Carmona, ahora a por el Mundo

El púgil grancanario Samuel Carmona vuelve a apuntar alto. Tras conquistar ante su paisano Aramis Torres el cinturón de campeón europeo del EBU Silver, se encuentra en plena promoción y preparación de su próximo reto que tendrá lugar el 13 de enero en Croacia ante el boxeador uzbeko Hasanboy Dusmatov, por el cinturón mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) en -51 kg, dentro del marco de la IBA Champion’s Night que contó con el reclamo de la presencia de Connor McGregor en una macropresentación que tení lugar en Dubai el pasado sábado.

Con este nuevo reto mundial Carmona intentará sacarse la espinita que se le quedó clavada en su intento frustrado de coronarse como campeón del Mundo WBC del peso mosca ante Julio César Rey Martínez, en un combate marcado por la fractura de su mano durante el combate, lo que no impidió al boxeador grancanario aguantar hasta el final del mismo.

Su nuevo adversario no tiene nada que envidiar al propio Rey Martínez. Hasanboy Dusmatov, de 30 años y natural de Uzbekistán, debutó el 16 de noviembre de 2019 como boxeador profesional, tras una brillante trayectoria en el boxeo amateur en la que consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en los que Carmona obtuvo un diploma Olímpico, un título Mundial y dos subcampeonatos del Mundo. Como profesional no conoce la derrota en sus seis combates disputados hasta el momento, cinco de ellos por nockout.

Carlos Formento, entrenador de Carmona califica al rival del grancanario como «una estrella mundial del boxeo amateur». El preparador del isleño considera que es «hasta la fecha el boxeador con mayor potencial junto con el Rey Martínez al que Samuel le ha tocado enfrentarse». «En absoluto es un combate fácil como muchos desconocedores creen que será», advierte.

En esta ocasión el título en juego pertenece a la Asociación Internacional de Boxeo, fundada en 1946, cuyo presidente Umar Kremlev «está haciendo un trabajo espectacular llevando una buena imagen del boxeo a todos los organismos a nivel mundial», relata Formento para quien «este título es el comienzo de muchas cosas importantes que vendrán en un futuro para el boxeo», pensando en el futuro prometedor de su pupilo. «La IBA ha sido capaz de unir a todos los organismos profesionales en una sola línea de trabajo y en España están representados por nuestro presidente Felipe Martínez».

La carrera de Samuel Carmona «va paralela a la de la organización, por lo que es muy importante para nosotros que se pueda proclamar campeón del Mundo de la IBA».

En cuanto a las críticas recibidas por la organización a través de las redes sociales por la presencia del excampeón de la UFC Connor McGregor en la presentación de la velada, Carlos Formento lo tiene claro: «Las redes sociales son libres de opiniones, están creadas para eso, para que todo el mundo de su opinión sin importar el nivel de conocimiento que se tenga sobre el tema.

Connor nos guste o no su estilo de vida, es no solo una estrella en su disciplina deportiv, sino que es una estrella del deporte mundial, ha sido y es un líder para muchos como lo es Messi o Cristiano Ronaldo. Ves niños y no tan niños caminando dentro de una jaula como lo hacía él, incluso luciendo su mismo estilo de barba, como si se tratase del corte de pelo del futbolista argentino o el portugués. Es muy de agradecer que él se preste a dar imagen en un face to face como el del otro día entre Samuel Carmona y Hasanboy Dumatov».