su amplio despliegue en materia de difusión, con live streaming que contará por primera vez con una cámara acuática en directo, resúmenes diarios y toda la información y novedades que podrán seguirse en sus canales oficiales y redes sociales.

Para obtener más información, se puede visitar el sitio web oficial en, y en las redes sociales se ofrecerán actualizaciones en tiempo real sobre el evento.