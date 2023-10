El día de los difuntos acoge la esperada final de la Supercopa de España (18.00 horas), un día especial en el calendario para un CV Hidramar Gran Canaria que quiere poner fin a la mala racha que se iniciaba ante las laguneras en su reciente derbi canario liguero y que se prolongaba la última jornada con una segunda derrota consecutiva ante el CV Kiele Socuéllamos.

El Pabellón Santiago Martín, engalanado para la ocasión y con la intención por parte del Tenerife Libby's La Laguna de contar con el apoyo de 3.000 fieles en sus gradas, debe de servir de acicate para un equipo acostumbrado a sacar a relucir sus galones como vigente campeón de la Liga Iberdrola.

La reciente llegada a la Isla de Beatriz Novoa, recientemente coronada como máxima anotadora en el Panamericano, defendiendo como capitana los colores del anfitrión, Chile, y la de la central cubana Laura Suárez, ha imprimido al grupo de un plus de energía positiva que debe de servir al equipo de Fran Carballo para presentar batalla en territorio hostil y aspirar a conquistar la que sería la segunda Supercopa de su historia.

Suele decir el gran púgil grancanario Samuel Carmona que "los boxeadores cuando son felices es cuando son más peligrosos" y precisamente las sonrisas han vuelto a los rostros de las jugadoras del Olímpico en los últimos entrenamientos. Ganar un título y volver a hacer historia, en un partido sin puntos en juego, en el que sólo vale ganar, debe convertirse en un punto de inflexión para recuperar el mejor nivel del vigente campeón liguero.

Enfrente estará un Tenerife Libby's La Laguna en pleno crecimiento, que poco a poco se va amoldando a los designios de su técnico, Miguel Rivera, que cuenta a su disposición con una de las mejores plantillas de la Liga Iberdrola, con jugadoras desequilibrantes como Dayana Segovia, Bely Nsungumina o Lisbet Arredondo. Las tinerfeñas estarán arropadas en esta ocasión por su hinchada en un escenario atípico, pero en el que las tinerfeñas ya disputaron el curso pasado algún encuentro de la Champions League.

Fran Carballo: "Ganar la Supercopa puede ser el punto de inflexión que necesitamos"

El entrenador del CV Hidramar Gran Canaria, Fran Carballo, afirma en la víspera del choque ante el Haris en la final de la Supercopa que "siempre intento buscar el lado positivo de las cosas y el sábado cuando acabó el partido, a pesar de que en un principio pensé que tener el partido de la Supercopa iba a ser un problema, al final me di cuenta de que este encuentro es lo mejor que nos podía pasar, porque si nos sale un buen partido y ganamos, puede ser ese punto de inflexión que haga que todo cambie".

El nuevo inquilino del banquillo del Olímpico está contento con el rendimiento de las jugadoras en los entrenamientos y está convencido de que "vamos a ir allí bastante mejor que el sábado, aunque se vio un pequeño cambio en el grupo, algo más de intensidad, con cosas que corregir y en este sentido pienso que la Supercopa nos va a venir muy bien".

Carballo valoraba la incorporación de Bea Novoa y de Laura Suárez. "Para nosotros es un balón de oxígeno brutal, porque Laura en el bloqueo implica muchísimo, es una de las mejores atacantes por porcentaje que hay en la liga y nos va a ayudar muchísimo y Bea, es una jugadora que viene de ser la máxima anotadora en el Panamericano y nos van a permitir tener un recambio de garantías para cualquier puesto".

Tras una semana de trabajo con las jugadoras admite que ha visto "un cambio". "Después del entrenamiento del lunes que fue francamente malo, al resto de días, he advertido un cambio no solo de actitud, sino también en sus caras, ya las veo sonriendo, disfrutando y a la larga creo que nos va a venir muy bien".

Del rival afirma que Miguel Rivera "es un entrenador que prepara los partidos muy bien tácticamente y seguramente nos va a plantear complicaciones y debemos de estar atentas para ver que nos plantea y poder contrarrestarlo". "El partido va a ser muy complicado y cualquiera de los dos se va a poder llevar la Supercopa", admite.

El cambio de escenario al tener que disputar el choque en el Santiago Martín no cree que les vaya a afectar a ninguno de los equipos: "Es un pabellón grande como este, estamos acostumbradas y ellas cuentan con la experiencia suficiente para jugar bien en cualquier escenario, aunque es cierto que se está comentando que quieren llenarlo de gente y en ese sentido pienso que a las nuestras les vendrá mejor que haya más gente y más ambiente para que ellas se motiven".

Lo que no faltará en su opinión es la motivación, porque "no sólo hay un título en juego, sino que además es ante el Haris, siempre hay ese pique sano entre Tenerife y Las Palmas, que es algo que siempre motiva".

Saray Manzano: "Vamos a Tenerife a jugar como sabemos y nos merecemos"

Para la capitana del CV Hidramar Gran Canaria, Saray Manzano, que volvía en la última jornada a destacar entre las tops de la jornada a pesar de la derrota ante el Kiele, no considera que el equipo no esté en un buen momento anímico, sino que "la liga se ha igualado mucho y nosotras necesitamos un pequeño empujón, que es lo que estamos buscando en cada entrenamiento". "Esto lo vamos a sacar y además como sabe todo el mundo esto se gana en enero la Copa de la Reina y en mayo los playoffs por el título liguero", destaca la grancanaria, quien aprovecha para lanzar un aviso para navegantes: "Me alegro por la gente que celebra las victorias que están consiguiendo a estas alturas de la temporada, pero pienso que hay que tener los pies en el suelo y saber que los títulos se ganan cuando toca, además tengo plena confianza en mi equipo", zanjaba.

En cuanto al rival, el Haris, Manzano considera que tienen ambos equipos "un nivel parecido, nosotras todas las jugadoras que tenemos son buenas, pero echábamos un poco en falta el juego en la red de Laura, que está en un nivel muy alto". La grancanaria espera "un partidazo en el que ambos equipos vamos a dar lo mejor de nosotras, porque no deja de ser una final por un título, los dos vamos a ir a ganarlo, ellas juegan en su casa, pero si hacemos un buen momento de equipo, estoy segura de que sacamos ese partido".

Manzano valora muy positivamente el regreso de Laura Suárez y la incorporación de Bea Novoa, "son bienvenidas, las necesitamos, porque al final es un apoyo tanto para Sulián como para mí que haya llegado Bea, nos va a venir bien, va a crecer el nivel del equipo y es el momento en el que tenemos que tirar todas para adelante".

Respecto al recibimiento de Fran Carballo como relevo de Marcos Dreyer, la capitana recuerda que "le conozco desde que tenía 14 años y venía a ayudarnos en los entrenos, el año pasado fue nuestro segundo entrenador y estoy muy contenta, me gusta mucho su trabajo, igual que Marcos Dreyer tenía su forma de trabajar, no vamos a comparar porque las comparaciones son odiosas, pero por mi parte estoy muy contenta, tiene muchas ganas, mucha ilusión y es una oportunidad para él".

Manzano resta importancia al cambio de escenario para la final. "Me gusta jugar en cualquier sitio y me imagino que a las demás también, esto se trata de sacar de dentro todo lo que tengamos cada una e ir a por todas".

Para la grancanaria, más que un pronóstico "tenemos que jugar como sabemos y nos merecemos, salir a disfrutar y haciendo esas pequeñas cositas, podemos ganar".