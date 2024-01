Nuevo año, mismos objetivos. El cambio de año no afecta a la hoja de ruta de un Hidramar Gran Canaria que despedía el 2023 con un triunfo en Lugo ante el Arenal Emevé y que recibe esta tarde en el CID (19.30 horas) a sus vecinas del Sayre CC La Ballena, en el primer derbi grancanario del año.

En el bando local la principal novedad es el fichaje de Mila Collar, quien regresa a su equipo de formación tras una década sentando cátedra en las mejores ligas del mundo. La opuesta regresa a casa con más hambre que nunca y con el objetivo de ganar tanto la Liga Iberdrola como la Copa de la Reina. Sin embargo, su presencia sobre la pista está descartada para el primer partido del año.

Ambos equipos se veían las caras en la segunda jornada en el CID, en un partido igualado que se decantó por pequeños detalles en favor del Hidramar en la suerte del tie-break.

El Olímpico cerraba el pasado año como segundo clasificado, a tres puntos del líder, el Avarca de Menorca, con un balance de nueve victorias y tres derrotas que le permitieron ser el único representativo grancanario que estará presente en la Copa de la Reina en Dos Hermanas.

Enfrente estará un Sayre que ha dejado muchas dudas en su juego en la recta final del pasado año, lo que llevó a la directiva a relevar en el banquillo a Alberto Avellaneda para entregar el mando del primer equipo a Higinio Artiles, hasta ese momento entrenador del filial. El técnico grancanario se estrena de esta manera ante uno de sus ex equipos, con el que se proclamó campeón de la Liga Iberdrola ejerciendo de asistente de Pascual Saurín.

Tres derrotas consecutivas ante el Cajasol, Avarca de Menorca y Sant Cugat, dejaba a las grancanarias fuera de la Copa de la Reina. Con el cambio de técnico se pretende dar un impulso a un equipo con calidad en todas sus líneas que aprovechará la motivación extra de jugar un derbi para intentar sorprender al campeón de liga en su propia casa. Además Artiles contará con la participación de la recién fichada Julieta Cervini, central argentina procedente del Boca Juniors, con experiencia en España en las filas del Barça y en Portugal.

En el Sayre está destacando esta temporada su opuesta Domingas Araujo, las receptora Maira Westergaard y Ángeles Ligorria, y Laura Juan en la posición de líbero; mientras que en el Hidramar se encuentran entre las 10 mejores por ranking de posiciones su colocadora Ale Álvarez del Burgo, la central Laura Suárez, la opuesta Heloiza Pereira, las receptoras Sulián Matienzo y Saray Manzano y la líbero Andrea Arocha.

Fran Carballo: "Se va a ver a un Sayre con una actitud diferente a la de los últimos partidos"

El entrenador del CV Hidramar Gran Canaria considera que es "demasiado pronto para que Mila Collar pueda jugar ante el Sayre, ella viene de estar parada mucho tiempo por una lesión de rodilla y poco a poco está cogiendo la forma". "En dos o tres semanas irá entrando en la rotación", augura Carballo.

El responsable del banquillo del Olímpico se muestra sorprendido con el buen nivel general de sus jugadoras tras el parón navideño, "desde el primer momento no parecía que llevasen nueve días sin tocar un balón, la dinámica es muy buena y lo cierto es que estoy muy sorprendido por su buena dinámica y porque parece que no han estado paradas".

En cuanto al cambio de entrenador en el Sayre con la entrada de Higinio Artiles en lugar de Alberto Avellaneda, Carballo espera "un cambio de actitud de las jugadoras con respecto a sus últimos partidos en los que se las veía sin ganas". "La entrada de un entrenador nuevo implica ya un cambio, entran en juego varias jugadoras que no lo estaban haciendo y se va a ver un equipo diferente, con otra cara, con otra actitud y que nos va a poner las cosas muy difíciles", reflexiona.

El pasado en el Olímpico del actual técnico rival supone que "conoce a la mitad de la plantilla, pero cada partido es diferente y no pienso que ese conocimiento vaya a poder decantar la balanza hacia uno u otro lado".

Por último la condición de local de ambos equipos en este partido al jugarse el encuentro en el CID, "no influirá tampoco en el resultado", afirma.

Bea Novoa: "Voy a jugar contra muchas de mis amigas"

La receptora chilena reconoce que el parón navideño "hace bien para desconectarnos un poco después de estar tres meses a tope, creo que nos vino bien y ahora volvemos con más ganas".

Novoa afirma sentirse "muy bien en el equipo, estoy muy feliz, las chicas me acogieron muy bien y al final se ve en la cancha, todas se lo curran y le dan con todo, eso hace que todo sea más fácil".

Sobre la incorporación al grupo de Mila Collar, afirma que "ella es lo más, es una chica súper alegre, que le da con todo, le da mucho al grupo y me encanta". "En lo personal ha sido la mejor incorporación y estoy muy contenta de que esté acá", añade.

Nadie mejor que ella para hablar de su ex equipo, el Sayre, en "un partido muy especial, estuve el año pasado y me he llevado recuerdos súper bonitos, voy a jugar en contra de muchas de mis amigas, veremos a ver que tal porque seguro que será un partido muy entretenido".

En cuanto al Sayre que espera tras el relevo en el banquillo de Higinio Artiles en lugar de Alberto Avellaneda, señala que "no conozco mucho al nuevo entrenador, pero cualquier equipo que cambia a un entrenador siempre suma y no suele restar, espero un Sayre que va a estar mucho mejor, sobre todo por el parón, aunque es difícil cuando entra alguien nuevo hasta que se ajustan todas las piezas, quizás consigan tener menos errores de los que estaban cometiendo en los últimos partidos".

En su opinión "es un equipo que juega muy bien, con dos puntas y una opuesta muy buenas, incorporaron a una nueva central argentina, juegan ordenadas y tenemos que entrar con todo y ser regulares".

Higinio Artiles: "El saque puede ser clave para hacer daño a sus receptoras"

Higinio Artiles, entrenador del Sayre, compartió sus pensamientosen la víspera de su debut al frente del primer equipo: "El equipo llega bien. La verdad que han entrenado muy bien durante este tiempo y les ha venido muy bien el descanso de las vacaciones. Así que afrontamos el partido con todas las jugadoras y con mucha gana." El grancanario enfatiza la importancia de afrontar el partido con una mentalidad de lucha, jugando de punto a punto y manteniendo la paciencia, reconociendo la fortaleza del rival, pero sin considerarlo invencible.

Artiles también destacó la importancia del saque en la estrategia del equipo: "Creo que una de las claves del partido es nuestro saque. Podemos hacerles mucho daño a sus receptoras." Además, señala el orden defensivo y la motivación como factores claves para tener éxito en este encuentro.