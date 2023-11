Dos finales de infarto para concluir la edición 2023 de este mundial Gran Canaria Pro-Am de Paddel Surf, donde España y Brasil rompieron el dominio japonés, al imponerse en la modalidad reina de SUP SURF, en las categorías masculina y femenina.

La organización quiso que los competidores estuvieran desde muy temprano en el agua, comenzando a las ocho de la mañana, esta decisiva jornada de semifinales y finales.

Con olas que llegaron en algunos momentos a los dos metros y tras disputar los heats previos, lograron entrar en la última competición y optar al título las hermanas Kaede y Sakura Inoue, la argentina Luchy Cosoleto e Iballa Ruano. La grancanaria no tuvo un acertado comienzo, con dos primeros intentos fallidos, al no tener las olas elegidas la consistencia necesaria para finalizar el recorrido. Pero es en estos momentos cuando la experiencia y la garra de la grancanaria salió a relucir, luchando sin descanso y escalando hasta la segunda posición provisional, una vez se consumieron los primeros 15 minutos. La argentina Cosoleto y la japonesa Kaede Sakura remaron con fuerza en el último tramo y hasta la puntuación de la última ola, defendida por la argentina, no se supo si Iballa se alzaba con el trofeo de campeona del mundo con tan solo 17 décimas de punto: “Volver a conseguir un título después de tantos años es un sueño hecho realidad” declaraba esta laureada deportista internacional y más multiatleta que nunca, al convertirse en poseedora de los títulos más importes en dos disciplinas diferentes, como son el paddle surf y el windsurf.

Primer título mundial para Luiz Diniz

En la categoría masculina, la consistencia y regularidad demostrada por el francés Benoit Carpentier a lo largo de este evento internacional, presagiaba una final a su favor, si no descuidaba al siempre inquieto Taka Inoue, un rider que nunca da por perdida una ola, alargando las maniobras hasta el último suspiro. Pero las fuerzas le fallaron justo en el ecuador de los 40 minutos que otorgó en esta ocasión el jurado, por encontrarse llenando la marea y como consecuencia, ralentizándose las series. Sin embargo, fue la segunda ola del brasileño Luiz Diniz con una puntuación de 8.10, la que provocó un vuelco a la clasificación dándole gas a este finalista al situarse líder de la provisional. Ni los numerosos giros verticales hasta las mismísimas rocas de Inoue ni la mejor ola puntuada de esta final a cargo del también brasileño Leonardo Gimenes, consiguieron arrebatarle el sueño a Diniz, exultante una vez saltó a tierra y ser consciente de que había conseguido su primer título mundial.

Björn Dunkerbeck organizador de este evento, se mostró muy satisfecho con el desarrollo de este mundial y celebró que el título femenino se “quedará en casa” ostentándolo una deportista tan laureada como Iballa Moreno, lo que acentúa la importancia de Gran Canaria, como destino inigualable, para la práctica de deportes náuticos.