La manita triunfal de Manzano

No es posible imaginarse la historia del Hidramar Gran Canaria sin la figura de su capitana, Saray Manzano. La grancanaria se ha convertido desde su llegada al club con 11 años, en el buque insignia de una entidad que en los últimos años se ha convertido en un modelo a seguir, tanto en el plano deportivo, conquistando cinco títulos (dos Ligas, dos Supercopas y una Copa Ibérica), todos ellos con la talentosa receptora ejerciendo de capitana, sino también en un modelo de gestión deportiva, que ha convertido a las grancanarias en las favoritas al título desde que conquistaron su primer título liguero en el curso 2020-21 en Alcobendas.

En aquella ocasión, igual que sucedía el pasado miércoles, Saray Manzano se erigía también en la merecida MVP del torneo.

La propia jugadora reconoce que para ella «es especial tanto que los haya ganado el club, como porque son todos los títulos que yo también he ganado como jugadora profesional, es un camino que hemos hecho juntos y el club se lo merece, ha ido creciendo poco a poco y yo he tenido la oportunidad de ir creciendo con el club».

El reconocimiento como MVP reconoce que «es especial que se me valore de esa manera», pero reivindica que se debe «a un trabajo de equipo, porque si no fuera por mis compañeras yo no podría lograrlo sola, al final trabajo para conseguir lo que más me gusta, que es conseguir hacer a mi equipo campeón».

Cinco títulos en la vitrina de su vida, pero Manzano tiene claro cual es su favorito: «El primer título de Liga en Alcobendas». La grancanaria rememora un momento inolvidable para ella: «Supuso como derribar una barrera y poder conseguir nuestro primer título, aunque en aquel momento ya intuía que no iba a ser el último, pero sabiendo que hay que seguir luchando para seguir ganando títulos para el club».

Enmudecer el Santiago Martín

Más allá de la importancia propia de sumar un nuevo título y de hacerlo en casa del eterno rival, el Tenerife Libby’s La Laguna, las grancanarias conseguían amargar la fiesta a su anfitrión, en un partido trampa en el que las laguneras contaron con el apoyo de cerca de 3.000 incondicionales para llevar a las suyas hasta la victoria. Sin embargo, pocas cosas arrugan a la capitana de un Olímpico que manifiesta que «me encanta jugar con pabellones llenos, tanto a favor como en contra, no sé si es por mi personalidad o por mi forma de ser, pero es algo que me llena, me hace sacar de dentro toda la fuerza para demostrar lo mucho que me gusta este deporte y al final me motiva que me piten y que el público rival se alegre cuando me hacen un bloqueo, porque es algo que me hace crecerme».

Manzano reconoce que «el ambiente del pabellón y la organización fue increíble».

En su opinión el grupo «necesitaba una victoria así, cómoda, porque el set que perdimos realmente se debió a errores nuestros y necesitábamos hacer las cosas bien como demostramos en Tenerife». «Sin despreciar a ninguno de nuestros rivales, podemos ganar todos los partidos que nos quedan», afirma convencida.

La grancanaria considera que «no tenemos que marcarnos ningún techo, sino seguir paso a paso, objetivo a objetivo y ahora después de ganar la Supercopa tenemos que focalizarnos en ganar partidos para conseguir clasificarnos para jugar la Copa de la Reina y una vez que lo consigamos y estemos jugándola, ir a ganarla y pensar ya después en los playoffs por el título de Liga».

Sin tiempo para digerir la consecución del quinto título en su trayectoria deportiva, Saray Manzano ya sólo tiene ojos para lo que viene por delante, comenzando por el Cajasol este sábado (17.00 horas) en Dos Hermanas. «Siempre hay que pensar en grande e ir a por todas», recalca la capitana de un Olímpico que jugará el próximo miércoles (19.00 horas), la ida de los dieciseisavos de final de la CEV Cup en el CID, ante el Dresdner SC, tercer clasificado de la Bundesliga alemana el curso pasado.